كأس العالم - نصف النهائي 14 يوليو 2026 - 15:00 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة فرنسا ضد إسبانيا في 14 يوليو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

هذه المواجهة الأوروبية الكبرى تجمع بين الضغط العالي والإيقاع السريع وبين اللعب المعتمد على الاستحواذ المتقن، ما يعد بصراع تكتيكي رفيع المستوى تحت الأضواء. ولضمان أن تكون رهاناتك قبل المباراة وخياراتك المخصصة على اللاعبين مدعومة بأقصى قدر من المرونة المالية، فإن التسجيل باستخدام رمز ترويجي يعد خيارًا مثاليًا. اقرأ دليلنا المبسط لتفعيل مكافآتك عبر رمز Stake الترويجي.

صدام بين عملاقين أوروبيين في نصف نهائي كأس العالم

في ثالث نصف نهائي متتالٍ لها في كأس العالم، يتعين على فرنسا، المتوجة باللقب مرتين، تجاوز إسبانيا بطلة أوروبا من أجل بلوغ النهائي الثالث تواليًا. إنها مواجهة شديدة الإثارة، ولدينا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل موقعة الثلاثاء المرتقبة، مع انتظار الأرجنتين أو إنجلترا في نهائي الأحد.

Getty Images

كيف وصل فرنسا وإسبانيا إلى هنا

بدت فرنسا في كامل جاهزيتها خلال هذه البطولة بعد أن حققت ستة انتصارات متتالية، تصدرت بها المجموعة التاسعة. ثم أقصى المنتخب الفرنسي كلًا من السويد وباراغواي والمغرب، مسجلًا 16 هدفًا في الطريق، ومن دون أن يستقبل أي هدف حتى الآن في الأدوار الإقصائية. وشهد الفوز 1-0 على باراغواي تمسكه بالنتيجة وتحقيقه الانتصار رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، لكن فريق ديدييه ديشامب قدم عرضًا مهيمنًا أمام منتخب المغرب الصلب للغاية، محققًا فوزًا 2-0 رغم إهدار كيليان مبابي ركلة جزاء. وعوض لاعب ريال مدريد ذلك بأفضل صورة، إذ سجل ثم صنع هدفًا لعثمان ديمبيلي ليقود بلاده إلى المربع الذهبي. ديشامب، الذي يخوض هنا مباراته رقم 26 في كأس العالم كمدرب، يود بالتأكيد أن يرحل بأسلوب مثالي.

Getty Images

تعثرت إسبانيا في مباراتها الافتتاحية بتعادل 0-0 أمام الرأس الأخضر، لكنها تحسنت أكثر فأكثر مع تقدم البطولة. وانتصاراتها في الأدوار الإقصائية على النمسا (3-0) والبرتغال (1-0) أوصلتها إلى ربع النهائي، حيث استقبلت هدفها الأول في البطولة، لكنها تغلبت على بلجيكا 2-1 لتحجز هذا الموعد مع فرنسا. وهذه هي المرة الثانية فقط التي تبلغ فيها إسبانيا نصف نهائي كأس العالم، والأولى منذ ذهابها حتى النهاية في جنوب أفريقيا عام 2010.

Getty Images

مبابي لا يزال الرجل الأهم

مع امتلاكه 20 هدفًا في مسيرته بكأس العالم، فإن كيليان مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، يفصله هدف واحد فقط عن رصيد ليونيل ميسي البالغ 21 هدفًا في البطولة. ويمكن لمبابي أن يعادل هذا الرقم هنا، أو حتى يتجاوزه، قبل أن يواجه ميسي والأرجنتين منتخب إنجلترا يوم الأربعاء. وسيصر مبابي على أن الجوائز الفردية لا تقارن بألقاب الفريق، وسيكون محقًا في ذلك، لكن هذا سجل مذهل وسيكون مصممًا على تعزيزه بينما يسعى لقيادة فريقه إلى نهائي آخر.

Getty Images

البديل المؤثر ميرينو قد يؤذي فرنسا

أصبح نجم أرسنال ميكيل ميرينو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدف الفوز في مواجهتين إقصائيتين كبديل، وذلك بفضل هدفه القاتل في الوقت بدل الضائع أمام بلجيكا. وسيسعى ميرينو إلى ترك بصمة مؤثرة أخرى بعد دخوله من مقاعد البدلاء أمام فرنسا، التي لم يساهم بدلاؤها بشكل مباشر في أي هدف خلال الأدوار الإقصائية.

