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دوري أبطال أوروبا
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لا سيراميكا
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معاينة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
فياريال ضد باريس سان جيرمان
فياريال
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
أشرف حكيمي

معاينة شاملة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. نستعرض الخطط التكتيكية، وأخبار الفريقين، ومستواهما، والمزيد.

معاينة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
لا سيراميكا

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، لمواجهة فياريال في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، على أن تنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و20:00 بتوقيت غرينتش.

بداية مثالية لبطل أوروبا

يصل باريس سان جيرمان إلى فياريال بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بصورة مثالية. فقد سجل ستة أهداف في شباك سلوفان براتيسلافا قبل أن يتغلب على مانشستر سيتي وبرشلونة. وفي جميع المسابقات، حقق فريق لويس إنريكي تسعة انتصارات متتالية، آخرها فوز كبير بنتيجة 5-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلاله الظهير الأيمن الهجومي أشرف حكيمي ثلاثية نادرة في ظل غياب كفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة. وصنع حكيمي هدفين أيضًا.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

فياريال يتعثر في الدوري الإسباني

يعاني فياريال بشدة محليًا بعد خسارته أمام إسبانيول، التي تركته في المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني. وفي آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، خسر 4-3 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد. ومع ذلك، سيأمل فياريال في إزعاج باريس سان جيرمان، إذ شهدت جميع مباريات حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تسجيل الفريقين. وينطبق الأمر نفسه على مباريات فياريال الأوروبية هذا الموسم. كما شهدت 12 مباراة من أصل 14 خاضها على أرضه في جميع المسابقات تسجيل الفريقين.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

  • فاز باريس سان جيرمان في مبارياته الست الأخيرة بجميع المسابقات بفارق هدفين أو أكثر.
  • شهدت مباريات فياريال الثلاث في مرحلة الدوري تسجيل 16 هدفًا، بمعدل 5.33 أهداف في المباراة.
  • تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي فياريال جيرارد مورينو وإلياس أخوماش، بينما يغيب عن باريس سان جيرمان الثلاثي الأساسي ماركينيوس وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فياريال ضد باريس سان جيرمان

4-4-2
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فياريال
فياريال
التشكيل
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-3-3
بيتر جولاكسيبيتر جولاكسيسيرجي كاردوناسيرجي كاردوناباو نافاروباو نافاروسانتياغو مورينوسانتياغو مورينوريناتو فيجاريناتو فيجابابي جايبابي جايألبرتو موليروألبرتو موليروتاجون بوكانانتاجون بوكانانسانتي كوميسانياسانتي كوميسانياجيورج ميكوتادزيجيورج ميكوتادزيتاني أولواسييتاني أولواسييماتفي سافونوفماتفي سافونوفوليان باتشووليان باتشوإيليا زابارنيإيليا زابارنيأشرف حكيميأشرف حكيميلوكاس هيرنانديزلوكاس هيرنانديزفيتينيافيتينيافابيان رويزفابيان رويزجواو نيفيسجواو نيفيسفيران توريسفيران توريسميكا غودتسميكا غودتسديزيري دويديزيري دوي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-4-2
فياريال

التشكيلة الأساسية

باريس سان جيرمان

المدرب

  • إنيغو بيريز
  • لويس إنريكي

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