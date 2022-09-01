معضلة كريستيانو رونالدو.. البقاء الآن أم إعارة في الساعات الأخيرة؟

البرتغالي في الرمق الأخير من سوق الانتقالات

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو الساعات الأخيرة من الميركاتو الذي لوح فيه كثيرًا بورقة الرحيل، مع الضغط الذي يريد بذله للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تصريح إريك تين هاج أمس بشكل واضح حول حتمية بقاء رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد حتى يناير المقبل على الأقل، إلا أن الحقيقة هي أن البرتغالي لا يزال مع ورقة نابولي على الطاولة، قد يلعب هذا الموسم معارًا في فريق الجنوب الإيطالي قبل العودة إلى يونايتد ليقضي الموسم الأخير في عقده، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

بعض الوقت قد يحمل الكثير فيما يتعلق برونالدو، لم ينف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أبدًا فكرة التعاقد مع رونالدو، كما أن مدرب الفريق لوشيانو سباليتي قال إن تدريب رونالدو أمر يتمناه أي مدرب.

عروض أخرى

هناك عروض أخرى لرونالدو ولكن من خارج القارة الأوروبية، مع تنامي الحديث حول عروض من أندية سعودية وإماراتية لا يبدو البرتغالي عازمًا على اتخاذ خطوة من هذا النوع.

كريستيانو رونالدو أمام ساعات حاسمة في الميركاتو، إما أن يطلق قنبلة أخيرة كما يطلق قنابله في شباك الخصوم، أو سينتظر حتى يناير للبحث عن نادٍ يكمل فيه رحلته بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يعد هدافها التاريخي.