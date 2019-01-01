معروف يثير استياء جماهير الشارقة باحتفال رونالدو واللاعب يرد: رسالتي وصلت

جمال معروف لاعب العين يفسر احتفاله الكبير بهدفه في مرمى فريقه السابق الشارقة بدوري الخليج العربي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب جمال معروف نجم فريق العين عن سعادته الكبيرة بسبب هدفه الذي سجله في مرمى فريقه السابق الشارقة في الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب أن تسبب في استياء جماهير الشارقة بعدما احتفل بالهدف بشكل كبير على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقال: "احتفلت بتلك الطريقة بهدف إرسال رسالة للشرقاوية أنني لا استحق الطريق التي غادرت بها النادي بعدما قاموا بفسخ تعاقدي معهم".

وأضاف: "لا أعرف من كان السبب وراء فسخ التعاقد، لكن على أي حال لقد وصلت رسالتي لهم وهي أنني لاعب مكاني أرض الملعب وليس المدرجات".

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وأكمل: "أتعجب من طريقة رحيلي عن الفريق والطريقة التي خرجت فيها ببداية الموسم الجاري، وفسخ العقد كان مفاجأة بالنسبة لي، لم أكن أتوقع ذلك، لكن رسالتي وصلت".

جدير بالذكر أن جمال معروف كان قد سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي أقيمت مساء الأمس والتي انتهت بهدفين لكل فريق.