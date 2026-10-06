الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:30 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و16:30 بتوقيت GMT.

يونايتد وسبيرز بحاجة إلى انطلاقة لموسميهما

ربما كان مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بحاجة فعلًا إلى توقف طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز للتفكير فيما لم ينجح حتى الآن. باختصار، تقريبًا كل شيء. فهل يكون أولد ترافورد العلاج الذي يحتاجه مانشستر يونايتد بشدة؟

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مانشستر يونايتد بين التألق والتراجع، لكن التراجع هو الغالب

منذ الفوز 5-2 على إيبسويتش، فشل يونايتد في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات محلية، وهي سلسلة تتضمن الخسارة أمام برايتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. كما أن الخسارة على أرضه أمام مانشستر سيتي بعشرة لاعبين لم تلق قبولًا لدى الجماهير، وزادت التعادلات خارج الديار أمام إيفرتون وفولهام من إحباط المشجعين. وأنقذ هدف التعادل الذي سجله ماثيوس كونيا في الدقيقة 89 نقطة أمام فولهام، لكنه أبقى يونايتد متراجعًا إلى المركز 12.

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هل يشعر سبيرز بالارتياح بعيدًا عن أرضه؟

بدأ موسم توتنهام بالطريقة نفسها التي انتهى بها موسم 2025-26. ففريق لندن لم يحقق أي فوز في أول خمس مباريات، وفشل في التسجيل في أربع منها. وجاءت نقطتاه الوحيدتان حتى الآن من تعادلين سلبيين 0-0، ما يبرز مشكلاته أمام المرمى. أما أول أهدافه هذا الموسم، فلم تكن سوى أهداف تقليص في خسارته الأخيرة على أرضه 2-3 أمام أستون فيلا.

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إحصائيات بارزة وأخبار الإصابات

غاب كل من ماركوس راشفورد، وكوبي ماينو، وبنجامين سيسكو، ونصير مزراوي عن الواجب الدولي بسبب مشكلات إصابة، وتحوم الشكوك حول لحاقهم بهذه المباراة مع أصحاب الأرض.

يغيب تشافي سيمونز وويلسون أودوبير عن الضيوف لفترة طويلة، بينما يقترب ديان كولوسيفسكي من العودة.

فاز سبيرز في أربع من آخر ست مواجهات بين الفريقين.

التشكيلتان المحتملتان

يونايتد (4231): لامينز؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، شاو؛ تيليمانس، سانتوس؛ مبويمو، فرنانديز، راشفورد؛ كونيا.

سبيرز (4231): كينسكي؛ بورو، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون؛ بنتانكور، تونالي؛ سافيو، فرنانديز، مرموش؛ سولانكي.

أخبار الفريقين والقائمتان

يواجه كاريك أزمة إصابات كبيرة في أولد ترافورد، إذ يغيب كل من أماد ديالو، وماتيس دي ليخت، وتوم هيتون، ومانويل أوجارتي، وكارل دارلو، وكوبي ماينو، وماركوس راشفورد، وبنجامين سيسكو، وباتريك دورجو، ونصير مزراوي. ولا توجد أي حالات إيقاف معلنة، لكن حجم الغيابات يجعل قائمة يونايتد محدودة للغاية قبل المباراة. وعاد الوافد الصيفي كارلوس باليبا مؤخرًا إلى المشاركة في مباراة ودية مغلقة بعد مشكلة في الكاحل، ما يمنح بعض التشجيع وسط القلق المرتبط بالإصابات.

ويفتقد دي زيربي أيضًا عناصر مهمة، إذ يغيب كل من ويلسون أودوبير، وتشافي سيمونز، وميخايلو مودريك، وبيدرو بورو، ويان بول فان هيكي، وميكي فان دي فين بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الضيوف، لكن هذه الغيابات تزيد من صعوبة بداية الموسم المتعثرة بالفعل. وسيتم إضافة تحديثات على قائمتي الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

حصد يونايتد نقطتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل مؤخرًا 1-1 مع فولهام، وكان قد تعادل قبل ذلك 2-2 مع إيفرتون ضمن هذه السلسلة. وبين النتيجتين، خسر على أرضه 1-0 أمام مانشستر سيتي، كما سقط 2-3 أمام برايتون في كأس كاراباو. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة له خلال خمس مباريات هي الفوز 4-0 على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا، ليخرج من تلك الفترة بانتصار واحد وتعادلين وهزيمتين.

سجل توتنهام الأخير يبدو قاتمًا. ففريق دي زيربي خسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات، بينها هزائم أمام أستون فيلا، وليفربول في كأس كاراباو، ونيوكاسل يونايتد. كما تعادل 0-0 مع كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس. واستقبل سبيرز ثمانية أهداف خلال هذه المباريات الخمس، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد 2-0 على أولد ترافورد في فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز توتنهام في مباراتين، ويونايتد في واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، كما التقى الفريقان أيضًا في نهائي الدوري الأوروبي في مايو 2025، وفاز به سبيرز 1-0. ويمنح سجل يونايتد على أرضه في هذه المواجهة بعض التشجيع، لكن توتنهام أظهر قدرته على التسبب بالمشكلات عبر أكثر من بطولة.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر يونايتد المركز 12، بينما يقبع توتنهام في المركز 20 الأخير، ما يجعل هذه المباراة مواجهة ذات أهمية ملحة للطرفين رغم اختلاف وضعيهما.