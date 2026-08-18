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الدوري الإنجليزي الممتاز
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سيتي جراوند
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معاينة مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست
ليدز يونايتد

معاينة شاملة لمباراة نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض مستوى الفريقين في الصيف، وسجل المواجهات المباشرة، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة الافتتاحية على ملعب سيتي جراوند.

نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
سيتي جراوند

تنطلق مباراة نوتنجهام فورست وليدز يونايتد يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images

إثارة افتتاحية على ضفاف ترينت

يفتتح نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 على أرضه، حين يستضيف ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في الجولة الأولى. وبدعم جماهيري متحمس، سيسعى فورست إلى فرض أفضليته مبكرًا على ضفاف ترينت وحمل الزخم معه إلى موسم محلي جديد مليء بالتحديات. أما ليدز، فتمثل له رحلة الافتتاح إلى نوتنجهام اختبارًا مباشرًا عالي الوتيرة لقياس مدى جاهزيته لدوري الأضواء منذ البداية.

Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images

اختبارات قارية في التحضير للموسم وإنهاء قوي على أرضه لنوتنجهام فورست

يدخل نوتنجهام فورست افتتاح الموسم بعد برنامج تحضيري واسع عبر أوروبا. وبعد أن استهل الصيف بانتصارين على نوتس كاونتي وبلاكبيرن روفرز، حصل فورست على دقائق مهمة خلال جولة صعبة في البرتغال واختبارات أمام منافسين أوروبيين. وأنهى فترة الإعداد بأفضل صورة على أرضه، بعدما حقق فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على باير ليفركوزن من الدوري الألماني، قبل أن يقدم عرضًا لافتًا في الفوز 2-0 على ستاد بريستوا يوم 16 أغسطس.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

انتصارات لافتة لليدز يونايتد في وديات أمام أسماء كبيرة

يدخل ليدز يونايتد إلى سيتي جراوند مدعومًا ببرنامج تحضيري صيفي لافت. وأظهر ليدز تهديدًا هجوميًا كبيرًا في بداية أغسطس بفوز مذهل 4-2 على ليفربول، تبعه انتصار هادئ 2-0 على لايبزيج. وبعد تعادله 1-1 مع مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، أنهى ليدز تحضيراته للجولة الافتتاحية يوم 15 أغسطس بصورة مهيمنة، بعدما اكتسح أوغسبورغ 4-0 ليؤكد أن خطه الأمامي يعمل بأقصى كفاءة.

تاريخ المواجهات المباشرة: صراعات شرسة بفوارق ضئيلة

اتسمت مباريات نوتنجهام فورست وليدز يونايتد تاريخيًا بالإيقاع العالي والأجواء الصاخبة والكرة المباشرة. والمثير أن الناديين سيتعرفان جيدًا إلى بعضهما البعض في بداية روزنامة 2026-27، إذ من المقرر أن يلتقيا مرتين خلال ثلاثة أيام، بعدما يتبعان هذه البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فورية جديدة في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب سيتي جراوند.

التشكيلتان المتوقعان

نوتنجهام فورست: ماتز سيلس؛ نيكو ويليامز، موراتو، موريلو، نيكولا ميلينكوفيتش؛ إبراهيم سانجاري، جيمس ماكاتي؛ كالوم هودسون أودوي، مورجان جيبس-وايت، دان ندوي؛ إيجور جيسوس

ليدز يونايتد: جيمس ترافورد؛ جايدن بوجيل، جو رودون، ياكا بيول، جابرييل جودموندسون؛ إيثان أمبادو، أنتون شتاش؛ هاري ويلسون، بريندن آرونسون، نوا أوكافور؛ دومينيك كالفرت-لوين

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد

نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

لدى أوليفر جلاسنر غياب مؤكد واحد في افتتاح موسم فورست، إذ تم إدراج نيكولو سافونا ضمن المصابين. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة قبل صافرة البداية. وستُضاف مزيد من التحديثات الخاصة بأخبار الفريق كلما اقترب موعد المباراة.

أما لدى الضيوف، فيفتقد دانييل فاركه الحارس لوكاس بيري والجناح جابرييل جودموندسون، وكلاهما خارج الحسابات بسبب الإصابة. ولا يملك ليدز أي لاعبين موقوفين، كما لم يتم الكشف عن أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة. وستتبع التحديثات مع تقديم النادي مزيدًا من المعلومات.

الحالة الفنية

فورست

فورست - المستوى

سبورتينج
خ4-1
أودينيزي
خ1-0
برشلونة
خ0-1
ليفركوزن
ف2-1
بريست
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليدز

ليدز - المستوى

سندرلاند
ف1-0
ليفربول
ف2-4
لايبزيج
ف2-0
مان يونايتد
خ1-1
أوجسبورج
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يدخل نوتنجهام فورست الموسم الجديد بسجل متباين في فترة الإعداد، حقق خلاله انتصارين مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على بريست يوم 16 أغسطس، وذلك بعد انتصار 2-1 على باير ليفركوزن قبلها بأربعة أيام. وقبل هذين الفوزين، خسر فورست أمام برشلونة (0-1) وأودينيزي (0-1) وسبورتينغ لشبونة (1-4)، وكانت الهزيمة الأخيرة ثقيلة وأثارت تساؤلات مبكرة حول شكل منظومته الدفاعية. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل فورست خمسة أهداف واستقبل سبعة.

يصل ليدز يونايتد بحالة أقوى بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات تحضيرية. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-0 على أوغسبورغ يوم 15 أغسطس، كما تغلب أيضًا على لايبزيج 2-0 وسندرلاند 1-0. ويُعد الفوز 4-2 على ليفربول واحدًا من أبرز نتائج صيفه، رغم أن التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد، والمسجل كخسارة في مجموعة البيانات، أوقف سلسلة انتصاراته. وسجل ليدز تسعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال آخر أربع مباريات ودية له قبل الموسم.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلليدز يونايتد
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
3
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
3
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
وديات الأندية
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز ليدز يونايتد 3-1 على ملعب إيلاند رود في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، حقق نوتنجهام فورست فوزًا بيتيًا بنتيجة 3-1 على ملعب سيتي جراوند في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات، التي تشمل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة ودية واحدة قبل الموسم، فاز كل فريق مرتين، مع توازن السجلات بينهما.

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