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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoفولهام
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معاينة مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: مواجهة ديربي مثيرة في الجولة الأولى

القنوات الناقلة
تشيلسي
فولهام
ألفارو أربيلوا
تشابي ألونسو
مورجان روجرز
الدوري الإنجليزي الممتاز

معاينة شاملة لمباراة فولهام ضد تشيلسي مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريق، والانتقالات، والمزيد.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
كرافن كوتيج

تنطلق مباراة فولهام ضد تشيلسي يوم 24 أغسطس 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

تحيط حالة كبيرة من عدم اليقين بغريمي غرب لندن فولهام وتشيلسي، مع دخول الفريقين حقبة جديدة تحت قيادة فنية جديدة.

بعد خمس سنوات في كرافن كوتيدج، رحل ماركو سيلفا عن فولهام في نهاية موسم 2025-26. ويخلفه ألفارو أربيلوا. ويعد الإسباني قليل الخبرة نسبياً، إذ لا يملك سوى 28 مباراة فقط كمدرب للفريق الأول. وستكون أول مشكلة عليه حلها هي خسارة لاعب الوسط النجم هاري ويلسون لصالح ليدز.

arbeloaGetty Images

صيف تشيلسي لا يكون هادئاً أبداً هذه الأيام. تشابي ألونسو، زميل أربيلوا السابق، هو الرجل الجديد على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج، وقد أنفق مبالغ ضخمة، من بينها 117 مليون جنيه إسترليني كرقم قياسي بريطاني لضم مورجان روجرز من أستون فيلا.

Xabi AlonsoGetty Images

من تعاقد معه فولهام وتشيلسي؟

تبع لاعبان من ريال مدريد ألفارو أربيلوا إلى كرافن كوتيدج، إذ كان جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس اثنين من بين أربعة لاعبين تم التعاقد معهم من سوق الانتقالات هذا الصيف. وركز فولهام في تعاقداته على المواهب الشابة، مع وصول جوناه كوسي-أساري البالغ من العمر 19 عاماً، وشيا تشارلز البالغ من العمر 22 عاماً، وجونزالو جارسيا البالغ من العمر 22 عاماً، وسيزار بالاسيوس البالغ من العمر 21 عاماً.

أنفق تشيلسي الجديد بقيادة ألونسو حتى الآن مبلغاً مذهلاً بلغ 333 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين في نافذة الانتقالات. ويعد مورجان روجرز، وفالنتين باركو، وماكسنس لاكروا، وجيوفاني كويندا، وماركو باليسترا من أبرز الصفقات الجديدة البراقة والمكلفة. كما وصل أيضاً المخضرمان في الدوري الإنجليزي الممتاز داني ويلبيك وجوردان هندرسون لإضافة خبرة كبيرة.

Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

إحصائيات مهمة، الإصابات والإيقافات

  • فاز تشيلسي في ست من آخر ثماني زيارات له إلى كرافن كوتيدج (خسر مباراتين)، لكن بعد خسارته آخر مواجهة مباشرة، يواجه خطر التعرض للهزيمة في مواجهتين متتاليتين بأي ملعب لأول مرة منذ 1979.
  • يحمل كل من يواكيم أندرسن لاعب فولهام وويسلي فوفانا لاعب تشيلسي عقوبة إيقاف ممتدة من الموسم الماضي.

التشكيلتان المحتملتان

فولهام (4231): لينو؛ كاستاني، كوينكا، باسي، روبنسون؛ بيرجي، إيوبي؛ بوب، كينج، كيفن؛ جارسيا.

تشيلسي (343): سانشيز؛ جيمس، لاكروا، كولويل؛ نيتو، لافيا، كايسيدو، باليسترا؛ بالمر، جواو بيدرو

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فولهام ضد تشيلسي

4-2-3-1
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فولهام
فولهام
التشكيل
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تشيلسي
تشيلسي
3-4-3
1بيرنارد لينو4خورخي كوينكا33أنتوني روبنسون3كالفين باسي21تيموثي كاستانيي11Kevin17ساندر بيرجي16ساندير بيرج14أوسكار بوب24جوشا كينغ7غونزالو غارسيا1روبيرت سانشيز6ليفي كولويل24ريس جيمس23ماكسينس لاكروا45روميو لافيا2ماركو باليسترا25مويسيس كايسيدو7بيدرو نيتو20جواو بيدرو17مورجان روجرز10كول بالمر
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تشيلسي
تشيلسي
4-2-3-1
فولهام

التشكيلة الأساسية

تشيلسي

المدرب

  • ألفارو أربيلوا
  • تشابي ألونسو

يفتقد ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، خدمات توم كيرني بسبب الإصابة، بينما يوقف يواكيم أندرسن ولن يكون له أي دور في المباراة الافتتاحية. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة قبل انطلاق المباراة، ومن المتوقع ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد اللقاء.

يواجه تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قائمة إصابات أطول، إذ تأكد غياب كل من كاليب وايلي، وجوردان هندرسون، وآرون أنسيلمينو، ومامادو سار، وإيمانويل إيميغا، وجيوفاني كويندا. كما يوقف ويسلي فوفانا وسيغيب أيضاً عن الرحلة إلى كرافن كوتيدج. ولم يؤكد تشيلسي بعد تشكيلته المتوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق حال توافرها.

الحالة الفنية

فولهام

فولهام - المستوى

الأهلي
ت1-1
FAR
ف1-2
بالاس
خ1-2
مالاجا
ت2-2
شتوتجارت
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
تشيلسي

تشيلسي - المستوى

توتنهام
خ1-2
يوفنتوس
خ0-1
ميلان
ف3-0
جوهور
ت3-3
ريال سوسييداد
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل فولهام المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة إعداد متباينة، إذ حقق انتصارين وتعادلاً واحداً وهزيمتين في آخر خمس مباريات ودية. وكانت آخر مبارياته فوزاً 1-0 على شتوتجارت يوم 15 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع مالاجا قبل ذلك بثلاثة أيام. وكانت الخسارة 1-2 أمام كريستال بالاس النقطة الأضعف في جدوله الصيفي. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل فولهام ستة أهداف واستقبل ستة.

يروي أداء تشيلسي في فترة الإعداد قصة مشابهة من عدم الثبات. فقد أسفرت آخر خمس مباريات ودية له عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين، وكان أحدث النتائج الفوز 3-1 على ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس. وكان الانتصار 3-0 على ميلان في وقت سابق من الأسبوع أبرز عروضه الصيفية، رغم أن الخسارتين أمام يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير أظهرتا أن هناك عملاً لا يزال يتعين القيام به. وسجل تشيلسي 10 أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

فولهامتعادلتشيلسي
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام badge
فولهام
فولهام
2
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
2
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فولهام
فولهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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فولهام
فولهام
1
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تشيلسي
تشيلسي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
فولهام badge
فولهام
فولهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
فولهام badge
فولهام
فولهام
0
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز فولهام 2-1 على كرافن كوتيدج في يناير 2026، وهي نتيجة ستمنح صاحب الأرض الثقة قبل مواجهة يوم الاثنين. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز تشيلسي مرتين وفاز فولهام مرتين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، علماً بأن كل انتصارات فولهام تلك جاءت على ملعب كرافن كوتيدج. وكان آخر فوز لتشيلسي خارج أرضه في هذه المواجهة في أغسطس 2025، عندما تغلب على فولهام 2-0 في ستامفورد بريدج.

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