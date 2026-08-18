معاينة مباراة مانشستر سيتي ضد إيه إف سي بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر سيتي ضد بورنموث: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث يوم 23 أغسطس 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر

يستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 على أرضه عندما يستضيف بورنموث على ملعب الاتحاد. وبعد أمسية صعبة في الدرع الخيرية، سيسعى سيتي إلى فرض هيمنته فورًا أمام جماهيره ووضع نغمة حماسية للموسم الجديد في الدوري. أما بورنموث، فإن الرحلة إلى مانشستر في الأسبوع الأول تمثل اختبارًا افتتاحيًا قاسيًا أمام منافس من طراز رفيع.

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استعادة توازن سيتي: التخلص من خيبة الدرع الخيرية

يدخل فريق إنزو ماريسكا افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز باحثًا عن رد سريع بعد الهزيمة 3-0 أمام أرسنال في الدرع الخيرية على ملعب برينسيباليتي في كارديف يوم 16 أغسطس. ورغم السيطرة على فترات من الاستحواذ، فإن الأخطاء الدفاعية المبكرة وإهدار الفرص كانا مكلفين، إذ حسمت أهداف ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديغارد النتيجة لصالح أرسنال. ومع سعي عناصر مهمة مثل إرلينغ هالاند وفيل فودين والوافدين الجدد إلى الانسجام سريعًا، يهدف سيتي إلى صقل فعاليته الهجومية وانضباطه الدفاعي من جديد على أرضه.

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تحدي بورنموث لقلب الطاولة على سيتي

يتوجه بورنموث إلى ملعب الاتحاد عازمًا على إرباك منظومة سيتي عبر تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة. وأظهر بورنموث قدرته على دفع الفرق الكبرى إلى أقصى حد في أواخر الموسم الماضي، بعدما فرض على سيتي تعادلًا دراميًا 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026 بفضل هدف من إيلي جونيور كروبي، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند هدف التعادل المتأخر في الوقت بدل الضائع. وسيعتمد بورنموث كثيرًا على تلك الصلابة في محاولته تفكيك منظومة الضغط لدى سيتي في يوم الافتتاح.

تاريخ المواجهات المباشرة: سجل مهيمن مع تقارب في اللقاءات الأخيرة

تاريخيًا، فرض مانشستر سيتي هيمنة كاسحة في هذه المواجهة، إذ يحافظ على سلسلة من دون هزيمة في لقاءاته بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث. ومع ذلك، أصبحت المواجهات الأخيرة أكثر تقاربًا، فإلى جانب التعادل 1-1 في الدوري في مايو 2026، تفوق سيتي بصعوبة على بورنموث 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل عام 2025. وسيحاول سيتي الحفاظ على مستواه القوي على أرضه، فيما يقاتل بورنموث من أجل تحقيق أول فوز تاريخي له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

التشكيلتان المتوقعـتان

مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما؛ أبدوكودير خوسانوف، روبن دياز، مارك غويهي، يوشكو غفارديول؛ إيليوت أندرسون، ماتيو كوفاتشيتش؛ أنطوان سيمينيو، فيل فودين، جيريمي دوكو؛ إرلينغ هالاند

بورنموث: دوردي بتروفيتش؛ آدم سميث، جيمس هيل، ماركوس سينيزي، أدريان تروفيرت؛ تايلر آدامز، أليكس سكوت؛ رايان، إيلي جونيور كروبي، ماركوس تافيرنييه؛ إيفانيلسون

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل مانشستر سيتي المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات. رودري، وجاك غريليش، وجيريمي دوكو، وماتيوس نونيز، جميعهم مدرجون ضمن قائمة غير المتاحين. ولا يملك ماريسكا تشكيلة متوقعة مؤكدة في هذه المرحلة، ومن المنتظر صدور تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

يملك بورنموث قائمة أطول من اللاعبين غير المتاحين بالنسبة إلى ماركو روز. إيلي جونيور كروبي، وفيلجكو ميلوسافلييفيتش، وأمين عدلي، وديفيد بروكس، وتايلر آدامز، وخوليان أراوخو، جميعهم خارج الحسابات بسبب الإصابة. كما يغيب رايان كريستي أيضًا بسبب الإيقاف. وكحال سيتي، لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل المباراة.

الحالة الفنية

تعكس آخر خمس نتائج لمانشستر سيتي صورة متباينة. فقد فاز في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، بتغلبه على أتلتيكو مدريد 3-1 وفوزه على نجوم الدوري الكوري 3-1 خلال الجولة. وبصرف النظر عن التعادل أمام إنتر والهزيمة في آخر مباراة تحضيرية، جاءت النتيجة الأبرز يوم الأحد عندما خسر أمام أرسنال 3-0 في الدرع الخيرية. أما آخر مباراة تنافسية له في الدوري فانتهت بهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا في مايو.

يُظهر سجل بورنموث في فترة الإعداد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في خمس مباريات. وكانت النتيجة الأبرز اكتساح جنوى 10-1، رغم أن جودة ذلك المنافس يجب أن تؤخذ في الاعتبار وفقًا لذلك. كما فاز خارج أرضه على أوغسبورغ 5-2 وعلى سانت باولي 4-1، قبل أن يتعادل 2-2 مع ريال بيتيس ويخسر مؤخرًا 2-1 أمام ماينز 05. وسجل فريق روز 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حرمت سيتي من فوز سهل خارج أرضه. وقبل ذلك، فاز سيتي في ثلاث من المواجهات الأربع السابقة، بما في ذلك انتصار على أرضه 3-1 في نوفمبر 2025 وفوز 3-1 على ملعب الاتحاد في مايو 2025. أما فوز بورنموث الوحيد في آخر خمس مواجهات مباشرة، فجاء بنتيجة 2-1 على أرضه في مباراة بالدوري في نوفمبر 2024.