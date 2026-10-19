معاينة مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

يوفنتوس ضد رين: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 12:45 أليانز ستاديوم

تنطلق مباراة يوفنتوس ورين في 22 أكتوبر 2026 عند الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش (12:45 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 17:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 18:45 بتوقيت جنوب إفريقيا).

العملاق الإيطالي يسعى للتعويض على أرضه أمام هجوم الفريق الفرنسي

يستضيف يوفنتوس فريق رين على ملعب أليانز في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي 2026/27. ويعود يوفنتوس إلى المنافسات القارية عازمًا على الرد سريعًا بعد نتيجة محلية مخيبة على أرضه. في المقابل، يتوجه رين إلى بيدمونت سعيًا لإحباط أصحاب الأرض وحصد نقاط ثمينة خارج ملعبه في مرحلة الدوري.

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يوفنتوس يسعى للنهوض بعد صدمة محلية

يدخل يوفنتوس مباراة مساء الخميس راغبًا في تجاوز الإحباط الذي خلفته خسارته على أرضه أمام لاتسيو بنتيجة 3-0 في الدوري الإيطالي يوم الأحد 18 أكتوبر. ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 56%، تلقى يوفنتوس أهدافًا من هجمات مرتدة. لكنه أظهر قدرته في المنافسات القارية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا صعبًا خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، يوم 15 أكتوبر. وبقيادة المهاجم راندال كولو مواني، إلى جانب صانعي اللعب على الطرفين نيكولاس جونزاليس وفرانسيسكو كونسيساو، يسعى يوفنتوس إلى فرض سيطرته مجددًا على ملعب أليانز.

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رين يستمد الزخم من عودته في النتيجة

يسافر رين إلى إيطاليا بعد أسبوع حافل بالمباريات في مختلف المسابقات. وحقق الفريق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على أوفي كريت بعد تأخره في النتيجة ضمن الدوري الأوروبي يوم الخميس 15 أكتوبر، ليحتل أحد المراكز المتقدمة في مرحلة الدوري. وفي يوم الأحد 18 أكتوبر، خسر رين مواجهة مثيرة أمام باريس إف سي بنتيجة 4-3 في الدوري الفرنسي، رغم تسجيل المهاجم إستيبان لوبول ثلاثية لافتة، جميع أهدافها من ركلات جزاء في الدقائق 28 و73 و87. وبوجود صانعي اللعب لودوفيك بلاس وبشيميسواف فرانكوفسكي وإستيبان لوبول، يمتلك رين قوة هجومية كافية لاختبار دفاع يوفنتوس.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

لن يتمكن لوتشيانو سباليتي من الحضور على خط التماس بسبب الإيقاف، بينما يستعد يوفنتوس لهذه المباراة في الدوري الأوروبي. ولم تُعلن حتى الآن قائمة مؤكدة للمصابين أو تشكيلة متوقعة قبل اللقاء، مع ترقب مزيد من المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقه.

ولم يؤكد مدرب رين فرانك هايس بعد اختياراته للقائمة أو وضع الإصابات في فريقه. وستُضاف المستجدات عند توفرها خلال الفترة التي تسبق المباراة.

المستوى الأخير

يدخل يوفنتوس هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته الخسارة على أرضه أمام لاتسيو بنتيجة 3-0 في الدوري الإيطالي، بعد فوزه خارج ملعبه على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 عقب تأخره في النتيجة بالدوري الأوروبي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على أتالانتا بنتيجة 2-0 في الدوري الإيطالي وتعادل مع كالياري 1-1. أما النتيجة السلبية الأخرى فكانت خسارة ودية أمام كريمونيزي بنتيجة 1-0.

حقق رين فوزين، وخسر مباراتين، وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالهزيمة أمام باريس إف سي بنتيجة 4-3 في الدوري الفرنسي، رغم أنه تجاوز صعوباته السابقة بفوز 4-1 على أوكسير. وتبرز الخسارة الثقيلة أمام ليون بنتيجة 4-0 في وقت سابق من هذه السلسلة تذبذب مستوى فريق هايس خلال هذه الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين يوفنتوس ورين لهذه المباراة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توفرها مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.