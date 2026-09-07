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دوري أبطال أوروبا
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معاينة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
دومينيك سوبوسلاي

معاينة شاملة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريق، والانتقالات، والحالة الفنية، والمزيد.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد يوم 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مع استقبال ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، لأتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني على ملعب أنفيلد.

ليفربول ينطلق أخيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز فريق أندوني إيراولا 2-0 على إيبسويتش تاون يوم الجمعة، بفضل ثنائية ألكسندر إيزاك في الشوط الأول، ليحقق أول انتصار له هذا الموسم بعد تعادلين بنتيجة 2-2. كما منح الظهور الأول لصفقة الصيف البالغة قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني برادلي باركولا، وقد يتطلع الفرنسي للمشاركة أساسيًا هنا أمام أتلتي.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

أتلتي يأتي بعد سلسلة من النتائج المتباينة

تلقى الضيوف هزيمة قاسية 3-0 أمام أتلتيك بيلباو في عطلة نهاية الأسبوع في الليجا، ولا تزال مشكلاتهم الهجومية مستمرة. يريد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الرحيل عن النادي بعد أن لم تتحقق رغبته في الانتقال إلى برشلونة، بينما يغيب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة. وكانت نتائج المدرب دييجو سيميوني متذبذبة، إذ أعقبت الهزيمة أمام بيلباو فوزًا 3-1 خارج أرضه على إشبيلية وتعادلًا 2-2 مع فياريال. وشارك ألفاريز بديلًا أمام بيلباو، وكذلك مواطنه وصفقة الصيف كريستيان روميرو. وقد يكون الثنائي مرشحًا للمشاركة أساسيًا، نظرًا لامتلاكهما خبرة مهمة في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

التشكيلتان المحتملتان

ليفربول (4231): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، كيركيز؛ جرافينبيرخ، سوبوسلاي؛ جاكبو، فيرتز، باركولا؛ إيزاك.

أتلتي (442): أوبلاك؛ يورينتي، بوبيل، روميرو، جريمالدو؛ سيميوني، باريوس، هيولماند، لوكمان؛ ألفاريز، باينا.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

المدرب

  • أندوني إيراولا

لم يؤكد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي المحتمل قبل المباراة، ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات في صفوف أصحاب الأرض. ومن المتوقع إضافة التحديثات كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء.

وبالمثل، لم يكشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد عن أخبار الفريق، مع عدم وجود غيابات أو إيقافات مؤكدة مدرجة في هذه المرحلة. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفرها.

الحالة

ليفربول

ليفربول - المستوى

كومو
ت0-0
كومو
ف2-0
نيوكاسل
ت2-2
فورست
ت2-2
ابسويتش
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

مارسيليا
ف1-2
مالاجا
ف2-0
فياريال
ت2-2
إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق ليفربول فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في الأسبوع السابق. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك السلسلة في مباراة ودية أمام كومو، بينما خسر 3-2 أمام موناكو في فترة ما قبل الموسم. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

كان أتلتيكو مدريد في حالة أفضل، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وخسر مرة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 خارج أرضه على إشبيلية في الليجا، كما تغلب على مالاجا 2-0 في وقت سابق من أغسطس. كما شهدت هذه السلسلة الإيجابية تعادلًا 2-2 مع فياريال وفوزًا وديًا 2-1 على مارسيليا، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر سيتي في فترة ما قبل الموسم. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليفربولتعادلأتلتيكو مدريد
3
0
2
دوري أبطال أوروبا
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
9الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر 2025، عندما فاز ليفربول 3-2 على ملعب أنفيلد. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وكلها في دوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول ثلاث مرات مقابل انتصارين لأتلتيكو. وتشمل المواجهات السابقة فوز ليفربول 2-0 على ملعب أنفيلد في نوفمبر 2021، وفوزه 3-2 في مدريد في أكتوبر 2021، وفوز أتلتيكو 3-2 على ملعب أنفيلد في مارس 2020، وفوز أتلتيكو 1-0 في ذهاب المواجهة نفسها في فبراير 2020.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
00000000
1
فينوردفينوردفينورد
00000000
1
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
00000000
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
00000000
1
روماروماروما
00000000
1
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
1
إنترإنترإنتر
00000000
1
لانسلانسلانس
00000000
1
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
00000000
1
بورتوبورتوبورتو
00000000
1
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
1
كوموكوموكومو
00000000
1
فياريالفياريالفياريال
00000000
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
00000000
1
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
00000000
1
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
00000000
1
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
00000000
1
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
1
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
1
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
1
ليلليلليل
00000000
1
لاسكلاسكLAS
00000000
1
ليفربولليفربولليفربول
00000000
1
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
00000000
1
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
00000000
1
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
00000000
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
00000000
1
صباحصباحSAB
00000000
1
نابولينابولينابولي
00000000
1
فايكينجفايكينجVIK
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

في ترتيب دوري أبطال أوروبا، يحتل كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد حاليًا المركز الأول في مجموعته.

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