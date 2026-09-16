الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 8 19 سبتمبر 2026 - 07:30 ذا دن

ستنطلق مباراة ميلوول ضد وست هام يونايتد يوم 19 سبتمبر 2026 عند الساعة 06:30 بتوقيت EST و10:30 بتوقيت GMT.

ميلوول ضد وست هام يونايتد: تقديم لمباراة التشامبيونشيب

يتواجه الغريمان اللندنيان الشرسَان، ميلوول ووست هام، هذا السبت، مع دخول الضيوف اللقاء وهم في حالة رائعة ويتطلعون إلى العودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. ولا يوجد أي ود بين هذين الفريقين، ولا بين جماهيرهما كذلك.

معركة لندنية كبيرة

لا يطيق مشجعو ميلوول ووست هام رؤية بعضهم بعضًا، لكنهم سيضطرون يوم السبت إلى تقبل ذلك. ولم يلتقِ الفريقان منذ 2012، حين فاز وست هام 2-1 بأهداف كارلتون كول ووينستون ريد، في يوم شارك فيه مدرب إيبسويتش تاون الحالي غاري أونيل مع وست هام كبديل، وظهر هاري كين أيضًا كبديل مع ميلوول. ومن الواضح أن الكثير قد تغيّر منذ ذلك الحين. وبدأ أصحاب الأرض يوم السبت الموسم بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم، ويبتعدون بأربع نقاط فقط عن الصدارة، رغم أنهم لم يحققوا أي فوز في آخر ثلاث مباريات لهم بمختلف المسابقات وخسروا أربعًا من آخر ست مباريات.

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الأمل لا ينقطع بالنسبة إلى وست هام

تألق جارود بوين مع وست هام حتى الآن هذا الموسم، إذ يتصدر القسم بثماني فرص مصنوعة. وسيحتاج وست هام إلى أن يكون قائده في أفضل حالاته إذا أراد العودة إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل، وحتى الآن فإنه يفعل ذلك تمامًا مع متصدر الترتيب. ويملك وست هام 14 نقطة بعد سبع مباريات، ويتقاسم الصدارة مع سوانزي وميدلزبره ووست بروم. وسجل بوين بالفعل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، ما يجعله اللاعب الأكثر إنتاجية في التشامبيونشيب إلى جانب ثنائي ساوثهامبتون سايل لارين وفين أزاز. ومن المتوقع أن يواصل كايل ووكر-بيترز اللعب في مركز الظهير الأيمن بعدما عوّض جويل فيلتمان المصاب في الفوز 6-0 على ريكسهام، حين صنع هدفين بعد دخوله بديلًا.

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التشكيلتان المحتملتان

ميلوول (4231): Crocombe؛ Osei-Tutu، Taylor، Cooper، Sturge؛ Metcalfe، Mazou-Sacko؛ Sykes، Dykes، Neghli؛ Arconte.

وست هام (433): Herrick؛ Walker-Peters، Mavropanos، Morato، Kilman؛ Bowen، Mukasa، Engels، Solomon؛ Piroe، Castellanos.

أخبار الفريقين والقوائم

يقود أليكس نيل ميلوول، لكن لا تتوافر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لدى أصحاب الأرض قبل هذه المباراة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يقود نونو إسبيريتو سانتو وست هام، ولا تتوافر حاليًا أي أخبار مؤكدة عن الفريق الضيف. ومن المتوقع ورود المزيد من تحديثات القائمة مع الاقتراب من المباراة.

الحالة

حقق ميلوول فوزًا واحدًا، من دون أي تعادل، وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه خسارة على أرضه 3-1 أمام بلاكبيرن روفرز في التشامبيونشيب، كما تلقى أيضًا هزيمة 5-1 أمام ساوثهامبتون في وقت سابق من هذه السلسلة. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة لأسود ميلوول هي الفوز 4-0 على بولتون واندررز. وسجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مع أربع هزائم متتالية تمثل فترة مقلقة من حيث المستوى.

فاز وست هام في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الانتصار 6-0 على ريكسهام، كما فاز أيضًا على بولتون واندررز 3-2 خارج أرضه وعلى ديربي كاونتي 3-0 خلال تلك السلسلة. وتعادل وست هام 1-1 مع واتفورد في المباراة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا. وسجل وست هام 16 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس، مع أربعة انتصارات متتالية في آخر أربع مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2012، حين فاز وست هام 2-1 على أرضه في التشامبيونشيب. وعبر المباريات الخمس السابقة المسجلة، فاز وست هام مرتين، وفاز ميلوول مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وانتهت آخر مواجهة على ملعب ذا دين ضمن هذه البيانات بالتعادل 0-0 في سبتمبر 2011.

الترتيب

في جدول التشامبيونشيب، يحتل وست هام يونايتد المركز الأول، بينما يأتي ميلوول في المركز الـ13 قبل هذه المباراة.