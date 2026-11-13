فرنسا ضد تركيا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

خسارة سان سيرو تدق ناقوس الخطر قبل حسم مشوّق في بوردو

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ما بدا قبل أيام مجرد احتفال روتيني بفوز فرنسا تحوّل فجأة إلى مهمة حاسمة تحت ضغط في الجولة الأخيرة. وتلقى زين الدين زيدان هزيمته الأولى مدربًا لفرنسا مساء الخميس على ملعب سان سيرو، بعدما شاهد تقدم فريقه بهدف مايكل أوليسيه في الدقيقة العاشرة يتبدد، لتعود إيطاليا بقوة وتفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققةً أول انتصار لها على أرضها أمام فرنسا منذ 64 عامًا. وتركت هذه النتيجة فرنسا متساويةً برصيد 10 نقاط مع إيطاليا متصدرة المجموعة، ومتقدمةً بفارق نقطة واحدة فقط على بلجيكا صاحبة المركز الثالث. وبذلك، يتعين على فرنسا تحقيق النتيجة المطلوبة في بوردو لضمان مكان في ربع النهائي المقرر في مارس، وربما لا يزال قائدها المصاب كيليان مبابي غائبًا عنها.

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وينتظر فرنسا منتخب تركيا الذي يمر بمرحلة انتقالية تحت قيادة مدربه الجديد سيرجن يالتشين. ورغم أن هزيمة تركيا على أرضها أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف يوم الخميس في إزمير حكمت عليها بالخسارة الخامسة تواليًا في المجموعة والهبوط التلقائي إلى المستوى الثاني، فإن هدف أردا جولر المبكر، الذي جاء بتسديدة متقنة، أظهر لمحة من الإمكانات الهجومية التي ستسعى تركيا لاستغلالها لإفساد حسابات منافستها.

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