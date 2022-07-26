موقف معقد ومانشستر يونايتد يترقب من بعيد

يظل مستقبل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، من علامات الاستفهام التي تشغل الصحف العالمية خلال الأسابيع الماضية بسبب غموض موقفه من البقاء أو الرحيل عن برشلونة.

مانشستر يونايتد يعتبر أكثر المهتمين بالتعاقد مع الهولندي، ولكن هناك العديد من المشكلات التي تعقد الأمور، أهمها الراتب الضخم الذي يحصل عليها اللاعب مع النادي الكتالوني.

وثبت مؤخرًا أن اللاعب لا يريد الرحيل عن كامب نو هذا الصيف، وبالتحديد لمانشستر يونايتد، بينما يعتبر الأولوية هي البقاء، ولذلك ألقى "جول" نظرة على أسباب هذا الموقف.

ما هو المبلغ الذي يحتاج برشلونة دفعه لدي يونج؟

اللاعب انضم للفريق في 2019 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو، وظهر في 140 مباراة مع النادي تحت قيادة إرنستو فالفيردي وكيكي سيتيين ورونالد كومان وتشافي.

وظهرت الأزمة المالية الأخيرة التي يعاني منها برشلونة، ليحاول النادي التخلص من اللاعب لإنعاش خزينته جنبًا إلى جنب مع عملية الروافع الاقتصادية.

وذكرت العديد من التقارير أن دي يونج مدين بحوالي 17 مليون يورو من قبل برشلونة، مما يجعل رغبته في البقاء أمرًا مفهومًا تمامًا.

لماذا يدين فرينكي دي يونج بالمال من قبل برشلونة؟

الديون المتراكمة على برشلونة هي نتيجة للتدابير الصارمة التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، عندما اضطرت الأندية في جميع أنحاء العالم للإغلاق التام قبل العودة إلى المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وافق اللاعبون على تأجيل الأجور المستحقة لهم في ذلك الوقت، مع وجود محاولات مكثفة من برشلونة للحفاظ على التوازن بميزانيته.

Xavi on de Jong deal: “I’m not here to send messages. I already spoke with Frenkie, I value him very much. He’s key player, but then there’s economic situation and Financial Fair Play…”. 🚨🇳🇱 #FCB



“He can give us a lot also as a centre back” he added via @ActualiteBarca. pic.twitter.com/J3T3wQShb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022

وكانت النية لدى النادي هي توزيع المدفوعات المتأخرة على ما تبقى من أي عقد معين مع ربط اللاعب بالنادي حتى عام 2026.

ويقال إن برشلونة قدم عرضًا للاعب الهولندي أقل بكثير مما هو مستحق له، بينما تمت مناقشة خطط خفض راتبه السنوي إلى النصف للمساعدة على السماح للنادي بتسجيل صفقات جديدة، وهو العرض الذي لم يرد عليه اللاعب حتى الآن.

هل ينضم دي يونج إلى مانشستر يونايتد؟

استطاع "جول" التأكيد على أن مانشستر توصل لاتفاق مع برشلونة على التعاقد مع الهولندي مقابل 71 مليون جنيه استرليني في 14 يوليو الجاري.

وكان من المقرر أن يتم التفاوض على الشروط الشخصية، ولم يحدث أي تطور في المفاوضات منذ هذا الوقت، حيث بدأ المدرب إريك تين هاج يفقد صبره.

ووسط كل هذه التكهنات صرح برشلونة بشكل منتظم أنهم سيكونون سعداء في حالة بقاء دي يونج، بينما أكد اللاعب نفسه على رغبته في الاستمرار بأكثر من فرصة.