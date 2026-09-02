الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 سيتي جراوند

تنطلق مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير يوم 5 سبتمبر 2026 في الساعة 10:00 بتوقيت EST و15:00 بتوقيت GMT.

توتنهام المنفق بسخاء لا يزال بحاجة إلى الانطلاق

نجا توتنهام بصعوبة من الهبوط المخيف في الموسم الماضي، لكن رغم الإنفاق الضخم هذا الصيف، فقد استهل الموسم بهزيمتين من أول مباراتين. فهل يتمكن من تحقيق نتيجة في سيتي جراوند أمام نوتنجهام فورست؟ رغم إنفاقه أكثر من 350 مليونًا، بدأ توتنهام الموسم بهزيمتين أمام برينتفورد ونيوكاسل، ولم ينجح حتى الآن في هز الشباك.

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فورست يعاني من مشكلات البداية

فورست أيضًا يلعب تحت قيادة مدرب جديد، ولا يزال يتأقلم مع خطة 3421 التي يعتمدها أوليفر جلاسنر. لكنه نجح، مع ذلك، في الخروج بتعادل 2-2 أمام ليفربول في المباراة الماضية بعدما تقدم مرتين. وسيحتاج جلاسنر إلى معالجة نتائجه على أرضه، بالنظر إلى أن الفريق خسر كلتا مباراتيه هذا الموسم على ملعب سيتي جراوند، وكلتاهما أمام ليدز يونايتد، واحدة في الدوري والأخرى في كأس الرابطة الإنجليزية.

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أخبار الفريق وإحصاءات مهمة

لم تنتهِ أي مباراة من آخر 10 مواجهات بين الفريقين بالتعادل.

لم يسجل توتنهام بعد أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ بداية له لموسم في دوري الدرجة الأولى منذ عام 1974.

دانييل مونوز، صفقة فورست الجديدة، فاز بعدد من الالتحامات أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فبراير 2024.

لاعبون تحت المجهر

نجم فورست مورجان جيبس-وايت سجل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا العام الميلادي، أكثر من أي لاعب آخر. وقد سجل أمام ليفربول في أنفيلد. أما الصفقة الكبيرة ليام ديلاب فسيأمل في أول مشاركة أساسية له مع فورست بعد انتقاله من تشيلسي.

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ضم توتنهام الجناح المثير للجدل ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة من تشيلسي. وما إذا كان الأوكراني سيشارك هنا أم لا، فلا يزال أمرًا غير محسوم، لكن لاعبي الوسط الجديدين ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز سيبدآن على الأرجح، وسيحاولان بناء انسجام بينهما بعد انتقالهما من نيوكاسل ووست هام على الترتيب.

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التشكيلتان المحتملتان

فورست (3421): سيلس؛ كونيا؛ ميلينكوفيتش، موريلو؛ آينا، شلاجر، ماكاتي، ويليامز؛ جيبس-وايت، ندوي؛ إيجور جيسوس.

توتنهام (4231): كينسكي؛ جراي، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون؛ بنتانكور، تونالي؛ بورو، فرنانديز، تيل؛ مرموش.

أخبار الفريق والقوائم

سيفتقد أوليفر جلاسنر المدافع نيكولو سافونا ولاعب الوسط إبراهيم سانجاري بسبب الإصابة قبل هذه المباراة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يواجه روبرتو دي زيربي قائمة غيابات أطول في صفوف توتنهام. ويغيب ويلسون أودوبير، وتشافي سيمونز، وبابي ماتار سار جميعهم بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الضيوف، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة متوقعة. وستتم إضافة التحديثات فور توافرها.

الحالة

حقق نوتنجهام فورست فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، رغم أن نتيجتين من تلك النتائج جاءتا في مباريات ودية خلال فترة الإعداد. وفي المباريات الرسمية، كانت آخر نتائجه التعادل 2-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام ليدز يونايتد، 1-0 في الدوري و2-0 في كأس كاراباو. وسجل فورست أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال سلسلة المباريات الخمس.

آخر خمس مباريات لتوتنهام تعكس قصة متباينة مشابهة. فقد انتهت مباراته الأخيرة بهزيمة 2-0 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 3-0 خارج أرضه أمام برينتفورد في الدوري. ومنح الفوز 5-1 على تشارلتون أثليتيك في كأس كاراباو بعض الارتياح، لكن فريق دي زيربي سجل 10 أهداف فقط خلال المباريات الخمس، مقابل استقبال ثمانية أهداف، مع العلم أن هزيمتيه الرسميتين جاءتا كلتاهما بفارق أكثر من هدف.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز نوتنجهام فورست 3-0 خارج أرضه على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت تلك النتيجة بعد فوز فورست على أرضه 3-0 على توتنهام في ديسمبر 2025، ما يعني أن فورست سجل ستة أهداف من دون رد عبر هاتين المواجهتين. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز فورست أربع مرات مقابل فوز واحد لتوتنهام، وجاء انتصار الضيوف الوحيد في أبريل 2024 عندما فاز توتنهام 3-1 على أرضه.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي، يحتل نوتنجهام فورست المركز 15، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز 20 قبل هذه المباراة.