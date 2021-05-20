معجزة .. ريفر بليت يتحدى كورونا ويفوز على سانتا في بدون حارس مرمى!

مباراة في ظروف استثنائية

حقق ريفر بليت الأرجنتيني انتصاراً مهماً على سانتا في الكولومبي بنتيجة هدفين مقابل واحد بكوبا ليبيرتادوريس رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب فيروس كورونا، وعدم تواجد أي حراس للمرمى.

وضرب كورونا صفوف ريفر بقوة في الأيام الماضية، وخاض السوبر كلاسيكو مع بوكا بعدة غيابات وخسر بركلات الترجيح.

اقرأ أيضاً .. ريال مدريد يتصدر وآرسنال في القائمة .. ترتيب الـ 10 أندية الأعلى من حيث القيمة السوقية

ودخل الفريق الأرجنتيني لقاء سانتا بتواجد فقط 11 عنصراً، ولم يتواجد أي حارس مرمى في القائمة، ولم يسمح له الاتحاد القاري باستثناء وقيد حارس من صفوف الناشئين.

وقرر مارسيلو جاياردو، المدير الفني لريفر، الاعتماد على القائد والدولي الأرجنتيني المخضرم إنزو بيريز كحارس، وتم اختياره لاعب المباراة بعد صموده الكبير.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!



🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 20, 2021

اللافت للنظر أن بيريز نفسه كان في قائمة الغيابات عن المباراة بعد تعرضه لشد عضلي في لقاء بوكا جونيورز، ولكنه أصر على التواجد ومساعدة الفريق.

ريفر بليت تقدم مبكراً بهدفين عبر فيديريكو أنجيليري وجوليان ألفاريز، ولم ينجح الضيوف في هز شباك بيريز إلا عبر كلفين أوزوريو بالشوط الثاني.

النتيجة لا تضمن بعد لريفر بليت عبور دور المجموعات قبل الجولة الأخيرة التي يلعب فيها مع فلومينينزي البرازيلي، ويلتقي سانتا في نظيره جونيور من كولومبيا أيضاً.