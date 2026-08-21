الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 24 أغسطس 2026 - 15:00 كرافن كوتيج

تنطلق مباراة فولهام ضد تشيلسي يوم 24 أغسطس 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

تحيط حالة كبيرة من عدم اليقين بغريمي غرب لندن فولهام وتشيلسي، مع دخول الفريقين حقبة جديدة تحت قيادة فنية جديدة.

بعد خمس سنوات في كرافن كوتيدج، رحل ماركو سيلفا عن فولهام في نهاية موسم 2025-26. ويخلفه ألفارو أربيلوا. ويعد الإسباني قليل الخبرة نسبياً، إذ لا يملك سوى 28 مباراة فقط كمدرب للفريق الأول. وستكون أول مشكلة عليه حلها هي خسارة لاعب الوسط النجم هاري ويلسون لصالح ليدز.

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صيف تشيلسي لا يكون هادئاً أبداً هذه الأيام. تشابي ألونسو، زميل أربيلوا السابق، هو الرجل الجديد على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج، وقد أنفق مبالغ ضخمة، من بينها 117 مليون جنيه إسترليني كرقم قياسي بريطاني لضم مورجان روجرز من أستون فيلا.

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من تعاقد معه فولهام وتشيلسي؟

تبع لاعبان من ريال مدريد ألفارو أربيلوا إلى كرافن كوتيدج، إذ كان جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس اثنين من بين أربعة لاعبين تم التعاقد معهم من سوق الانتقالات هذا الصيف. وركز فولهام في تعاقداته على المواهب الشابة، مع وصول جوناه كوسي-أساري البالغ من العمر 19 عاماً، وشيا تشارلز البالغ من العمر 22 عاماً، وجونزالو جارسيا البالغ من العمر 22 عاماً، وسيزار بالاسيوس البالغ من العمر 21 عاماً.

أنفق تشيلسي الجديد بقيادة ألونسو حتى الآن مبلغاً مذهلاً بلغ 333 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين في نافذة الانتقالات. ويعد مورجان روجرز، وفالنتين باركو، وماكسنس لاكروا، وجيوفاني كويندا، وماركو باليسترا من أبرز الصفقات الجديدة البراقة والمكلفة. كما وصل أيضاً المخضرمان في الدوري الإنجليزي الممتاز داني ويلبيك وجوردان هندرسون لإضافة خبرة كبيرة.

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إحصائيات مهمة، الإصابات والإيقافات

فاز تشيلسي في ست من آخر ثماني زيارات له إلى كرافن كوتيدج (خسر مباراتين)، لكن بعد خسارته آخر مواجهة مباشرة، يواجه خطر التعرض للهزيمة في مواجهتين متتاليتين بأي ملعب لأول مرة منذ 1979.

يحمل كل من يواكيم أندرسن لاعب فولهام وويسلي فوفانا لاعب تشيلسي عقوبة إيقاف ممتدة من الموسم الماضي.

التشكيلتان المحتملتان

فولهام (4231): لينو؛ كاستاني، كوينكا، باسي، روبنسون؛ بيرجي، إيوبي؛ بوب، كينج، كيفن؛ جارسيا.

تشيلسي (343): سانشيز؛ جيمس، لاكروا، كولويل؛ نيتو، لافيا، كايسيدو، باليسترا؛ بالمر، جواو بيدرو

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، خدمات توم كيرني بسبب الإصابة، بينما يوقف يواكيم أندرسن ولن يكون له أي دور في المباراة الافتتاحية. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة قبل انطلاق المباراة، ومن المتوقع ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد اللقاء.

يواجه تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قائمة إصابات أطول، إذ تأكد غياب كل من كاليب وايلي، وجوردان هندرسون، وآرون أنسيلمينو، ومامادو سار، وإيمانويل إيميغا، وجيوفاني كويندا. كما يوقف ويسلي فوفانا وسيغيب أيضاً عن الرحلة إلى كرافن كوتيدج. ولم يؤكد تشيلسي بعد تشكيلته المتوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق حال توافرها.

الحالة الفنية

يدخل فولهام المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة إعداد متباينة، إذ حقق انتصارين وتعادلاً واحداً وهزيمتين في آخر خمس مباريات ودية. وكانت آخر مبارياته فوزاً 1-0 على شتوتجارت يوم 15 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع مالاجا قبل ذلك بثلاثة أيام. وكانت الخسارة 1-2 أمام كريستال بالاس النقطة الأضعف في جدوله الصيفي. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل فولهام ستة أهداف واستقبل ستة.

يروي أداء تشيلسي في فترة الإعداد قصة مشابهة من عدم الثبات. فقد أسفرت آخر خمس مباريات ودية له عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين، وكان أحدث النتائج الفوز 3-1 على ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس. وكان الانتصار 3-0 على ميلان في وقت سابق من الأسبوع أبرز عروضه الصيفية، رغم أن الخسارتين أمام يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير أظهرتا أن هناك عملاً لا يزال يتعين القيام به. وسجل تشيلسي 10 أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز فولهام 2-1 على كرافن كوتيدج في يناير 2026، وهي نتيجة ستمنح صاحب الأرض الثقة قبل مواجهة يوم الاثنين. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز تشيلسي مرتين وفاز فولهام مرتين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، علماً بأن كل انتصارات فولهام تلك جاءت على ملعب كرافن كوتيدج. وكان آخر فوز لتشيلسي خارج أرضه في هذه المواجهة في أغسطس 2025، عندما تغلب على فولهام 2-0 في ستامفورد بريدج.