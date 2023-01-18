"معقدة و3 شروط كي لا تعيقه كرويًا" .. تفاصيل إصابة أوسبينا

حارس النصر خضع لعملية جراحية ناجحة بالأمس في إسبانيا بعد إصابته بكسر في أحد عظام المرفق

Shahid

تحدث أيمن الحماد؛ استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، بشكل تفصيلي عن إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس النصر السعودي، مؤكدًا أن مدة غيابه قد تطول لثلاثة أشهر.

الكولومبي خضع أمس الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة في إسبانيا، بعدما أصيب بكسر في أحد عظام المرفق، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وأوضح الحماد أن إصابات المرفق غالبًا ما تكون معقدة، إذ يعاني اللاعب من كسر في عظمة أو عظمتين من أصل ثلاث في المرفق، ويرافقها تمزق في الأربطة والأوتار العضلية.

وأكد استشاري الإصابات الرياضية أن الغياب لمدة ستة أسابيع هي أقل مدة غياب لهذه الإصابات، وقد تطول لما بين شهرين إلى ثلاثة.

وبسؤاله عما إذا كان ستتسبب هذه الإصابة في تراجع مستوى أوسبينا، أوضح الحماد أن الأمر متوقف على ثلاثة عوامل ألا وهي نجاح العملية الجراحية، منح اللاعب المدة الكفاية كي يُعالج تمزق الأربطة والأوتار، بجانب تحديد البرنامج العلاجي والتأهلي المناسب لكل لاعب، لكن أهم ما أكد عليه الاستشاري هو منح أوسبينا الوقت الكافٍ للعودة، ووقتها لن يتأثر مستواه بالإصابة.

Shahid