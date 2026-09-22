دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

تنطلق مباراة هولندا ضد ألمانيا يوم 24 سبتمبر 2026 في الساعة 14:45 بتوقيت EST و18:45 بتوقيت GMT.

تبدأ ألمانيا بحلتها الجديدة حقبتها تحت قيادة المدرب يورجن كلوب عندما تستهل مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 خارج أرضها أمام جارتها ومنافستها القريبة هولندا في أمستردام.

رجل جديد يقود الهولنديين

يخلف أسطورة خط الوسط الإسباني تشافي رونالد كومان في منصب المدرب بعد خروج هولندا من كأس العالم على يد المغرب. وقد اتخذ قرارًا كبيرًا باستبعاد الهداف التاريخي للمنتخب، ممفيس ديباي، من قائمته.

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وجه مألوف على رأس القيادة لمنتخب ألمانيا

خلف أسطورة ليفربول كلوب يوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني بعد خروج مبكر مخيب من كأس العالم FIFA. ويبدأ فترته بأربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال سبتمبر وأكتوبر، بعدما سمّى قائمتين منفصلتين للتعامل مع المباريات الأربع أمام هولندا واليونان (مرتين) وصربيا.

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رجل جديد بين الخشبات الثلاث

عاد حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن إلى القائمة بعد إصابة خطيرة. وبعدما لعب لسنوات طويلة دور البديل لمانويل نوير، فإنه سيسعد الآن بكونه الحارس الأول. ومع ذلك، سيحتاج في الوقت الحالي إلى انتزاع المكان من لاعب بشكتاش ألكسندر نوبل.

بروبي مصدر إزعاج دائم

سجل المهاجم الهولندي براين بروبي ثلاثية لسندرلاند في خسارته الأخيرة 5-3 أمام مانشستر سيتي المتوهج. وكان المهاجم القوي مصدر إزعاج أيضًا في مباراة حديثة أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال، لذا ستحتاج ألمانيا إلى وضع خطة لاحتواء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

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قائمة غير تقليدية لألمانيا

سمّى كلوب قائمتين من 22 لاعبًا لمباريات ألمانيا الدولية الأربع. وبالنسبة لهذه المواجهة ولمباراة اليونان يوم الأحد 27 سبتمبر، جاءت القائمة على النحو التالي: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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إحصاءات بارزة وأخبار الإصابات

انسحب جاستن كلويفرت ودونييل مالين من قائمة هولندا بسبب الإصابة، بينما انسحب Brajan Gruda من قائمة ألمانيا.

ساهم جمال موسيالا في ثلاثة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات له مع بايرن ميونخ.

التشكيلتان المحتملتان

هولندا (433): فيربروخن؛ دومفريس، فان دايك، فان دي فين، آكي؛ جرافينبيرخ، فيرمان، رايندرز؛ فريمبونج، بروبي، جاكبو.

ألمانيا (4231): نوبل؛ كيميش، شلوتربيك، تاه، براون؛ نميشا، أميري؛ جنابري، كارل، موسيالا؛ هافرتز.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلة المتوقعة لتشافي هيرنانديز مع هولندا تضم: بارت فيربروخن؛ دينزل دومفريس، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ميكي فان دي فين؛ جوي فيرمان، رايان جرافينبيرخ، تيجاني رايندرز؛ جيريمي فريمبونج، براين بروبي، كودي جاكبو. ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مدرجة في صفوف أصحاب الأرض، على أن تُضاف تحديثات أخرى قبل انطلاق المباراة إذا تغيّر الوضع.

من المتوقع أن يبدأ منتخب ألمانيا بقيادة يورجن كلوب بألكسندر نويبل في حراسة المرمى خلف رباعي دفاعي مكوّن من ناثانييل براون، جوناثان تاه، نيكو شلوتربيك، وجوشوا كيميش. ومن المنتظر أن يشغل لِنارت كارل، وفيليكس نميشا، ونادييم أميري، وسيرج جنابري خط الوسط، مع قيادة جمال موسيالا وكاي هافرتز للهجوم. ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مسجلة في صفوف الضيوف.

الحالة الفنية

يدخل منتخب هولندا هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 أمام المغرب في كأس العالم، وهو ما انتهى بخسارته بفارق الأهداف أو وفق شروط التأهل، بينما كان أفضل أداء له في تلك السلسلة الفوز الكبير 5-1 على السويد. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل المنتخب الهولندي 11 هدفًا واستقبل ستة، في حملة كأس عالم أظهرت خطورته الهجومية وهشاشته الدفاعية أحيانًا.

أما الحالة الأخيرة لألمانيا فتعكس صورة أكثر تباينًا. فقد حقق فريق كلوب انتصارين، من دون أي تعادل، وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات له، وكان آخر نتائجه تعادلًا 1-1 أمام باراجواي في كأس العالم أنهى مشواره في البطولة. وفاز على كوراساو 7-1 في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات في كأس العالم، وتغلب على كوت ديفوار 2-1، لكن الخسارتين أمام الإكوادور وباراجواي في الأدوار الإقصائية أنهتا حملته. وسجلت ألمانيا 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين الطرفين بفوز ألمانيا 1-0 في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2024. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 2-2 عندما استضافت هولندا ألمانيا في المسابقة نفسها في سبتمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت ألمانيا مرتين مقابل فوز واحد لهولندا، مع تعادلين، وسجل الفريقان معًا 11 هدفًا في تلك السلسلة.

الترتيب

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 ألمانيا ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اليونان اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هولندا هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صربيا صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، تحتل ألمانيا حاليًا المركز الأول بينما تأتي هولندا في المركز الثالث، ما يعني أن أصحاب الأرض بحاجة إلى نتيجة إيجابية لتقليص الفارق في صدارة الترتيب.