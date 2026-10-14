معاينة مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 إيلاند رود

تنطلق مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد يوم 18 أكتوبر 2026، الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

صدام الغريمين على جانبي جبال بينين في يوركشاير

يستضيف ليدز يونايتد غريمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027. وفي ظل توقعات بأجواء مشحونة في غرب يوركشاير، يسعى الفريقان للتعافي من انتكاساتهما الأخيرة وحصد نقاط مهمة في واحدة من أشد المنافسات التاريخية احتدامًا في كرة القدم الإنجليزية. ويأمل ليدز في استغلال دعم جماهيره لتحقيق أكبر انتصار له هذا الموسم، بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى استعادة ثبات مستواه بعد جدول مزدحم بالمباريات المحلية والأوروبية.

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خسارة ليدز الضيقة أمام آرسنال في ملعب الإمارات

يخوض ليدز يونايتد ديربي الأحد سعيًا للعودة إلى الانتصارات بعد خسارته خارج أرضه أمام آرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة قوية ضمن الجولة السادسة، يوم 10 أكتوبر. وأدرك المدافع جيمس جاستن التعادل لليدز في الدقيقة 55 بهدف متقن، قبل أن يستعيد آرسنال تقدمه في نهاية المطاف. ويعتمد فريق دانيال فاركه على وسط ميدان قوي في المواجهات، يقوده إيثان أمبادو وأنتون شتاخ، إلى جانب خطورة جيمس جاستن على الطرف، ويدخل مواجهة الأحد بصلابة دفاعية وقوة بدنية.

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انتكاسة مانشستر يونايتد الأوروبية في مدريد

يسافر مانشستر يونايتد عبر جبال بينين أملًا في استعادة توازنه بعد أسبوع صعب. فبعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة، يوم 10 أكتوبر، خسر يونايتد خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبقيادة عناصره المبدعة، ومن بينها برونو فرنانديز، يسعى يونايتد لاستعادة انسيابيته الهجومية أمام ليدز، الذي يعتمد على الضغط العالي.

مواجهة إيلاند رود

على الصعيد التكتيكي، تعد مواجهة الأحد بصراع محتدم في الالتحامات البدنية والتحولات السريعة. وسيعتمد ليدز على قيادة طارق محاريموفيتش ونيكو إلفيدي للدفاع من العمق وإيقاف خط هجوم يونايتد، مع إيصال الكرة إلى دومينيك كالفرت لوين وبرندن آرونسون في الهجمات المرتدة السريعة. في المقابل، سيسعى مانشستر يونايتد للتحكم في إيقاع اللعب عبر يوري تيليمانس وأندري سانتوس، مع وضع برايان مبويمو وماركوس راشفورد في مواجهات فردية على الأطراف. ومع وجود الكبرياء المحلي ونقاط مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على المحك، تعد مباراة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

سيفتقد ليدز خدمات ماتيو جوزيف وجو رودون ودانيال جيمس بسبب الإصابة، فيما لم يؤكد دانيال فاركه تشكيلته الأساسية قبل المباراة. ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزية اللاعبين مع اقتراب موعد انطلاقها.

يسافر مانشستر يونايتد وسط مخاوفه الخاصة بشأن الإصابات. إذ يغيب باتريك دورجو وبنجامين سيسكو وتوم هيتون ومانويل أوجارتي، ما يحد أكثر من خيارات مايكل كاريك. كما تحوم الشكوك حول مشاركة لوك شاو بعدما شوهد يعرج عقب التعادل مع توتنهام مطلع الأسبوع الماضي، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة.

المستوى الأخير

يدخل ليدز يونايتد المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخسر 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو، ثم يسقط مؤخرًا 2-1 أمام آرسنال في الدوري. وسجل ليدز سبعة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

وتعكس آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد تذبذبًا مماثلًا: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. وجاء انتصاره الوحيد في دوري أبطال أوروبا على صباح إف كيه بنتيجة 4-0، لكنه واجه صعوبات محليًا، إذ خسر أمام مانشستر سيتي وعجز عن الفوز على توتنهام أو فولهام. وسجل يونايتد سبعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بفوز ليدز 2-1 على ملعب أولد ترافورد في أبريل 2026، وهي نتيجة ستمنح لاعبي فاركه الثقة قبل هذه المباراة. وقبلها، انتهت مباراة الفريقين في الدوري على ملعب إيلاند رود في يناير 2026 بالتعادل 1-1. ولم يفرض أي من الفريقين هيمنته في آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، إذ تنوعت النتائج وسجل كلاهما الأهداف بانتظام.