معاينة مباراة نوتنغهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 27 نوفمبر 2026 - 15:00 سيتي جراوند

يستضيف نوتنغهام فورست تشيلسي على ملعب سيتي غراوند مساء الجمعة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يحتاج الفريقان بشدة إلى الفوز بها. وتنطلق المباراة في 27 نوفمبر عند الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

نوتنغهام فورست لا يزال يبحث عن الاستقرار تحت قيادة مدربه الجديد

يدخل فورست المباراة بعد خسارته 2-0 أمام بورنموث، وهي هزيمته الثانية في ثلاث مباريات بالدوري. ويحتل المركز السابع عشر، ولا يزال يبحث عن نتائج أكثر استقرارًا تحت قيادة مدربه الجديد أوليفر جلاسنر. ولا يتقدم فورست على سندرلاند ومنطقة الهبوط إلا بفارق الأهداف، بعدما حقق فوزين فقط في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لكن آخر انتصاراته على أرضه كان فوزًا رائعًا 3-1 على مانشستر سيتي. وسيسعى جلاسنر إلى معالجة تذبذب خط الهجوم الذي عجز عن التسجيل في ثلاث من آخر خمس مباريات بالدوري. وستتجه الأنظار إلى ليام ديلاب، الذي سجل هدفين أمام سيتي، النادي الذي تخرج في أكاديميته، قبل أن يواجه الآن ناديه السابق تشيلسي.

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تشيلسي تحت الضغط

لدى تشيلسي أيضًا مشكلة يسعى إلى حلها تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو. فقد خسر 4-1 على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم السبت، رغم تقدمه في المباراة بهدف إيمانويل إيميجا. وكانت تلك هزيمته الثالثة في أربع مباريات بالدوري، وقد استقبل 20 هدفًا في 11 مباراة. وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان عند نهاية المباراة في ستامفورد بريدج، فيما تعرض ثنائي قلب الدفاع الذي يعتمد عليه ألونسو لانتقادات شديدة. ويحتل تشيلسي المركز الثامن، بفارق 12 نقطة خلف المتصدر آرسنال. وتلخص حصيلته، المتمثلة في خمسة انتصارات وتعادل واحد وخمس هزائم، بدايته غير المستقرة للموسم.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

فشل فورست في التسجيل في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها على أرضه في الدوري، ولم يحافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات.

يحتل صانع ألعاب فورست مورغان جيبس وايت المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث صناعة الفرص الكبيرة، برصيد تسع فرص.

فاز تشيلسي مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات خاضها خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها ثلاثة أهداف.

سيغيب عن تشيلسي ريس جيمس وماكسينس لاكروا وجواو بيدرو. وتحوم الشكوك حول مشاركة مويسيس كايسيدو بسبب مشكلة في الظهر.

فاز الفريق الضيف في خمس من آخر ست مواجهات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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التشكيلتان المتوقعتان

نوتنغهام فورست (3421): سيلس؛ كونيا، ميلينكوفيتش، موريلو؛ مونيوز، ماكاتي، ييتس، ويليامز؛ ندوي، جيبس وايت؛ ديلاب.

تشيلسي (4231): مارتينيز؛ أتشيمبونغ، فوفانا، كولويل، تشافاريا؛ لافيا، هندرسون؛ إستيفاو، بالمر، روجرز؛ إيميجا.

أخبار الفريقين والقائمتان