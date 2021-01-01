هوساوي يدعم دفاع الأهلي قبل مواجهة الفتح

المدافع تلقى الضوء الأخضر للعودة

تلقى فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي أخبارًا جيدة قبل مواجهة الفتح يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي، تمثلت بعودة المدافع معتز هوساوي وجاهزيته للقاء.

المدافع السعودي غاب عن الأهلي خلال المباريات الثلاثة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب إصابته في العضلة الضامة، وقد خسر الفريق تلك المباريات الثلاثة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هوساوي خضع لاختبارات طبية على موضع إصابته يوم أمس وقد أثبتت سلامته وتعافيه تمامًا، ليمنحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

وأضافت الرياضية أن المدرب الصربي سيحسم موقف صاحب الـ29 عامًا من مواجهة الفتح، إذ سيُحدد إن كان سيبدأ المباراة أم يتواجد على مقاعد البدلاء تمهيدًا للدفع به تدريجيًا في المباريات.

يُشار إلى أن الأهلي يعيش أزمة كبيرة حاليًا وقد تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون و6 نقاط عن الاتحاد في المركز الثالث.