معاينة مباراة مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 14:45 فيلودروم

تنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قوة الكلاسيك الهجومية تحت أضواء مارسيليا

يعود أولمبيك مارسيليا إلى ملعب فيلودروم لاستضافة غريمه اللدود باريس سان جيرمان ضمن الجولة الخامسة من موسم الدوري الفرنسي 2026/27. وبعد تعثرين متتاليين في الدوري، يسعى مارسيليا إلى توظيف أجوائه الجماهيرية العدائية على أرضه تحت قيادة المدرب برونو جينيزيو من أجل إعادة ضبط موسمه وتوجيه رسالة حاسمة في لو كلاسيك. أما باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، فيدخل الرحلة إلى الجنوب بعد انتصارين متتاليين محليًا وأوروبيًا، في فرصة لبناء الزخم والتقدم أكثر في جدول الترتيب.

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هزيمة ضيقة لـ ليه فوسيين في رين

يدخل أولمبيك مارسيليا مواجهة الأحد باحثًا عن استعادة توازنه الدفاعي بشكل حاسم بعد خسارته 1-0 خارج أرضه أمام ستاد رين في الجولة الرابعة (11 سبتمبر). وبعد شوط أول متقارب انتهى دون أهداف، سجل أدريان توماسون هدف المباراة الحاسم لرين في الدقيقة 52. وجاءت هذه الخسارة بعد سقوط مفاجئ على أرضه بنتيجة 3-2 أمام باريس إف سي في الجولة الثالثة، ما يجعل فريق جينيزيو متعطشًا لاستعادة الاستقرار الدفاعي وإطلاق قوة خطه الأمامي الذي يضم أمين غويري، وإيغور بايشاو، وتيموثي وياه.

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فيران توريس يمنح ليه باريزيان أول فوز له في الدوري

يسافر باريس سان جيرمان إلى جنوب فرنسا بثقة كبيرة بعد انتصاره الصعب 1-0 خارج أرضه على ستاد بريستوا 29 في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وهز المهاجم فيران توريس الشباك مبكرًا في الدقيقة الرابعة، مانحًا رجال لويس إنريكي أول فوز لهم في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وتعزز هذا الانتصار المحلي سريعًا بعرض مهيمن في منتصف الأسبوع انتهى بفوز 6-1 على ŠK Slovan Bratislava في دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى أن هجوم باريس سان جيرمان الذي يضم عثمان ديمبيلي وفيتينيا بدأ يصل إلى أعلى مستوياته.

هل يمكن لشغف مارسيليا أن يعطل التحركات الديناميكية لباريس سان جيرمان؟

يُعد لو كلاسيك تقليديًا واحدًا من أكثر المنافسات تقلبًا وحدّة في كرة القدم الفرنسية. وسيعتمد مارسيليا على قوة خط وسطه بقيادة بيير إيميل هويبيرغ وأنخيل غوميز لتعطيل البناء المركزي لباريس سان جيرمان والانطلاق في التحولات السريعة. وفي المقابل، سيعتمد باريس سان جيرمان على سلاسة جواو نيفيز ووارن زائير-إيمري للتحكم في الإيقاع واستغلال المساحات خلف الخط الخلفي لمارسيليا. ومع وجود الكبرياء الكبير وزخم بداية الموسم على المحك، تعد مواجهة الأحد بإثارة عالية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد مارسيليا خدمات Tochukwu Nnadi، الذي تم إدراجه ضمن قائمة المصابين قبل المباراة. ولم ترد أي حالات إيقاف في صفوف أصحاب الأرض، وسيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مُعلنة يتعين على لويس إنريكي التعامل معها، رغم أن الصورة الكاملة للقائمة قد يتم تحديثها قبل انطلاق اللقاء.

النتائج الأخيرة

يدخل مارسيليا هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام رين في الدوري الفرنسي، كما خسر أيضًا 3-2 أمام باريس إف سي خلال هذه السلسلة. ويُعد الفوز 4-0 على ستراسبورغ النقطة المضيئة الوحيدة في تلك المباريات الخمس. وسجل مارسيليا ثمانية أهداف واستقبلت شباكه سبعة خلال هذه الفترة.

أسفرت آخر خمس مباريات لباريس سان جيرمان عن فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على بريست في الدوري الفرنسي، بعد انتصار 6-1 في دوري أبطال أوروبا على Slovan Bratislava. وشكلت الخسارة 2-1 على أرضه أمام موناكو أدنى نقطة في تلك السلسلة. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 8 فبراير 2026، حين فاز باريس سان جيرمان 5-0 على أرضه في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يملك باريس سان جيرمان أفضلية واضحة بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، بينما جاء انتصار مارسيليا الوحيد في سبتمبر 2025 بنتيجة 1-0 على أرضه. ويبلغ مجموع الأهداف في المباريات الخمس 11-4 لمصلحة باريس سان جيرمان.