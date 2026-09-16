فولهام ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 11:30 كرافن كوتيج

تنطلق مباراة فولهام ومانشستر يونايتد يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 15:30 بتوقيت GMT (11:30 صباحًا بتوقيت EST / 16:30 بتوقيت BST / 17:30 بتوقيت SAST).

فولهام يستضيف مانشستر يونايتد على ضفاف التايمز

يعود فولهام إلى كرافن كوتيدج لاستضافة مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27. وبعد نتيجة منضبطة خارج أرضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، يطمح فريق ألفارو أربيلوا إلى استغلال أفضلية الأرض من أجل تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، فإن رحلته إلى لندن بعد انتكاسة محبطة في ديربي على أرضه تمثل اختبارًا مهمًا في سعيه لبناء الزخم خارج ملعبه.

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تعادل فولهام في الجولة الرابعة على ملعب أنفيلد

يدخل فولهام مواجهة الأحد بمعنويات مرتفعة بعد تعادل صلب 0-0 خارج أرضه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وقدم رجال ماركو سيلفا أداءً دفاعيًا منضبطًا، مع قيام الحارس بيرند لينو بدور محوري في خط خلفي حد من خطورة هجوم ليفربول على مدار 90 دقيقة. ويمنح هذا الخروج بشباك نظيفة ثقة مهمة للفريق اللندني بعد فقدان نقاط في خسارة مثيرة على أرضه بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة.

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هزيمة مانشستر يونايتد في الديربي على ملعب أولد ترافورد

يتوجه مانشستر يونايتد إلى لندن بحثًا عن التعافي بعد خسارة مخيبة 1-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وعلى الرغم من طرد فيل فودين لاعب سيتي في الدقيقة 23، استقبل فريق كاريك هدفًا في الدقيقة 59 عن طريق إيرلينج هالاند، ولم يتمكن من اختراق التكتل الدفاعي المنخفض لسيتي. وجاءت هذه النتيجة بعد فوز قوي 4-0 في منتصف الأسبوع على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا، وتعادل 2-2 أمام إيفرتون، ما يجعل يونايتد متعطشًا لاستعادة فعاليته الهجومية.

هل يصمد تنظيم فولهام أمام هجوم يونايتد؟

غالبًا ما تضع المواجهات على ملعب كرافن كوتيدج التنظيم المتوسط النشط لفولهام في مواجهة اللعب السريع في التحولات لدى الفرق المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. وسيسعى ثنائي الوسط في فولهام، ساندر بيرجي وأليكس إيوبي، إلى إفساد بناء اللعب لدى يونايتد وإطلاق أوسكار بوب ورودريجو مونيز في الهجمات المرتدة. وفي المقابل، سيعتمد مانشستر يونايتد على الإبداع الذي يوفره برونو فرنانديز وماتيوس كونيا وماركوس راشفورد لفك التنظيم الدفاعي لفولهام. ومع وجود نقاط مهمة على المحك، تعد مواجهة الأحد بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

سيفتقد فولهام خدمات توم كيرني بسبب الإصابة، بينما لا توجد حاليًا أي حالات إيقاف في قائمة ألفارو أربيلوا. ولم يتم بعد تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه مانشستر يونايتد قائمة غيابات أكثر تأثيرًا، إذ تأكد غياب أماد ديالو وكارلوس باليبا وماتياس دي ليخت ومانويل أوجارتي وتوم هيتون جميعهم بسبب الإصابة. ولا يملك مايكل كاريك أي لاعبين موقوفين، لكن عدد الخيارات غير المتاحة من الفريق الأول سيحد من خياراته في الاختيار. وستتم إضافة التحديثات عند توفرها.

الحالة الفنية

حقق فولهام فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا تسعة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارة على أرضه بنتيجة 2-3 أمام كريستال بالاس في الأسبوع السابق. ونجح فولهام في الفوز على إيه إف سي ويمبلدون 3-0 في كأس كاراباو خلال هذه السلسلة، لكنه عانى لإيجاد الاستمرارية في الدوري، بعدما خسر أمام سندرلاند وتشيلسي في أغسطس.

تكشف آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. فقد فاز على صباح إف كي 4-0 في دوري أبطال أوروبا يوم 10 سبتمبر، وتغلب على إيبسويتش تاون 5-2 في الدوري في نهاية أغسطس. وكانت خسارة الديربي 0-1 أمام مانشستر سيتي هي أحدث نتائجه، كما تعرض أيضًا لهزيمة 2-0 أمام هال سيتي في وقت سابق من الموسم. وسجل يونايتد 13 هدفًا في هذه المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز مانشستر يونايتد على فولهام 3-2 في أولد ترافورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك يونايتد السجل الأقوى، إذ فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين، بينما لم يحقق فولهام أي انتصار خلال تلك السلسلة. وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب كرافن كوتيدج في أغسطس 2025، في آخر مرة التقيا فيها على هذا الملعب.