Getty Images

هل تمثل إسبانيا عقدة لفرنسا؟

منذ انطلاق روسيا 2018، خسرت إسبانيا مباراة واحدة فقط من أصل 27 مباراة في البطولات الكبرى، ولم تتعرض لأي هزيمة في آخر 14 مباراة مع حفاظها على نظافة شباكها في تسع منها. وفاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بسبع من آخر 10 مواجهات أمام فرنسا، وسيشعر بثقة كبيرة بشأن حظوظه. وفازت إسبانيا على فرنسا 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، كما تفوقت أيضًا في مباراة مثيرة انتهت 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025. ورغم ذلك، تدخل إسبانيا هذه المباراة كطرف غير مرشح لدى أبرز مواقع المراهنات على كأس العالم في المملكة المتحدة، إذ يتم تسعير فوزها بحوالي 9/4 لدى معظم شركات المراهنات الكبرى.

Getty Images

التشكيل المتوقع لفرنسا

ماينيان؛ كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ديني؛ كونيه، رابيو؛ ديمبيلي، أوليسي، دوي؛ مبابي.

التشكيل المتوقع لإسبانيا

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، فابيان؛ يامال، أولمو، باينا؛ أويارزابال.

فرنسا ضد إسبانيا: حقائق وأرقام

11 من أصل 16 هدفًا سجلتها فرنسا في كأس العالم 2026 جاءت بعد نهاية الشوط الأول.

حققت فرنسا أعلى متوسط للتسديدات على المرمى في المباراة الواحدة بين جميع المنتخبات في كأس العالم 2026، بواقع 7.8.

فقط أربع من آخر 16 مباراة لإسبانيا شهدت تسجيل الفريقين.

سجل لامين يامال ثلاثة أهداف في مشاركتيه ضد فرنسا حتى الآن.

لم تخسر إسبانيا أيًا من آخر 36 مباراة لها خلال 90 دقيقة، وذلك منذ مارس 2024 (26 فوزًا و10 تعادلات). وإذا امتد هذا المشوار الاستثنائي هنا، فستعادل الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا البالغ 37 مباراة، والمسجل في عام 2021.

Getty Images

قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينيان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كونيه (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

Getty Images

قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيّل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إيمريك لابورت (أتلتيك بيلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، غافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوث (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، بورخا إيغليسياس (سيلتا فيغو).

Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لفرنسا، تشكيلة محتملة، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو إيقافات رسمية. ويتمثل مصدر القلق البدني الرئيسي قبل المباراة في كيليان مبابي، الذي خرج خلال مباراة ربع النهائي أمام المغرب بسبب مشكلة في الكاحل. وتُظهر لقطات حديثة من معسكر تدريب فرنسا تحركه بحرية ومعنويات جيدة، رغم عدم تقديم أي تأكيد رسمي بشأن حالته البدنية. ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية كلما اقترب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، عن تشكيلة متوقعة، كما لم يتم تسجيل أي إصابات أو إيقافات. ويبدو أن القائمة متاحة بالكامل، مع توقعات بأن يكون لامين يامال من بين الأسماء التي ستلعب دورًا بارزًا. وأي تغييرات تتعلق بجاهزية أي من الفريقين ستنعكس هنا فور تأكيد المعلومات.

تجمع المواجهة المرتقبة في كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا منتخبين من أصحاب الثقل، ما يعد بمعركة تكتيكية محتدمة على الساحة الدولية. ومباريات البطولات الكبرى بهذا الحجم تثير نقاشًا واسعًا بين الجماهير التي تحلل ديناميكيات الفريقين ومدى جاهزية اللاعبين الأساسيين قبل المباراة. وبالنسبة لعشاق كرة القدم الراغبين في استكشاف أسواق المراهنات الرياضية ومتابعة الأسعار المباشرة طوال البطولة، فإن إكمال عملية التسجيل في bet9ja يوفر طريقًا مباشرًا للوصول إلى خيارات متعددة تخص البطولة. ويضمن تسجيل حساب مسبقًا أن يتمكن المستخدمون من متابعة تطورات المباريات بسهولة والاطلاع على خيارات المراهنة المتاحة مع تقدم البطولة.

الحالة الفنية