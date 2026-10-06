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الدوري الإنجليزي الممتاز
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أولد ترافورد
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معاينة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
توتنهام هوتسبير
برونو فيرنانديز

معاينة شاملة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولي الطويلة. نتحدث عن الخطط التكتيكية، وأخبار الفريقين، والحالة الفنية، والمزيد.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و16:30 بتوقيت GMT.

يونايتد وسبيرز بحاجة إلى انطلاقة لموسميهما

ربما كان مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بحاجة فعلًا إلى توقف طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز للتفكير فيما لم ينجح حتى الآن. باختصار، تقريبًا كل شيء. فهل يكون أولد ترافورد العلاج الذي يحتاجه مانشستر يونايتد بشدة؟

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

مانشستر يونايتد بين التألق والتراجع، لكن التراجع هو الغالب

منذ الفوز 5-2 على إيبسويتش، فشل يونايتد في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات محلية، وهي سلسلة تتضمن الخسارة أمام برايتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. كما أن الخسارة على أرضه أمام مانشستر سيتي بعشرة لاعبين لم تلق قبولًا لدى الجماهير، وزادت التعادلات خارج الديار أمام إيفرتون وفولهام من إحباط المشجعين. وأنقذ هدف التعادل الذي سجله ماثيوس كونيا في الدقيقة 89 نقطة أمام فولهام، لكنه أبقى يونايتد متراجعًا إلى المركز 12.

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

هل يشعر سبيرز بالارتياح بعيدًا عن أرضه؟

بدأ موسم توتنهام بالطريقة نفسها التي انتهى بها موسم 2025-26. ففريق لندن لم يحقق أي فوز في أول خمس مباريات، وفشل في التسجيل في أربع منها. وجاءت نقطتاه الوحيدتان حتى الآن من تعادلين سلبيين 0-0، ما يبرز مشكلاته أمام المرمى. أما أول أهدافه هذا الموسم، فلم تكن سوى أهداف تقليص في خسارته الأخيرة على أرضه 2-3 أمام أستون فيلا.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMGetty Images

إحصائيات بارزة وأخبار الإصابات

  • غاب كل من ماركوس راشفورد، وكوبي ماينو، وبنجامين سيسكو، ونصير مزراوي عن الواجب الدولي بسبب مشكلات إصابة، وتحوم الشكوك حول لحاقهم بهذه المباراة مع أصحاب الأرض.
  • يغيب تشافي سيمونز وويلسون أودوبير عن الضيوف لفترة طويلة، بينما يقترب ديان كولوسيفسكي من العودة.
  • فاز سبيرز في أربع من آخر ست مواجهات بين الفريقين.

التشكيلتان المحتملتان

يونايتد (4231): لامينز؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، شاو؛ تيليمانس، سانتوس؛ مبويمو، فرنانديز، راشفورد؛ كونيا.

سبيرز (4231): كينسكي؛ بورو، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون؛ بنتانكور، تونالي؛ سافيو، فرنانديز، مرموش؛ سولانكي.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

المدرب

  • مايكل كاريك

يواجه كاريك أزمة إصابات كبيرة في أولد ترافورد، إذ يغيب كل من أماد ديالو، وماتيس دي ليخت، وتوم هيتون، ومانويل أوجارتي، وكارل دارلو، وكوبي ماينو، وماركوس راشفورد، وبنجامين سيسكو، وباتريك دورجو، ونصير مزراوي. ولا توجد أي حالات إيقاف معلنة، لكن حجم الغيابات يجعل قائمة يونايتد محدودة للغاية قبل المباراة. وعاد الوافد الصيفي كارلوس باليبا مؤخرًا إلى المشاركة في مباراة ودية مغلقة بعد مشكلة في الكاحل، ما يمنح بعض التشجيع وسط القلق المرتبط بالإصابات.

ويفتقد دي زيربي أيضًا عناصر مهمة، إذ يغيب كل من ويلسون أودوبير، وتشافي سيمونز، وميخايلو مودريك، وبيدرو بورو، ويان بول فان هيكي، وميكي فان دي فين بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الضيوف، لكن هذه الغيابات تزيد من صعوبة بداية الموسم المتعثرة بالفعل. وسيتم إضافة تحديثات على قائمتي الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

إيفرتون
ت2-2
SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
إيفرتون
ت0-0
ليفربول
خ3-1
أستون فيلا
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حصد يونايتد نقطتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل مؤخرًا 1-1 مع فولهام، وكان قد تعادل قبل ذلك 2-2 مع إيفرتون ضمن هذه السلسلة. وبين النتيجتين، خسر على أرضه 1-0 أمام مانشستر سيتي، كما سقط 2-3 أمام برايتون في كأس كاراباو. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة له خلال خمس مباريات هي الفوز 4-0 على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا، ليخرج من تلك الفترة بانتصار واحد وتعادلين وهزيمتين.

سجل توتنهام الأخير يبدو قاتمًا. ففريق دي زيربي خسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات، بينها هزائم أمام أستون فيلا، وليفربول في كأس كاراباو، ونيوكاسل يونايتد. كما تعادل 0-0 مع كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس. واستقبل سبيرز ثمانية أهداف خلال هذه المباريات الخمس، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلتوتنهام هوتسبير
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الأوروبي
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد 2-0 على أولد ترافورد في فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز توتنهام في مباراتين، ويونايتد في واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، كما التقى الفريقان أيضًا في نهائي الدوري الأوروبي في مايو 2025، وفاز به سبيرز 1-0. ويمنح سجل يونايتد على أرضه في هذه المواجهة بعض التشجيع، لكن توتنهام أظهر قدرته على التسبب بالمشكلات عبر أكثر من بطولة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر يونايتد المركز 12، بينما يقبع توتنهام في المركز 20 الأخير، ما يجعل هذه المباراة مواجهة ذات أهمية ملحة للطرفين رغم اختلاف وضعيهما.

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