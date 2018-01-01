الجلطات تفارق معتز هوساوي

مدافع الراقي أصيب بانسداد في الشريان الرئوي وخضع للعلاج في باريس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب معتز هوساوي؛ مدافع الأهلي السعودي، من التماثل للشفاء بشكل كامل، من الجلطات التي أصيب بها مؤخرًا، وأبعدته عن المباريات.

ويغيب المدافع عن المشاركة مع الراقي منذ أواخر سبتمبر الماضي، بسبب انسداد في الشريان الرئوي، يؤدي لمعاناته من ضيق متكرر في التنفس.

نهاية رحلة معتز هوساوي العلاجية في باريس

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت وفقًا لمصادر تتابع حالة هوساوي أن الجلطات خرجت من جسده بشكل كامل، وتخلص من مؤشرات التعرض إلى جلطات مستقبليًا.

ومن المنتظر أن تصدر النتائج النهائية للفحوصات الطبية التي يجريها المدافع خلال ثلاثة أسابيع، لتحديد بشكل دقيق احتمالات تعرضه لجلطات في المستقبل.

يذكر أن هوساوي خضع للعلاج في العاصمة الفرنسية "باريس" وبجدة، بتكفل من تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الذي أمر بعلاجه في الخارج على الفور.