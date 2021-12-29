معركة على القيادة وعلاقة سيئة مع نجم شاب.. رونالدو يُعاني في مانشستر يونايتد!

يعيش كريستيانو رونالدو حالة سيئة للغاية داخل مانشستر يونايتد في هذه الأثناء، والسبب في ذلك ليس فقط سوء النتائج، بل طبيعة علاقة الدولي البرتغالي بلاعبي الشياطين الحمر في غرفة خلع الملابس.

وشارك رونالدو في التعادل المخيب للآمال لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل هذا الأسبوع، مع علامات استفهام كثيرة على مستواه وكذلك علاقته حتى بجماهير يونايتد.

بعد المباراة ترك رونالدو الملعب ولم يذهب لتحية الجماهير كما هي العادة، وهو تصرف أغضب الكثيرون واعتبروه بمثابة عدم الاحترام للجماهير المرتحلة خصيصًا لدعم ناديها في سانت جيمس بارك.

ماذا يُعاني رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

صحيفة "دايلي ميل" كشفت أن رونالدو في صراع من أجل السلطة وقيادة مانشستر يونايتد مع القائد الحالي للفريق، هاري ماجواير.

بمجرد عودة رونالدو فقد ماجواير كلمته في غرفة خلع الملابس مع انخفاض مستواه بأرض الملعب، وبدت واضحة معركة القيادة بينه وبين الدون.

هذه الأزمة ألقت بظلالها بوضوح على جميع لاعبي مانشستر يونايتد، وعلى مستوى الثنائي نفسه، وبات واضحًا أن المانيو يفتقد إلى مفهوم المثل الأعلى الذي يقود الفريق بالأوقات الصعبة.

ليس هذا فحسب، بل إن رونالدو على علاقة سيئة للغاية بزميله الشاب ماسون جرينوود، يُقال أنها ستتسبب بصورة أو بأخرى بإبعاد المهاجم الإنجليزي قريبًا عن أولد ترافورد.

ماذا يُزعج رونالدو في مانشستر يونايتد حاليًا؟

بجانب الأزمات مع ماجواير وجرينوود، فإن رونالدز منزعج للغاية من الشكل التكتيكي الذي اعتمده رالف رانجنيك في الآونة الأخيرة.

فكرة اللعب بطريقة 4-4-2 ومشتقاتها لم تعجب الدون في مباراة نيوكاسل، خصوصًا وأن النتيجة كانت أزمات دفاعية بالجملة وهجوم أقل من المستوى.

يُضاف إلى ذلك أنه وبسبب الكورونا اضطر النادي إلى فصل تجمع اللاعبين، وبات كل 4 يجلسون في طاولة بمفردهم أثناء الغذاء، مما تسبب بصورة أو بأخرى في تكوين تحالفات دمرت روح الجماعة وأغضبت رونالدو كثيرًا.

ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى الآن؟

انضم رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في آخر أسابيع الميركاتو الصيفي الماضي نظير 23 مليون يورو فقط.

في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 13 هدفًا وصنع هدفين آخرين خلال 20 مباراة بمختلف البطولات.

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