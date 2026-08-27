معاينة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

تنطلق مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم 28 أغسطس 2026 في تمام 19:00 بتوقيت GMT (3:00 مساءً بتوقيت EST / 20:00 بتوقيت BST / 21:00 بتوقيت SAST).

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أضواء لندن في الجولة الثانية

يعود كريستال بالاس إلى ملعبه لمواجهة مانشستر سيتي تحت أضواء مساء الجمعة في سيلهرست بارك ضمن الجولة الثانية. وبعد نتائج متباينة في افتتاح الموسم، يسعى كريستال بالاس إلى استغلال أجواء ملعبه الصاخبة لتعطيل إيقاع سيتي وحصد أول نقاطه في الحملة. أما الضيوف، فتمثل لهم رحلة الجمعة إلى جنوب لندن فرصة مبكرة لبناء ثبات الانتصارات خارج أرضهم وتعزيز موقعهم بالقرب من صدارة الجدول.

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كريستال بالاس يبحث عن انتفاضة على أرضه بعد الهزيمة أمام إيفرتون

يدخل بالاس بقيادة بيير ساج مواجهة مساء الجمعة عازمًا على التعافي بعد خسارة صعبة بنتيجة 2-0 خارج أرضه أمام إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون ضمن الجولة الأولى. وتأخر كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول سجلهما كيران ديوسبري-هال وتييرنو باري، ولم يتمكن من استغلال التبديلات الهجومية في الشوط الثاني رغم صنعه ضغطًا. ومع العودة إلى سيلهرست بارك، سيتطلع ساج إلى تحسين التنظيم الدفاعي للفريق والاعتماد على جان-فيليب ماتيتا ودايتشي كامادا وآدم وارتون لإشعال التحولات السريعة ومباغتة خط دفاع سيتي.

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عودة مثيرة ومتأخرة لمانشستر سيتي أمام بورنموث

يدخل مانشستر سيتي بقيادة إنزو ماريسكا إلى لندن بزخم حقيقي في الدقائق الأخيرة بعد فوزه الدرامي 2-1 على AFC Bournemouth في ملعب الاتحاد يوم 23 أغسطس. وبعد أن منح ماركوس تافيرنيير التقدم للضيوف في الشوط الأول، فرض سيتي ضغطًا مكثفًا في آخر ربع ساعة. وعادل المدافع مارك غويهي النتيجة في الدقيقة 83 أمام ناديه السابق، قبل أن يسجل يوشكو جفارديول هدف الفوز في الدقيقة 90 ليحسم النقاط الثلاث. وسيسعى سيتي إلى حمل هذه الروح التي لا تهدأ إلى جنوب لندن، مع قيادة إرلينغ هالاند وفيل فودين للهجوم من العمق.

المواجهات المباشرة: أفضلية لسيتي أمام صعوبة سيلهرست

تاريخيًا، تمتع مانشستر سيتي بالأفضلية في هذه المواجهة، بعدما حقق فوزًا 3-0 في آخر لقاء بالدوري بينهما في مايو 2026 بفضل أهداف أنطوان سيمينيو وعمر مرموش وسافينيو. ومع ذلك، كثيرًا ما أثبتت المواجهات في سيلهرست بارك أنها تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا من وسط سيتي، مع نجاح بالاس تاريخيًا في الضرب عبر الهجمات المرتدة السريعة. ومع الفوارق التكتيكية الدقيقة بين الفريقين، تعد مواجهة الجمعة باختبار استراتيجيات المداورة لدى المدربين وحالة الجاهزية البدنية في بداية الموسم.

التشكيلتان المحتملتان

كريستال بالاس: هندرسون؛ كانفوت، ريتشاردز، تومياسو؛ مونوز، وارتون، كامادا، ميتشل؛ ماكنيل، نكيتياه؛ ماتيتا

مانشستر سيتي: دوناروما؛ لويس، خوسانوف، دياز، جفارديول؛ كوفاسيتش، غويهي؛ فودين، أو'Reilly، سيمينيو؛ هالاند

أخبار الفريقين والقوائم

لدى بيير ساج، المدير الفني لكريستال بالاس، غياب مؤكد واحد، إذ تم إدراج المدافع شادي رياض ضمن قائمة المصابين. ولا توجد أي إيقافات في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة قبل انطلاق المباراة. وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد اللقاء.

يتعامل إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، مع حالتي إصابة مقلقتين. إذ تم إدراج كل من جيريمي دوكو وإليوت أندرسون ضمن قائمة الغائبين. وكانت جاهزية أندرسون محل اهتمام بعد خروجه المبكر أمام بورنموث، لكن ماريسكا سعى إلى تهدئة المخاوف بشأن حالة لاعب الوسط بعد وصوله مقابل 116 مليون جنيه إسترليني من نوتنغهام فورست. ولا توجد أي إيقافات تؤثر على قائمة الفريق الضيف، كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن تشكيلة متوقعة مؤكدة.

الفورمة

حقق كريستال بالاس فوزًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت نتيجته التنافسية الوحيدة في تلك السلسلة خسارة 2-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 أغسطس. كما خسر بالاس 3-0 أمام فرايبورغ في مباراة ودية يوم 15 أغسطس. وجاء فوزاه في مباراتين وديتين، بانتصار 1-2 على فولهام يوم 7 أغسطس، وفوز 3-1 على العلا FC يوم 31 يوليو، لكنه تعرض أيضًا لخسارة 3-0 أمام لانس في أواخر يوليو. وسجل بالاس خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

يصل مانشستر سيتي بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس، وقد تحقق ذلك بطريقة درامية. وقبلها، خسر سيتي 3-0 أمام آرسنال في الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس. كما فاز 3-1 على أتلتيكو مدريد في مباراة ودية يوم 9 أغسطس، وتغلب 3-1 على فريق K-League All Stars يوم 5 أغسطس، لكنه تعادل 1-1 مع إنتر في وقت سابق من فترة الإعداد. وسجل سيتي عشرة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين هذين الناديين يوم 13 مايو 2026، حين فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 3-0 في ملعب الاتحاد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك سيتي أفضلية واضحة بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لبالاس، من دون أي تعادلات في تلك السلسلة. وجاء فوز بالاس الوحيد في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 17 مايو 2025، عندما تغلب على سيتي 1-0 في سيلهرست بارك. أما المباريات الثلاث الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن هذه البيانات، فأسفرت عن فوز خارجي لسيتي 0-3 في سيلهرست بارك في ديسمبر 2025، وفوز 5-2 لسيتي في ملعب الاتحاد في أبريل 2025، وتعادل 2-2 في سيلهرست بارك في ديسمبر 2024.