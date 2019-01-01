معز حسن: رفضت الترجي والنجم الساحلي وأتشرف بالانضمام لمنتخب تونس

حارس مرمى نيس يتحدث عن العودة لمنتخب تونس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر معز حسن، حارس مرمى فريق نيس الفرنسي، عن سعادته بالانضمام للمنتخب التونسي، تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان جيريس.

الفرنسي آلان جيريس كان قد أعلن عن قائمة المنتخب التونسي، والتي شهدت انضمام معز حسن لقائمة نسور قرطاج.

معز حسن قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد بانضمامي لمنتخب تونس بعد غياب دام 7 أشهر بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال منافسات كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا".

حارس مرمى نيس تابع: "شاركت في مباراة مع الفريق الرديف لنيس، ويشرفني المشاركة مع المنتخب التونسي تحت قيادة آلان جيريس".

🎙️أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني: "أجيري رفض ضم عصام الحضري للمنتخب بسبب استراتيجية النزول بمعدل أعمار الفريق". pic.twitter.com/OJ9RXTK2V9 — جول مصر (@goaleg) March 18, 2019

حسن أردف: "أتشرف باللعب بجوار حارسين كبيرين أتعلم منهما، وهما أيمن المثلوثي وفاروق بن مصطفى".

وتحدث حارس تونس عن العروض التونسية التي وصلتله، حيث قال: "تلقيت عرضين من الترجي والنجم الساحلي، ولكنني اعتذرت عنهما، لأنني أريد الاستمرار في أوروبا".

وكان معز حسن قد تعرض للإصابة خلال مشاركة المنتخب التونسي، في كأس العالم الذي أقيم في روسيا.