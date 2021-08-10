معًا من جديد .. نيمار يوجه رسالة إلى ميسي بعد انتقاله لباريس

الثنائي معًا مرة أخرى بفريق واحد

قرر المهاجم البرازيلي نيمار، أن يكون هو من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ميسي قرر إنهاء رحلته مع برشلونة والتي استمرت لسنوات طويلة، ليخوض رحلة جديدة بالدوري الفرنسي بعيدًا عن كامب نو.

برشلونة اتفق على كل شيء مع صاحب الـ34 سنة من أجل التجديد، لكن لوائح الدوري الإسباني منعت تسجيله ليقرر الرحيل إلى باريس.

ماذا قال نيمار؟

النجم المخضرم وصل اليوم إلى باريس من أجل إجراء الفحص الطبي، والانتقال للفريق لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام آخر.

باريس أعلن رسميًا عن انتقال اللاعب إلى صفوفه، وسط حالة من الصخب بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الصفقة.

نيمار الذي سبق أن لعب بجوار ميسي في برشلونة، استخدم حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليعلق على اللعب به.

Neymar is HYPED to be reunited with Lionel Messi at PSG 🥰 pic.twitter.com/Z3KAUJdYhK — Goal (@goal) August 10, 2021

ونشر البرازيلي صورة تجمه بميسي وعلق عليها:"معًا من جديد".

ماذا حقق ميسي مع نيمار في برشلونة؟

نيمار انتقل إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي في 2013 ونجح في تكوين شراكة قوية مع ميسي، قبل أن ينضم لهما لويس سواريز.

الثنائي نجحا في قيادة برشلونة للحصول على لقبين دوري إسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، وحققا موسم الثلاثية بجوار سواريز في 2014/2015.

ومن المقرر تكوين ثلاثية أخرى الآن في باريس، تجمع ميسي ونيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في حالة استمرار الأخير مع النادي الفرنسي وعدم رحيله إلى ريال مدريد.

كيف يبدو صيف باريس سان جيرمان؟

النادي الفرنسي قام بالعديد من الصفقات المميزة وأغلبها بالمجان، حيث جاءت الصفقة الأغلى بضم أشرف حكيمي من إنتر مقابل 60 مليون يورو.

باريس تعاقد مع ميسي بالمجان وسيدفع له 35 مليون يورو سنويًا، ونجح في ضم كل من جانلويجي دوناروما، سيرخيو راموس وجورجينيو فاينالدوم في صفقات انتقال حر.

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