كرواتيا ضد إنجلترا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

تنطلق مباراة كرواتيا وإنجلترا يوم 3 أكتوبر 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت GMT، 12:00 ظهرًا بتوقيت EST، 17:00 بتوقيت BST، و18:00 بتوقيت SAST.

قمة المجموعة A3 تجمع بين المنتخبين في رييكا

تعود كرواتيا إلى أرضها على ملعب HNK Rijeka Stadium Rujevica لاستضافة إنجلترا في الجولة الثالثة من مشوارها في المستوى A ضمن دوري الأمم الأوروبية 2026/27، في المجموعة A3. وبعد نافذة دولية افتتاحية متباينة، يسعى فريق المدرب سلافن بيليتش إلى استغلال ظروف اللعب على أرضه من أجل تحقيق نتيجة مهمة والتقدم في ترتيب المجموعة. أما إنجلترا بقيادة توماس توخيل، فإن رحلتها إلى رييكا بعد فوز خارج الديار حاسم خلال عطلة نهاية الأسبوع تمثل اختبارًا مهمًا في سعيها لمواصلة الضغط على متصدرة المجموعة إسبانيا.

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نافذة سبتمبر متباينة لكرواتيا

تدخل كرواتيا مواجهة السبت وهي تتطلع إلى التعافي بعد خسارة خارج أرضها بنتيجة 4-1 أمام إسبانيا في الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر. وسجل المهاجم ديون درينا بيلخو هدف كرواتيا الوحيد في إشبيلية قبل أن تفرض إسبانيا سيطرتها. وجاءت هذه النتيجة بعد فوز لافت في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-1 خارج أرضها على التشيك في براغ يوم 26 سبتمبر، ما يجعل سلافن بيليتش ولوكا مودريتش ويوشكو جفارديول وماتيو كوفاتشيتش يركزون على استعادة الصلابة الدفاعية على أرضهم.

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سعي إنجلترا للارتداد بقوة

تسافر إنجلترا إلى كرواتيا بثقة كبيرة بعد فوز منضبط خارج أرضها بنتيجة 2-0 على التشيك في براغ ضمن الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر. وبعد خسارة افتتاحية على أرضها بنتيجة 3-2 أمام إسبانيا في ويمبلي، منحت أهداف الشوط الثاني من أنتوني جوردون في الدقيقة 47، والقائد هاري كين في الدقيقة 69، توماس توخيل فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية منذ توليه المسؤولية. وبدعم من صناعة اللعب لدى ترينت ألكسندر-أرنولد والدفع الإبداعي من جود بيلينجهام، تسعى إنجلترا إلى بناء سلسلة انتصارات خارج أرضها.

هل ينجح محرك وسط كرواتيا في إبطاء هجوم إنجلترا عبر الأطراف؟

أسفرت المواجهات التاريخية بين هاتين القوتين الكرويتين عن كثير من الإثارة التكتيكية، بما في ذلك فوز إنجلترا 4-2 في دور المجموعات بكأس العالم في وقت سابق من الصيف. وستتطلع كرواتيا إلى التحكم في الاستحواذ بوسط الملعب عبر لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش وبيتر سوتشيتش، مع الاعتماد على ديون درينا بيلخو وإيفان بيريشيتش في التحولات السريعة. وفي المقابل، ستعتمد إنجلترا على اللعب الديناميكي عبر الأطراف من خلال بوكايو ساكا وأنتوني جوردون لتمديد خط دفاع كرواتيا. ومع وجود نقاط ثمينة في المجموعة A3 على المحك، تعد مواجهة السبت بإثارة أوروبية قوية منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

كرواتيا: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

إنجلترا: Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد سلافن بيليتش تشكيلة محتملة لكرواتيا قبل المباراة، ولم يتم تقديم أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بصاحبة الأرض. ومن المتوقع إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

وبالمثل، لم يعلن توماس توخيل عن تشكيلة متوقعة لإنجلترا، مع عدم وجود غيابات مؤكدة مدرجة في هذه المرحلة. وتضم القائمة مورجان جيبس-وايت، الذي تم استدعاؤه على أساس طارئ، وأليكس سكوت، الذي سجل ظهوره الأول مع المنتخب الأول في المباراة السابقة.

الحالة الفنية

تدخل كرواتيا هذه المباراة بعدما حققت انتصارين وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات لها، وكان آخرها خسارة مؤثرة بنتيجة 4-1 أمام إسبانيا. وقبل ذلك، حققت فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضها على التشيك في دوري الأمم الأوروبية. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل فاتريني ستة أهداف لكنه استقبل تسعة، وهو مردود يعكس الهشاشة الدفاعية التي تعرض بيليتش لضغوط من أجل معالجتها. وشهد مشوارها في كأس العالم في وقت سابق من العام انتصارين على غانا وبنما قبل الخروج من ربع النهائي أمام البرتغال.

أما إنجلترا فتصل بعدما حققت ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، كان آخرها الفوز 2-0 على التشيك. كما شهد مشوارها في دوري الأمم الأوروبية خسارة 3-2 أمام إسبانيا، رغم أن فريق توخيل أظهر إنتاجًا هجوميًا كبيرًا خلال الصيف، بعدما تغلب على فرنسا 6-4 في نصف نهائي مذهل بكأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي. وسجلت إنجلترا 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت 10 أهداف، ما يؤكد قوتها الهجومية وكذلك ما يظهر أحيانًا من انكشاف دفاعي في الخلف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز كبير لإنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2 في كأس العالم 2026 خلال يونيو، وهي نتيجة رسمت ملامح مشوار إنجلترا في البطولة. وقبل ذلك، فازت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020، كما انتصرت 2-1 في مواجهة بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018. وجاء فوز كرواتيا الوحيد في آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في كأس العالم 2018، عندما انتصرت 2-1 وأقصت إنجلترا من الدور نصف النهائي. ويميل السجل الإجمالي عبر هذه المباريات الخمس لصالح إنجلترا، التي فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكرواتيا، مع تعادل واحد.

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