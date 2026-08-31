معاينة مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي يوم 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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ثقل البريميرليغ في مواجهة الوافد الجديد في مانشستر

يعود مانشستر سيتي إلى ملعبه لاستضافة كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا إلى الدوري على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة. وبعد انتصارين متتاليين في بداية مشواره المحلي تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، يستهدف سيتي تمديد سجله المثالي والحفاظ على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. أما كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد، فإن رحلته يوم السبت إلى ملعب أحد المنافسين على اللقب تمثل اختبارًا هائلًا، في ظل بحثه عن أول نقاطه وأول أهدافه في موسم دوري الأضواء.

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تألق هالاند وتشيركي في سيلهرست بارك

يدخل مانشستر سيتي مواجهة السبت بثقة كبيرة بعد فوزه الكاسح 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس في الجولة الثانية يوم 28 أغسطس. وافتتح إرلينغ هالاند التسجيل مبكرًا، قبل أن يقدم ريان تشيركي عرضًا لافتًا بتسجيله هدفين منحا فريقه سيطرة كاملة على المباراة. ومع إضافة هالاند الهدف الرابع في وقت متأخر، رفع سيتي رصيده إلى ست نقاط من ست ممكنة بعد فوزه 2-1 في الجولة الافتتاحية على بورنموث. ومع العودة إلى مانشستر، تبدو تحركات سيتي في العمق وهجومه الحيوي بالقدر نفسه من الفتك تحت قيادة ماريسكا.

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هدف متأخر يحسم افتتاح كوفنتري على أرضه

يتوجه كوفنتري سيتي إلى مانشستر وهو يسعى للرد بعد خسارة قاسية 1-0 على أرضه أمام هال سيتي في الجولة الثانية يوم 29 أغسطس. ورغم القتال بقوة أمام جماهيره المتحمسة في ملعب CBS Arena، تلقى كوفنتري ضربة من هجمة مرتدة في الدقيقة 82 سجل منها ليام ميلار. ومع خسارته 3-0 أيضًا أمام أرسنال في الجولة الافتتاحية، يبدو فريق لامبارد في أمسّ الحاجة إلى فعالية هجومية من تايوو أونيي وجاك رودوني.

داوود في مواجهة جالوت تحت شمس مانشستر

تاريخيًا، يهيمن مانشستر سيتي على هذه المواجهة على الورق، رغم أن المباريات أمام الفرق الصاعدة حديثًا والمفعمة بالحيوية تحمل دائمًا إمكانية الوقوع في الفخ. وسيخضع تنظيم كوفنتري المتماسك لاختبار صعب أمام تحركات مانشستر سيتي المستمرة في العمق وزياداته العددية على الأطراف. ومع كون الفوارق الدقيقة هي التي تحدد الزخم المبكر في سباقي اللقب والبقاء على التوالي، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل مانشستر سيتي المباراة في غياب جيريمي دوكو وماتيوس نونيز، وكلاهما مدرج ضمن قائمة المصابين. ولا يعاني إنزو ماريسكا من أي لاعب موقوف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل المباراة. ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

ويواجه كوفنتري سيتي قائمة إصابات أكثر تأثيرًا. ويفتقد فرانك لامبارد كلًا من هاجي رايت ولوك وولفندن وكاين كيسلر-هايدن، إذ يغيب الثلاثي بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق الضيف، كما لم يتم الكشف عن التشكيلة المتوقعة في هذه المرحلة. وستتم إضافة التحديثات فور توفرها.

الحالة الفنية

فاز مانشستر سيتي في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 4-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 28 أغسطس، مع حضور بارز لريان تشيركي طوال اللقاء. كما تغلب سيتي على بورنموث 2-1 في الدوري يوم 23 أغسطس. أما خسارته الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت أمام أرسنال في الدرع الخيرية، بنتيجة 3-0 يوم 16 أغسطس. واكتملت سلسلة المباريات الخمس بانتصارين وديين في فترة الإعداد، 3-1 على أتلتيكو مدريد و3-1 خارج أرضه على فريق نجوم الدوري الكوري. وسجل سيتي 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

حقق كوفنتري سيتي انتصارين وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات، إلى جانب نتيجة إضافية في مباراة بالكأس. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 1-0 أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 أغسطس. وقبلها فاز خارج أرضه على بليموث أرجايل 4-2 في كأس كاراباو يوم 25 أغسطس. وخسر كوفنتري 3-0 أمام أرسنال في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 21 أغسطس. وشهدت فترة الإعداد انتصارين على موناكو بنتيجة 2-0، وإسبانيول بنتيجة 3-1، بما يشير إلى أن فريق لامبارد قادر على التسجيل بغزارة عندما تسمح الظروف. واستقبل كوفنتري سبعة أهداف خلال مبارياته التنافسية الثلاث في هذه السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين جاءت في التشامبيونشيب يوم 3 مارس 2002، عندما فاز مانشستر سيتي على كوفنتري سيتي 4-2 على أرضه. وعبر خمس مواجهات مباشرة متاحة، تقاسم الفريقان الأفضلية بشكل متقارب، إذ يملك سيتي فوزين، وحقق كوفنتري فوزين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتمتد هذه المباريات الخمس عبر مسابقات تشمل الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت 1-1 يوم 1 يناير 2001.