كرواتيا ضد إنجلترا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

تنطلق مباراة كرواتيا وإنجلترا يوم 3 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قمة المجموعة A3 تجمع بين المنتخبين في رييكا

تعود كرواتيا إلى أرضها على ملعب HNK Rijeka Stadium Rujevica لاستضافة إنجلترا في الجولة الثالثة من مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، ضمن منافسات المستوى الأول للمجموعة A3. وبعد نافذة دولية افتتاحية متباينة، يسعى فريق المدرب سلافن بيليتش إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مهمة والتقدم في ترتيب المجموعة. أما إنجلترا بقيادة توماس توخيل، فتتوجه إلى رييكا بعد فوز خارجي مقنع في عطلة نهاية الأسبوع، في اختبار مهم مع سعيها لمواصلة الضغط على متصدرة المجموعة إسبانيا.

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نافذة سبتمبر المتباينة لكرواتيا

تدخل كرواتيا مواجهة السبت باحثة عن التعافي بعد خسارة خارج أرضها بنتيجة 4-1 أمام إسبانيا في الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر. وسجل المهاجم ديون درينا بيلجو هدف كرواتيا الوحيد في إشبيلية قبل أن تفرض إسبانيا سيطرتها. وجاءت هذه النتيجة بعد فوز لافت خارج الأرض بنتيجة 2-1 على تشيكيا في براغ خلال الجولة الأولى يوم 26 سبتمبر، ما يجعل سلافن بيليتش ولوكا مودريتش ويوشكو جفارديول وماتيو كوفاتشيتش يركزون على استعادة التماسك الدفاعي على أرضهم.

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إنجلترا تسعى لمواصلة الانتفاضة

تسافر إنجلترا إلى كرواتيا بثقة كبيرة بعد تحقيق فوز منضبط خارج أرضها بنتيجة 2-0 على تشيكيا في براغ ضمن الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر. وبعد خسارة افتتاحية على أرضها 3-2 أمام إسبانيا في ويمبلي، منحت أهداف الشوط الثاني من أنتوني جوردون في الدقيقة 47 والقائد هاري كين في الدقيقة 69 توماس توخيل أول انتصار له في دوري الأمم الأوروبية. وبدعم من صناعة اللعب لدى ترينت ألكسندر-أرنولد والدفع الإبداعي من جود بيلينجهام، تطمح إنجلترا إلى بناء سلسلة انتصارات خارج أرضها.

هل ينجح محرك وسط كرواتيا في إبطاء هجوم إنجلترا عبر الأطراف؟

أسفرت المواجهات التاريخية بين هاتين القوتين الكرويتين عن الكثير من الإثارة التكتيكية، بما في ذلك فوز إنجلترا 4-2 في دور المجموعات بكأس العالم في وقت سابق من الصيف. وستسعى كرواتيا إلى التحكم في الاستحواذ بوسط الملعب عبر لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش وبيتار سوتشيتش، مع الاعتماد على ديون درينا بيلجو وإيفان بيريشيتش في التحولات السريعة. وفي المقابل، ستعتمد إنجلترا على اللعب الديناميكي عبر الأطراف من خلال بوكايو ساكا وأنتوني جوردون لتمديد الخط الخلفي لكرواتيا. ومع وجود نقاط ثمينة في المجموعة A3 على المحك، تعد مواجهة السبت بإثارة أوروبية قوية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد سلافن بيليتش تشكيلة كرواتيا المتوقعة قبل المباراة، كما لم تُقدَّم أي معلومات عن إصابات أو إيقافات تخص صاحب الأرض. ومن المتوقع إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

وبالمثل، لم يعلن توماس توخيل التشكيلة المتوقعة لإنجلترا، مع عدم وجود غيابات مؤكدة مدرجة حتى هذه المرحلة. وتضم القائمة مورجان جيبس-وايت، الذي جرى استدعاؤه على أساس طارئ، وأليكس سكوت، الذي خاض ظهوره الأول مع المنتخب الأول في المباراة السابقة.

الحالة الفنية

تدخل كرواتيا هذه المباراة بعدما حققت انتصارين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها، وكان آخرها خسارة مؤثرة 4-1 أمام إسبانيا. وقبل ذلك، سجلت فوزًا 2-1 خارج أرضها على تشيكيا في دوري الأمم الأوروبية. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت فاتريني ستة أهداف لكنها استقبلت تسعة، وهو مردود يعكس الهشاشة الدفاعية التي تعرض بيليتش للضغط من أجل معالجتها. وشهد مشوارها في كأس العالم في وقت سابق من العام انتصارين على غانا وبنما قبل الخروج من ربع النهائي أمام البرتغال.

تصل إنجلترا بعدما حققت ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، وكان أحدثها الفوز 2-0 على تشيكيا. كما شمل مشوارها في دوري الأمم الأوروبية خسارة 3-2 أمام إسبانيا، رغم أن فريق توخيل أظهر إنتاجًا هجوميًا كبيرًا خلال الصيف، بعدما تغلب على فرنسا 6-4 في نصف نهائي مذهل لكأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي. وسجلت إنجلترا 15 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، واستقبلت 10 أهداف، ما يبرز قوتها الهجومية وكذلك انكشافها الدفاعي أحيانًا في الخط الخلفي.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز إنجلترا الكاسح 4-2 على كرواتيا في كأس العالم 2026 خلال يونيو، وهي نتيجة رسمت ملامح مشوار إنجلترا في البطولة. وقبل ذلك، فازت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020، ثم 2-1 في مواجهة بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018. وكان انتصار كرواتيا الوحيد في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الطرفين في كأس العالم 2018، حين فازت 2-1 وأقصت إنجلترا من الدور نصف النهائي. وتميل الحصيلة الإجمالية عبر هذه المباريات الخمس لمصلحة إنجلترا، التي فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكرواتيا، مع تعادل واحد.

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