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لا يزال نيكو ويليامز محور تكهنات مكثفة بشأن مستقبله، في ظل تقارير تفيد بأن باريس سان جيرمان يتطلع إلى ضمه في يناير، وهو أحد نجوم يورو 2024. غير أن جناح أتلتيك بلباو يؤكد أن تركيزه منصب بالكامل على أرض الملعب، بعد أداء حسم به المباراة أمام ملقة.

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ويليامز يرد على اهتمام باريس سان جيرمان بعد تتويجه رجلًا للمباراة

كان ويليامز النجم الأبرز في الفوز الصعب الذي حققه أتلتيك بلباو على ملقة، لكن الحديث بعد المباراة سرعان ما تحول إلى مستقبله البعيد في سان ماميس. ومع تقارير صحيفة لو باريزيان التي تربط الجناح بباريس سان جيرمان كبديل محتمل للثنائي المصاب ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، وجد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نفسه مضطرًا للإجابة عن أسئلة بشأن وضعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

واختار المهاجم، المرتبط حاليًا بعقد مع النادي الباسكي العريق حتى عام 2035 ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته نحو 90 مليون يورو، أن يتجنب الخوض في الشائعات. وقال ويليامز، وفقًا لما نقلته صحيفة ماركا: «ليست لدي أي فكرة عما يحدث من حولي، أنا مركز على المباريات وعلى الفريق. أريد أن أواصل التطور وأكتسب الثقة وأساعد الفريق على الفوز».

إشادة بويليامز رغم الحديث عن انتقاله

ورغم الظل الذي يلقيه سوق الانتقالات، لم يتأخر المدرب إدين ترزيتش في الإشادة بتأثير نجمه داخل الملعب. وأقر ترزيتش بأن ويليامز موهبة فريدة قادرة على حسم المباراة في لحظة، ما يجعله لاعبًا يحبه زملاؤه ويخشاه المنافسون. وكانت قدرته على إيجاد المساحات واستغلال الثغرات الدفاعية حجر الأساس في الخطورة الهجومية لأتلتيك بلباو طوال اللقاء.

وأوضح ترزيتش: «هذا هو نيكو الذي يعرفه الجميع، والذي يحبه الجميع إن كنت مع أتلتيك ويكرهه الجميع إن كنت تلعب ضده، لأنه من الصعب جدًا جدًا إيقافه. لقد قدم أداءً رائعًا حقًا، ويسعدني أننا نجده دائمًا في وضع يتيح له إظهار موهبته. لقد سلك مسارًا جيدًا للتطور والوصول إلى هذا المستوى الذي يحتاجه. وهذا مهم بالنسبة لنا لأنه قادر على تغيير مجرى المباراة في ثانية، وهذا هو السبب في أن الجميع يحب اللعب إلى جانب نيكو».

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ترزيتش ينتقد انهيار الشوط الثاني

وبينما نال ويليامز جائزة رجل المباراة، لم يكن ترزيتش في مزاج للاحتفال بعد صافرة النهاية. وبدا المدرب الألماني منزعجًا بوضوح من الطريقة المتراخية التي أنهى بها فريقه المباراة، رغم ضمان النقاط الثلاث الثمينة وتقديم أداء جيد في الشوط الأول.

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وقال ترزيتش: «سنكون صادقين جدًا، لأن الصدق والعمل الجاد وحدهما يمنحانك الشعور بالتطور، وعلينا أن نتعلم من الشوطين معًا، بحيث يصبح الشوط الأول هو معيارنا، ويكون الشوط الثاني شيئًا لا نريد رؤيته حتى في التدريبات عندما نلعب مباريات خماسية، أو عندما يلعب المخضرمون ضد الشباب، أو عندما نتدرب على الكرات الثابتة».

نظرة على فترة الانتقالات الشتوية

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، يجد أتلتيك بلباو نفسه في موقف مألوف، إذ يدافع عن أثمن نجومه أمام أندية النخبة في أوروبا. وبينما يوفر الشرط الجزائي الضخم للاعب قدرًا من الحماية، فإن القوة المالية لباريس سان جيرمان تجعل من غير المرجح أن تتلاشى الشائعات قبل إغلاق السوق.

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وبعيدًا عن الأحاديث المتواصلة حول الانتقالات، يبقى التركيز في بلباو منصبًا بالكامل على الاستحقاقات القريبة داخل الملعب، إذ يستعد أتلتيك بلباو لاختبار صعب خارج أرضه أمام نومانسيا في كأس ملك إسبانيا. ولأن المجد في الكأس المحلية يحظى دائمًا بمكانة خاصة في إقليم الباسك، يحرص الجهاز الفني واللاعبون على تجاهل الضجيج وتوجيه طاقتهم نحو إنجاز المهمة.