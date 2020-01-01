مُعذب ميسي: لم أرد قميصه ومراقبته معاناة

اللاعب وصفه نجم برشلونة بأصعب من قابل

عاد بابلو مافيو، لاعب جيرونا، بالحديث إلى مقابلته الشهيرة أمام برشلونة ورقابة نجمه ليونيل ميسي، والتي وصفها الأخير بكونها الأصعب في مسيرته.

المباراة المقصودة هي تلك جمعت الفريقين في سبتمبر 2017 وانتهت على وقع فوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة، ولكن دون أن يهز ميسي الشباك أو يصنع.

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وقال مافيو، الإسباني ذو الأصول الإيطالية، للإعلام: "راقبته طوال المباراة وبالتالي حظيت بفرصة الحديث معه والدردشة، شخص متواضع للغاية".

وأضاف: "سألني إذا كنت ألعب مُعاراً من سيتي وكم عمري وإذا كنت سأراقبه طوال المباراة، قلت له إنه رقم واحد وماذا بيدي أن أفعل معه".

واستمر المدافع: "الأمر لم يكن سلبياً، هو أفضل لاعبي العالم وإذا لم تهاجمه باستمرار سيسجل، كانت تجربة جيدة، لم يقم بالكثير ولكن كانت صعبة على المستوى النفسي".

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وعن إذا كان طلب من ميسي قميصه: "لا، صديق لي طلب مني قميص تير شتيجن والصداقة بالنسبة لي مقدسة".

مافيو ترك صفوف جيرونا، ويلعب حالياً بألوان شتوتجارت بألمانيا على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني.