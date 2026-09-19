معاينة مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

فولهام ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 11:30 كرافن كوتيج

تنطلق مباراة فولهام ومانشستر يونايتد يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش (11:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 17:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

فولهام يستضيف مانشستر يونايتد على ضفاف التايمز

يعود فولهام إلى كرافن كوتيدج لاستضافة مانشستر يونايتد ضمن الجولة الخامسة من موسم 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد نتيجة منضبطة خارج أرضه في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى فريق ألفارو أربيلوا إلى استغلال أفضلية الأرض من أجل تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، فإن رحلته إلى لندن بعد انتكاسة محبطة في ديربي على أرضه تمثل اختبارًا مهمًا في سعيه لبناء الزخم خارج قواعده.

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تعادل فولهام في الجولة الرابعة على أنفيلد

يدخل فولهام مواجهة الأحد مدعومًا بتعادل صلب دون أهداف خارج أرضه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وقدم رجال ماركو سيلفا أداءً دفاعيًا منضبطًا، مع حارس المرمى بيرند لينو الذي قاد الخط الخلفي ونجح في الحد من خط هجوم ليفربول طوال 90 دقيقة. ومنحته الشباك النظيفة دفعة ثقة مهمة للفريق اللندني بعد إهدار نقاط في خسارة مثيرة على أرضه بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة.

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هزيمة مانشستر يونايتد في الديربي على أولد ترافورد

يتوجه مانشستر يونايتد إلى لندن سعيًا لاستعادة توازنه بعد هزيمة مخيبة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وعلى الرغم من طرد فيل فودين من سيتي في الدقيقة 23، فإن فريق كاريك استقبل هدفًا في الدقيقة 59 سجله إيرلينج هالاند، ولم يتمكن من اختراق التكتل الدفاعي المنخفض لسيتي. وجاءت هذه النتيجة بعد فوز قوي بنتيجة 4-0 في منتصف الأسبوع على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا، وتعادل 2-2 على ملعب إيفرتون، ما يجعل يونايتد متحمسًا لاستعادة فعاليته الهجومية.

هل يصمد تنظيم فولهام أمام هجوم يونايتد؟

غالبًا ما تضع المواجهات على ملعب كرافن كوتيدج التنظيم النشيط لفولهام في الكتلة المتوسطة أمام اللعب السريع في التحولات لدى الفرق المنافسة على المربع الذهبي. وسيسعى ثنائي الوسط لدى فولهام، ساندر بيرجي وأليكس إيوبي، إلى تعطيل بناء لعب يونايتد وإطلاق أوسكار بوب ورودريجو مونيز في الهجمات المرتدة. وفي المقابل، سيعتمد مانشستر يونايتد على الإبداع الذي يقدمه برونو فرنانديز وماتيوس كونيا وماركوس راشفورد من أجل فك البنية الدفاعية لفولهام. ومع وجود نقاط مهمة على المحك، تعد مواجهة الأحد بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

فولهام: لينو؛ كاستاني، أفينجروبر، باسي، روبنسون؛ بيرجي، تشارلز؛ بوب، كينج، إيوبي؛ جارسيا

مانشستر يونايتد: لامينز؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، شو؛ ماينو، تيليمانس؛ مبويمو، فرنانديز، كونيا؛ سيسكو

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد فولهام خدمات توم كيرني بسبب الإصابة، بينما لا توجد حاليًا أي حالات إيقاف في قائمة ألفارو أربيلوا. ولم يتم حتى الآن تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة، ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه مانشستر يونايتد قائمة غيابات أكبر، إذ تأكد غياب أماد ديالو وكارلوس باليبا وماتياس دي ليخت ومانويل أوغارتي وتوم هيتون جميعهم بسبب الإصابة. ولا يعاني مايكل كاريك من أي حالات إيقاف، لكن عدد العناصر غير المتاحة من الفريق الأول سيحد من خياراته. وستُضاف التحديثات فور توفرها.

الفورمة

حقق فولهام فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا تسعة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارة على أرضه 3-2 أمام كريستال بالاس في الأسبوع السابق. وفاز فولهام أيضًا على إيه إف سي ويمبلدون 3-0 في كأس كاراباو خلال هذه السلسلة، لكنه عانى لإيجاد الثبات في الدوري، بعدما خسر أمام سندرلاند وتشيلسي في أغسطس.

تكشف آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. وفاز على صباح إف كي 4-0 في دوري أبطال أوروبا يوم 10 سبتمبر، كما تغلب على إيبسويتش تاون 5-2 في الدوري في نهاية أغسطس. وكانت خسارة الديربي 1-0 أمام مانشستر سيتي هي نتيجته الأخيرة، كما تعرض أيضًا لهزيمة 2-0 أمام هال سيتي في وقت سابق من الموسم. وسجل يونايتد 13 هدفًا في هذه المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز مانشستر يونايتد على فولهام 3-2 في أولد ترافورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق يونايتد بالسجل الأفضل، بعدما فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين، بينما لم يحقق فولهام أي انتصار خلال تلك السلسلة. وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب كرافن كوتيدج في أغسطس 2025، في آخر مرة التقيا فيها على هذا الملعب.