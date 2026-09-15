معاينة مباراة كريستال بالاس ضد ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدوري الأوروبي - الجولة 1 17 سبتمبر 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد ليخ بوزنان يوم 17 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

معاينة مباراة كريستال بالاس ضد ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي

يستهل كريستال بالاس، بطل دوري المؤتمر الأوروبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الموسم الماضي، مشواره هذا الموسم في الدوري الأوروبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمواجهة الفريق البولندي ليخ بوزنان في لندن.

بالاس مطالب بمعالجة نتائجه على أرضه

لا يزال كريستال بالاس يتأقلم مع الحياة بعد أوليفر جلاسنر، الذي قاده إلى أول لقب كبير في تاريخه عبر كأس الاتحاد الإنجليزي 2025، ثم أتبع ذلك بالتتويج بدوري المؤتمر في 2026. وبعد انتصارين متتاليين، خسر الفريق 3-2 على أرضه أمام إيبسويتش الصاعد حديثًا، ما يعني أنه لم يحقق سوى فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات على ملعب سيلهيرست بارك. وساهم دايتشي كامادا في أربعة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات لبالاس، بينها ثلاث تمريرات حاسمة، لذا سيكون صانع الألعاب الياباني عنصرًا مهمًا لفريق بيير ساج اللندني، الذي بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل سيئ بعدما حصد ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات.

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توقفت سلسلة ليخ بوزنان الخالية من الهزائم في تسع مباريات رسمية يوم السبت، بعدما خسر 2-1 أمام غورنيك زابجه في الدوري البولندي الممتاز. وفاز ليخ في مواجهتيه بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بمجموع 6-0 و9-2، ومع انتصاره في خمس من آخر ست مباريات أوروبية خارج أرضه، مقابل تعادل واحد، سيتوجه إلى لندن بثقة كبيرة.

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أرقام مهمة وأخبار الإصابات

شهدت 12 من آخر 14 مباراة رسمية لبالاس تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

سجل بالاس هدفين أو أكثر في خمس من آخر ست مباريات أوروبية على أرضه.

كانت آخر خمس مباريات لليخ متقاربة للغاية، إذ لم تشهد أي منها فارق فوز يزيد على هدف واحد.

سجل ليخ في 15 مباراة أوروبية متتالية خارج أرضه.

سجل بوزنان 15 هدفًا في أربع مباريات بتصفيات الدوري الأوروبي.

سجل باتريك ووليمارك أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لليخ بوزنان في تصفيات الدوري الأوروبي.

يواصل بالاس افتقاده للثلاثي الهجومي إيدي نكيتياه، وجان-فيليب ماتيتا، وإسماعيلا سار، بينما لم يشارك علي غوليزاده مع ليخ بوزنان منذ مايو.

التشكيلتان المحتملتان

بالاس (3421): بينيتيز؛ ريتشاردز، ديساسي، أماهور؛ خلايلي، تيمبر، وارتون، ميتشل؛ كامادا، بينو؛ ستراند لارسن.

بوزنان (442): ليس؛ بيريرا، سكرجيبتشاك، مونكا، غورغول؛ واليمارك، مورافسكي، بيرغرين، صيادمنش؛ إسحاق، رودريغيز.

أخبار الفريقين والقائمتان

خيارات بيير ساج محدودة قبل هذه المواجهة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة، كما لم يصدر النادي معلومات رسمية بشأن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بهذه المباراة. ومن المتوقع ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

أما بالنسبة إلى ليخ بوزنان، فلم يؤكد نيلس فريدريكسن أيضًا قائمته أو لائحة الإصابات حتى الآن. ولم ترد أي تقارير عن حالات إيقاف. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق حال توفرها.

الحالة الفنية

فاز كريستال بالاس في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-2 أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر، حيث حسم هدف متأخر المواجهة. وقبل ذلك، فاز بالاس على ميدلزبره 3-0 في كأس كاراباو، وتغلب 3-2 على فولهام خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه خسر 4-1 أمام مانشستر سيتي و2-0 أمام إيفرتون قبل هاتين النتيجتين. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بالاس تسعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

فاز ليخ بوزنان في ثلاث مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. وكانت آخر مبارياته الخسارة 2-1 أمام غورنيك زابجه في الدوري البولندي الممتاز يوم 12 سبتمبر. وقبل ذلك، فاز على راكوف تشيستوخوفا 1-0 وياغيلونيا بياويستوك 2-1 في انتصارين متتاليين بالدوري، كما انتصر 3-2 خارج أرضه على ويدزيف لودز، وتعادل 2-2 مع تون في تصفيات الدوري الأوروبي. وسجل ليخ ثمانية أهداف واستقبل ستة خلال تلك المواجهات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات للمواجهات المباشرة في هذه المباراة بين كريستال بالاس وليخ بوزنان.

الترتيب

في جدول الدوري الأوروبي، يحتل كل من كريستال بالاس وليخ بوزنان المركز الأول قبل هذه المباراة.