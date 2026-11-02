معاينة مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 دي كويب

يسافر إنتر إلى روتردام لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب دي كويب يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. وتنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

إنتر بحاجة إلى التعافي من عطلة نهاية أسبوع سيئة

فقد إنتر صدارة الدوري الإيطالي بعد هزيمته الثقيلة 3-1 أمام ميلان في ديربي ديلا مادونينا. وكان إنتر وصيفًا لدوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2025، لكنه بدأ مشواره في نسخة هذا الموسم بصورة سيئة، إذ حصد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات. وشكّلت الهزيمتان أمام ريال مدريد وكلوب بروج أسوأ بداية ممكنة، لكن فريق كريستيان كيفو حقق فوزًا صعبًا 1-0 على شاختار في مباراته الأخيرة، ليبدأ حصد النقاط في البطولة.

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مباريات فينورد تزخر بالأهداف

لم يحقق فينورد أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، إذ تعادل مرتين في الدوري الهولندي وخسر أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. وبعد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة وفوز على أرضه 3-2 على كومو، بات من الصعب التنبؤ بما سيقدمه فريق جيو فان برونكهورست في هذه البطولة. وشهدت تسع من مبارياته الـ13 الأخيرة في جميع المسابقات تسجيل أكثر من 3.5 أهداف، لذا فإن مباريات فينورد تقدم متعة حقيقية.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

سيتعين على فينورد التعامل مع غياب بارت نيووكوب وجوردان بوس وتوماس بيلين لفترات طويلة.

لا يزال إنتر يفتقد قائده لاوتارو مارتينيز، الذي تعرض لإصابة أمام كلوب بروج في وقت سابق من البطولة.

يغيب عن إنتر أيضًا كورتيس جونز وجون ستونز وبنجامين بافارد، فيما يُوقَف أليساندرو باستوني.

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