نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 12:30 سانت جيمس بارك

متصدر الدوري يختبر صمود نيوكاسل مع عودة برونو جيمارايش

Getty Images

يستضيف نيوكاسل يونايتد أرسنال على ملعب سانت جيمس بارك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، تجمع المتصدر بفريق يبحث عن الثبات بعد سلسلة صعبة من النتائج. وتضيف عودة نجم نيوكاسل السابق برونو جيمارايش إلى المنطقة بقميص أرسنال، للمرة الأولى منذ انتقاله الصيفي، بُعدًا عاطفيًا محتدمًا إلى المواجهة، إذ سيخوضها وسط أجواء عدائية يتطلع فيها الجمهور إلى إرباك حامل اللقب.

يصل أرسنال بصفته متصدر الدوري، مستفيدًا من زخم قوي بعد فترة التوقف الدولي. وفاز فريق ميكيل أرتيتا في 4 من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، ومن أبرز نتائجه انتصاراه خارج أرضه على ليفربول وسلافيا براج.

Getty Images

أما نتائج نيوكاسل فتروي قصة مختلفة. فلم يحقق فريق ماتياس يايسله سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، وخسر خلالها أمام إيفرتون وأستون فيلا. وسيحتاج نيوكاسل إلى تحسن ملحوظ لاحتواء أرسنال، الذي يقدم أداءً هجوميًا قويًا.

سيكون غياب بوكايو ساكا عاملًا مهمًا لأرسنال. فقد كان الجناح عنصرًا محوريًا في هجوم الفريق، ويضع غيابه عمق خيارات أرتيتا في الثلث الهجومي تحت الاختبار. وتزيد إصابة ويليام ساليبا مخاوف الضيوف الدفاعية.

سيفتقد نيوكاسل إيوين جاوين وجويلينتون، فيما تصاحب العودة من فترة التوقف الدولي تعقيدات أخرى. ويعود لويس هول، الذي تألق مع إنجلترا خلال فترة مباريات دوري الأمم الأوروبية، إلى ناديه بمستوى جيد، ويُنتظر منه توفير الدعم على الطرف الأيسر بنشاطه وقدرته على توسيع اللعب.

يحمل ديسمبر جدولًا مزدحمًا للفريقين. إذ يواجه أرسنال ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر، بينما يستضيف نيوكاسل مانشستر يونايتد يوم 2 ديسمبر، ما يجعل هذه المباراة محطة محورية في جدول أوائل الشتاء.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

المستوى الأخير

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب