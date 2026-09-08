هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoليفانتي
سيوداد دي فالنسيا
team-logoبرشلونة
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

بمساعدة

معاينة مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

ليفانتي ضد برشلونة
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
ليفانتي
برشلونة

معاينة شاملة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني. نستعرض نتائج الجولة الرابعة، والمستوى الأخير، وأبرز القصص قبل مواجهة بعد ظهر الأحد على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

ليفانتي ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

crest
الدوري الإسباني - الجولة 5
سيوداد دي فالنسيا

تنطلق مباراة ليفانتي وFC Barcelona يوم 13 سبتمبر 2026 عند الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش (10:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:15 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:15 بتوقيت جنوب أفريقيا).

متصدر الدوري يحل ضيفًا على فالنسيا

يحل FC Barcelona ضيفًا على Levante UD في ملعب استاديو سيوداد دي فالنسيا ضمن الجولة الخامسة من موسم 2026/27 في الدوري الإسباني. وبعد خوضه مباراة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ومع حفاظه على سجله المحلي المثالي، يتطلع فريق هانزي فليك إلى تمديد سلسلة انتصاراته في صدارة الترتيب. أما Levante UD، فإن العودة إلى ملعبه بعد تعادل شاق خارج أرضه تمثل تحديًا كبيرًا، بينما يسعى إلى إيقاف الخط الأمامي الغزير لبرشلونة.

Malaga CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

تعادل سلبي لليفانتي في مالقة

يدخل Levante UD مواجهة الأحد بعد تعادله 0-0 خارج أرضه أمام Málaga CF على ملعب استاديو لا روساليدا في الجولة الرابعة (6 سبتمبر). ورغم التعرض لضغط مبكر عندما أهدر مالقة ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، فإن المنظومة الدفاعية لليفانتي صمدت تحت الضغط. وكانت بداية فريق لويس كاسترو في مشواره بالدوري متباينة، إذ جمع 5 نقاط من أربع مباريات، وكان أبرزها الفوز المذهل 5-2 على أرضه أمام Real Betis في الجولة الثالثة.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

خماسية كاسحة لبرشلونة في ميستايا

يدخل FC Barcelona إلى فالنسيا بثقة كبيرة بعد فوزه الكاسح 5-0 على Valencia CF في ميستايا ضمن الجولة الرابعة (6 سبتمبر). ووضع لامين يامال بصمته مبكرًا بهدف افتتاحي، قبل أن يكمل ثنائيته في وقت متأخر من الشوط الثاني، بينما سجل أيضًا فيرمين لوبيز ورافينيا وبيدري. ويحافظ هذا الانتصار على سجل برشلونة الخالي من الهزائم في صدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من أربع مباريات و14 هدفًا مسجلًا.

رهانات استاديو سيوداد دي فالنسيا: هجوم لا يتوقف في مواجهة صمود أصحاب الأرض

يملك FC Barcelona الأفضلية نظريًا بالنظر إلى عمق تشكيلته وقوته الهجومية المدمرة تحت قيادة فليك. وسيسعى لامين يامال ورافينيا إلى استهداف ظهيري ليفانتي، بينما يدير بيدري اللعب من وسط الملعب. لكن ليفانتي أظهر قدرته على التسجيل على أرضه، وسيعتمد على روجر بروغيه وإيفان روميرو في الهجمات المرتدة السريعة. ومع وجود نقاط مهمة في الدوري على المحك، تعد مواجهة الأحد بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ليفانتي ضد برشلونة

المدرب

  • L. Castro

سيفتقد ليفانتي خدمات أليخاندرو بريمو في هذه المباراة، بينما لا يواجه لويس كاسترو أي حالات إيقاف قبل اللقاء. وستُضاف التحديثات الخاصة بالتشكيلة الأساسية المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدخل برشلونة المباراة بغياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة: روني باردغجي، وفرينكي دي يونغ، وجيسي بيسيوو، وإريك غارسيا. وكان غارسيا قد أثار القلق بعدما اضطر إلى مغادرة مباراة فالنسيا بسبب نزيف في الأنف، لكن أحدث التقارير الواردة من أرضية التدريبات تشير إلى أن فترة غيابه ستكون محدودة للغاية. ولا يملك فليك أي لاعبين موقوفين، وسيكون لديه بخلاف ذلك تقريبًا كامل عناصر الفريق للاختيار منها.

الحالة الفنية

ليفانتي

ليفانتي - المستوى

فياريال
خ1-0
إسبانيول
خ3-0
أوساسونا
ت0-0
بيتيس
ف5-2
مالاجا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

الأهلي
ف2-1
إلتشي
ف0-5
أتلتيك بيلباو
ف2-0
فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
19/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق ليفانتي فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام مالاغا في الدوري الإسباني، بعدما سبق ذلك فوز قوي 5-2 على ريال بيتيس. وسجل ليفانتي ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، لكن هزيمتيه، 3-0 أمام إسبانيول و1-0 وديًا أمام فياريال، تشيران إلى بعض التذبذب في الجانب الخلفي من تحضيراته.

فاز برشلونة بجميع مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات. وأسفرت مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإسباني عن 17 هدفًا، من بينها الفوز 5-0 على فالنسيا، والانتصار 5-2 على رايو فاييكانو، والفوز 2-0 على ملعب أتلتيك بلباو، ونتيجة 5-0 خارج أرضه أمام إلتشي. واستقبل فريق فليك ثلاثة أهداف فقط خلال هذه السلسلة، فيما أظهر فوزان متتاليان بنتيجة 5-0 مستوى هجوميًا يضعه بين أكثر الفرق تألقًا في أوروبا.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليفانتيتعادلبرشلونة
0
1
4
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
0
انتهت
الدوري الإسباني
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
0
انتهت
الدوري الإسباني
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
3
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
7الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز برشلونة 3-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، استضاف ليفانتي برشلونة في أغسطس 2025 وخسر 2-3. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة أربع مرات مقابل تعادل واحد، مسجلًا 15 هدفًا ومستقبلًا ثمانية. وكانت المباراة الوحيدة في البيانات التي لم تنته بفوز لبرشلونة هي التعادل 3-3 على ملعب استاديو سيوداد دي فالنسيا في مايو 2021.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
4400172+1512
ف
ف
ف
ف
2
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
4310103+710
ف
ف
ت
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
4301103+79
خ
ف
ف
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
43015509
ف
خ
ف
ف
5
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
422085+38
ف
ف
ت
ت
6
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
421176+17
خ
ف
ت
ف
7
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
421176+17
ت
خ
ف
ف
8
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
421156-17
خ
ف
ف
ت
9
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
521268-27
ف
ت
ف
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
420265+16
ف
ف
خ
خ
11
ليفانتيليفانتيليفانتي
41215505
ت
ف
ت
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
411265+14
ت
خ
خ
ف
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
411278-14
خ
ف
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
4112710-34
ف
خ
ت
خ
15
خيتافيخيتافيخيتافي
411225-34
ت
خ
ف
خ
16
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
503225-33
ت
ت
خ
خ
ت
17
فياريالفياريالفياريال
402268-22
خ
خ
ت
ت
18
مالاجامالاجامالاجا
402217-62
ت
خ
ت
خ
19
إلتشيإلتشيإلتشي
4013512-71
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
401319-81
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل