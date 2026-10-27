تقديم مباراة فينيتسيا وإنتر في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 13:30 بيير لويجي بينزو

إنتر ملك العودة يبدو مرشحًا للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفًا على فينيتسيا متذيل الترتيب في ملعب بييرلويجي بينزو، مدفوعًا بفوزه المتأخر على فيورنتينا. وسجل لاعب الوسط البولندي زيلينسكي ركلة جزاء في الدقيقة 97 حسمت الفوز على فيورنتينا. وأحرز ماركوس تورام هدف التعادل ثم حصل على ركلة الجزاء، مؤكدًا أهميته لإنتر في اللحظات الحاسمة بغياب القائد والنجم الأبرز لاوتارو مارتينيز. وفاز إنتر بسبع من مبارياته الثماني في الدوري الإيطالي، وهي البداية نفسها التي حققها لاتسيو. واستقبل إنتر الهدف الأول في أربعة من انتصاراته السبعة، ما يبرز قدرته على تجاوز الصعوبات والعودة في المباريات.

Getty Images

فينييتسيا يستعد لأصعب اختبار في إيطاليا

تبين أن فوز فينيتسيا 1-0 على نابولي لم يكن بداية تحول حقيقي، إذ أعقبه بخسارة 1-0 أمام جنوى، ليبقى في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط من أصل 24 ممكنة. وكان المهاجم النيجيري أكور آدامز، المنضم من إشبيلية، من الإيجابيات القليلة لفينييتسيا. وإذا أراد الفريق الخروج بأي نتيجة من هذه المباراة، فسيحتاج على الأرجح إلى أداء كبير من اللاعب البالغ 26 عامًا.

Getty Images

أبرز الأرقام

فاز إنتر في المواجهات الخمس جميعها أمام فينيتسيا، بنتيجة إجمالية بلغت 11-2.

يسجل إنتر 2.9 هدف في المتوسط بكل مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

فشل فينيتسيا في التسجيل خلال أربع من مبارياته الثماني في الدوري هذا الموسم.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يفتقد دافيدي نيكولا بارتول فرانييتش وأندريا أدورانتي ومارين سفيركو بسبب الإصابة. وتشير التشكيلة المتوقعة إلى مشاركة فيليب ستانكوفيتش في حراسة المرمى، مع خوان خيسوس وردوان حلحال وماتياس مورينو وأنطوان هينو وريجيسيانو هابس في الخط الدفاعي. ومن المتوقع أن يلعب كيكي بيريز وسيمون سوهم وتوما باسيتش في الوسط، على أن يقود أكور آدامز وجون يبواه الهجوم.

يواصل كريستيان كيفو التعامل مع قائمة طويلة من الإصابات، إذ يغيب لاوتارو مارتينيز وجون ستونز ولويس هنريكي وبنجامين بافارد وكورتيس جونز جميعًا. ورغم هذه الغيابات، تبقى تشكيلة إنتر المتوقعة قوية: إيفان بروفيديل في حراسة المرمى، وأليساندرو باستوني ومانويل أكانجي ويان أوريل بيسيك في الدفاع، وهنريخ مخيتاريان وأندي ديوف ونيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وكارلوس أوجوستو في الوسط، وماركوس تورام إلى جانب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الهجوم.

المستوى الأخير

يدخل فينيتسيا المباراة بعدما حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل تسعة. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 1-0 أمام جنوى في الدوري الإيطالي، بعد فوزه اللافت 1-0 على نابولي في الأسبوع السابق، وهي نتيجة أظهرت قدرة فينيتسيا على إزعاج أي فريق في المسابقة.

ويصل إنتر بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة، سجل خلالها تسعة أهداف واستقبل ثمانية. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 2-1 على فيورنتينا بعد العودة في النتيجة، عقب انتصاره 1-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة بنتيجة 4-3 أمام كلوب بروج في المسابقات الأوروبية. وفي الدوري الإيطالي وحده، فاز إنتر في مبارياته الثلاث الأخيرة تواليًا.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس إيطاليا يوم 3 ديسمبر 2025، حين فاز إنتر 5-1 على أرضه. وقبل ذلك، استضاف فينيتسيا إنتر في الدوري الإيطالي في يناير 2025، وفاز إنتر 1-0 على ملعب بينزو. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر أربع مرات وفينييتسيا مرة واحدة، وجاء انتصار صاحب الأرض الوحيد في مباراة ودية أمام رابيد فيينا، وليس في مواجهة رسمية. وتبدو هيمنة إنتر على هذه المواجهة واضحة.