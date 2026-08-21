معاينة مباراة نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: أخبار الفريقين، التكتيكات، والانتقالات قبل الجولة الأولى

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 11:30 سانت جيمس بارك

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول يوم 23 أغسطس 2026 عند الساعة 11:30 بتوقيت EST و16:30 بتوقيت GMT.

نيوكاسل ضد ليفربول: مواجهة بين فريقين يمران بمرحلة انتقالية

ماتياس يايسله. المدرب الألماني البالغ من العمر 38 عامًا تألق خلال محطات سابقة في النمسا والسعودية، لكنه لم يسبق له التدريب في إنجلترا، ناهيك عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كما خسر الفريق ثلاثة من أبرز عناصره، وهم أنتوني جوردون وساندرو تونالي وبرونو جيماريش، لصالح برشلونة وتوتنهام وأرسنال على الترتيب هذا الصيف. أنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز 12 بشكل مخيب للآمال، وهناك توقعات واسعة بأن يكون أداؤه أسوأ هذه المرة. ويعد بازومانا توري، البالغ من العمر 20 عامًا، أغلى صفقات الفريق هذا الصيف بقيمة 42.8 مليون جنيه إسترليني، وسيحتاج النادي إلى أن يقدم الجناح الإيفواري بداية قوية. لوكاس هورنيتشيك، حارس المرمى الدولي التشيكي البالغ من العمر 24 عامًا، انضم قادمًا من براغا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

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رجلان جديدان على مقاعد البدلاء

وصل أندوني إيراولا إلى أنفيلد قادمًا من بورنموث ليخلف آرني سلوت، الذي أُقيل بعد موسم 2025-26 مخيب للآمال أنهى فيه ليفربول في المركز الخامس. وقاد إيراولا بورنموث إلى أوروبا الموسم الماضي رغم خسارة مدافعين أساسيين واللاعب المؤثر أنطوان سيمينيو. ويُعرف المدرب الإسباني بأسلوبه الهجومي والمبادر في كرة القدم.

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هل يستطيع ليفربول تعويض صلاح؟

خسر ليفربول عدة عناصر من أصحاب الخبرة. انتقل إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد، ووقع أسطورة النادي مو صلاح لصالح طرابزون سبور، فيما رحل الظهير المخضرم آندي روبرتسون إلى توتنهام. وتعاقد ليفربول مع جيريمي جاكيه من رين والمهاجم السابق لأوساسونا فيكتور مونيوث مقابل إجمالي 90 مليون جنيه إسترليني. ولم يصل بعد بديل مباشر لصلاح، لذا سيكون العبء أكبر على صفقتي الصيف الماضي البارزتين فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك. كما وقع دومينيك سوبوسلاي، أفضل لاعبي النادي في الموسم الماضي، عقدًا جديدًا طويل الأمد. ويُعد المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو صفقة إعارة مثيرة للاهتمام من برشلونة.

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أبرز أرقام نيوكاسل ضد ليفربول

ليفربول لم يخسر في آخر 19 مباراة له ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز في 14 وتعادل في خمس.

شهدت كل واحدة من آخر ثلاث مواجهات بين نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك هدفًا غيّر النتيجة سُجل بعد الدقيقة 90.

في آخر تسع زيارات له إلى سانت جيمس بارك في دوري الدرجة الأولى، فاز ليفربول ست مرات وتعادل ثلاث مرات.

تم تسجيل 198 هدفًا حتى الآن في مواجهات نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. تسجيل هدفين في هذه المباراة سيجعلها ثالث مواجهة تصل إلى 200 هدف في البطولة، بعد ليفربول ضد توتنهام هوتسبير (211) وأرسنال ضد توتنهام (200).

فقط أستون فيلا ومانشستر سيتي حققا سلسلة انتصارات أطول من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ومع ذلك لم تكن هناك سوى أربعة فرق، من بينها تشيلسي وتوتنهام، عرفت سلسلة هزائم أسوأ. كما أن سلسلة التعادلات الأربع في يناير لم يتفوق عليها سوى بورنموث وبرينتفورد.

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التشكيلتان المحتملتان

نيوكاسل (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

ليفربول (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد ماتياس يايسله، المدير الفني لنيوكاسل، خمسة لاعبين في هذه المباراة. لويس مايلي وفابيان شار وفالنتينو ليفرامينتو وأنتوني إيلانجا ولويس هال، جميعهم مدرجون ضمن قائمة المصابين. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة، ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، قائمة غيابات أطول بكثير. هوغو إيكيتيكي وستيفان بايتشيتش وكونور برادلي وأليكسيس ماك أليستر وجوزيف جوميز وجيوفاني ليوني وجيريمي جاكيه وفيتيزسلاف ياروش وكيرتس جونز، جميعهم خارج الحسابات بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف. ومع عدم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة، سيتم تحديث أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

يدخل نيوكاسل الموسم الجديد بسجل متباين في فترة الإعداد، حقق خلاله انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-2 على فالنسيا في 8 أغسطس، بينما تلقى هزيمة 4-1 أمام بريستول سيتي في أواخر يوليو. وخلال المباريات الخمس، سجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية، وكانت نتيجته التنافسية الوحيدة ضمن هذه العينة خسارة 2-0 أمام فولهام في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

أما آخر خمس مباريات لليفربول فأسفرت أيضًا عن سجل منقسم: انتصاران وتعادل واحد وهزيمتان. وكانت آخر مباراة له خسارة 2-3 أمام موناكو في 9 أغسطس. وفاز على سندرلاند 4-2 وريكسهام 1-0 خلال فترة الإعداد، لكنه خسر أيضًا 2-4 أمام ليدز يونايتد. وكانت آخر نتيجة تنافسية لليفربول تعادلًا 1-1 أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من موسم 2025-26. وخلال المباريات الخمس، سجل ليفربول عشرة أهداف واستقبل عشرة.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 31 يناير 2026، حين تغلب ليفربول على نيوكاسل 4-1 في أنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز نيوكاسل 2-3 على ملعب سانت جيمس بارك في أغسطس 2025، أيضًا في الدوري. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز ليفربول ثلاث مرات مقابل انتصارين لنيوكاسل، كما تعادل الفريقان 3-3 على ملعب سانت جيمس بارك في ديسمبر 2024. وشهدت المباريات الخمس 16 هدفًا في المجمل.