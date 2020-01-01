معوض: افتقدنا صلاح ونهائي دوري الأبطال لم يسيطر على منتخب مصر

سيد معوض يتحدث عن غياب محمد صلاح عن منتخب مصر.

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، على أن الفراعنة افتقدوا تواجد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراتي توجو، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

صلاح غاب عن مواجهتي توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من المعسكر.

معوض قال خلال تصريحات تليفزيونية: "افتقدنا صلاح، وهي أول مرة في مسيرته يغيب فيها لأربع مباريات متتالية عن منتخب مصر، وهذا لم يكن طبيعيًا".

المزيد من الفرق

المدرب المساعد لمنتخب مصر تابع: "حققنا النتائج بدون صلاح، ولكن يجب أن نعرف قيمته جيدًا، صلاح لمصر مثل كريستيانو رونالدو للبرتغال وساديو ماني للسنغال ورياض محرز للجزائر".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وبعد سؤاله عن رأيه في أداء أحمد أبو الفتوح، قال معوض: "لعب بشكل جيد في مباراته الأولى أمام توجو، ووضع نفسه ضمن اختياراتنا بشكل دائم".

بدر بانون: سأجتهد لكسب ثقة جماهير الأهلي وأشكر نادي الرجاء

وواصل: "أيمن أشرف شارك في المباراة الثانية، لأننا احتجنا لظهير بمواصفات دفاعية أكثر، في ظل تواجد اللاعب رقم 7 لدى توجو، والذي يمتاز بإرسال عرضيات خطيرة، وأيمن ظهر بمستوى مميزة في المباراة".

هل سيطرت أجواء قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري الأبطال على لاعبي منتخب مصر؟ رد معوض على هذا السؤال قائلًا: "لا هذا الأمر لم يحدث إطلاقًا".

واختتم معوض تصريحاته قائلًا: "كنت أضحك بسبب التعليقات بالمطالبة بعد إشراك لاعبًا معين، ولكن لقد لعبت للأهلي، واللعب لمنتخب مصر يختلف ويعد شرفًا لأي لاعب".

الأهلي سيواجه الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري.