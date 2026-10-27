معاينة مباراة فينيزيا وإنتر في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 13:30 بيير لويجي بينزو

إنتر، ملك العودة في المباريات، يبدو مرشحًا للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي

يتوجه إنتر إلى ملعب بييرلويجي بينزو لمواجهة فينيزيا متذيل الترتيب، منتشيًا بفوز متأخر على فيورنتينا. وسجل لاعب الوسط البولندي زيلينسكي ركلة جزاء في الدقيقة 97 حسم بها الفوز على فيورنتينا. وكان ماركوس تورام قد سجل هدف التعادل ثم حصل على ركلة الجزاء، مؤكدًا أهميته لإنتر في اللحظات الحاسمة بغياب قائده ونجمه لاوتارو مارتينيز. وفاز إنتر بسبع من مبارياته الثماني في الدوري الإيطالي، فيما حقق لاتسيو البداية نفسها. واستقبل إنتر الهدف الأول في أربع من مبارياته السبع التي فاز بها، ما يبرز قدرته على تجاوز الصعوبات والعودة في المباريات.

Getty Images

فينيزيا يستعد لأصعب اختبار في إيطاليا

تبين أن فوز فينيزيا متذيل الترتيب على نابولي 1-0 لم يكن بداية تحول، إذ أعقبه بخسارة أمام جنوى 1-0، ليبقى في قاع الجدول بثلاث نقاط فقط من أصل 24 ممكنة. وكان المهاجم النيجيري أكور آدامز، المنضم من إشبيلية، من النقاط المضيئة القليلة لفينيزيا. وإذا أراد الفريق الخروج بشيء من هذه المباراة، فسيحتاج على الأرجح إلى أداء كبير من اللاعب البالغ 26 عامًا.

Getty Images

أرقام بارزة

فاز إنتر بجميع مواجهاته الخمس مع فينيزيا، بنتيجة إجمالية بلغت 11-2.

يبلغ متوسط أهداف إنتر 2.9 هدفًا في المباراة الواحدة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

فشل فينيزيا في التسجيل في أربع من مبارياته الثماني بالدوري هذا الموسم.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يفتقد دافيدي نيكولا خدمات بارتول فرانيتش وأندريا أدورانتي ومارين سفيركو بسبب الإصابة. ووفقًا للتشكيلة المتوقعة، سيلعب فيليب ستانكوفيتش في حراسة المرمى، وسيشكل خوان خيسوس ورضوان حلحال وماتياس مورينو وأنطوان هاينو وريدجسيانو هابس الخط الدفاعي. ويُتوقع أن يلعب كيكي بيريز وسيمون سوم وتوما باشيتش في خط الوسط، على أن يقود أكور آدامز وجون يبواه الهجوم.

لا يزال كريستيان كيفو يتعامل مع قائمة طويلة من الإصابات، إذ يغيب لاوتارو مارتينيز وجون ستونز ولويس هنريكي وبنجامين بافارد وكورتيس جونز. ورغم هذه الغيابات، تظل تشكيلة إنتر المتوقعة قوية: إيفان بروفيديل في حراسة المرمى، وأليساندرو باستوني ومانويل أكانجي ويان أوريل بيسيك في الدفاع، وهنريك مخيتاريان وآندي ديوف ونيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وكارلوس أوجوستو في الوسط، وماركوس تورام إلى جانب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الهجوم.

النتائج الأخيرة

يدخل فينيزيا هذه المباراة بعد فوزين وثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل تسعة. وكانت آخر مبارياته خسارة أمام جنوى 1-0 في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا لافتًا على نابولي 1-0 في الأسبوع السابق، وهي نتيجة أظهرت قدرة فينيزيا على إزعاج أي فريق في المسابقة.

يصل إنتر بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة، سجل خلالها تسعة أهداف واستقبل ثمانية. وكانت آخر نتائجه الفوز على فيورنتينا 2-1 بعد العودة في النتيجة، عقب انتصاره على شاختار دونيتسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام كلوب بروج بنتيجة 4-3 في المنافسات الأوروبية. وفي الدوري الإيطالي وحده، فاز إنتر في مبارياته الثلاث الأخيرة تواليًا.

سجل المواجهات المباشرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس إيطاليا يوم 3 ديسمبر 2025، حين فاز إنتر على أرضه 5-1. وقبل ذلك، استضاف فينيزيا إنتر في الدوري الإيطالي في يناير 2025، وفاز إنتر 1-0 على ملعب بينزو. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر أربع مرات وفينيزيا مرة واحدة، وجاء فوز صاحب الأرض الوحيد في مباراة ودية أمام رابيد فيينا، وليس في لقاء رسمي. ويتضح تفوق إنتر في هذه المواجهة.