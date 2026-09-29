معاينة مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

فرنسا ضد إيطاليا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

تنطلق مباراة فرنسا وإيطاليا يوم 2 أكتوبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة في المجموعة A1 ف ي سان دوني

تعود فرنسا إلى ملعب ستاد دو فرانس لاستضافة غريمتها التاريخية إيطاليا في الجولة الثالثة من مشوارها ضمن المستوى الأول للموسم 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية، في المجموعة A1. وبعد عرضين انتهيا بانتصارين متتاليين خلال فترة التوقف الدولي، يسعى المنتخب الفرنسي إلى توسيع الفارق في صدارة ترتيب المجموعة أمام جماهيره. أما إيطاليا، فإن سفرها إلى باريس بعد أداء قوي استعاد به الفريق توازنه يمثل اختبارًا كبيرًا لقدراته، في ظل سعيه للبقاء في دائرة المنافسة على أول مركزين.

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نافذة مثالية لفرنسا: انتصاران متتاليان

تدخل فرنسا مواجهة مساء الجمعة وفي رصيدها ست نقاط من أصل ست ممكنة، بعد عرضين منضبطين خارج أرضها في الجولتين الأولى والثانية. وبعد افتتاح مشوارها بفوز 1-0 على تركيا في كوجالي، حققت فرنسا انتصارًا آخر شاقًا بالنتيجة نفسها 1-0 أمام بلجيكا في بروكسل. ومنح البديل مايكل أوليسي لمسة الحسم بهدف في الدقيقة 88 أمام البلجيكيين، ليبرز العمق التكتيكي اللافت في تشكيلة الفريق تحت الضغط.

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حصيلة هجومية مثيرة من أربعة أهداف لإيطاليا في بورصة

تسافر إيطاليا إلى باريس سعيًا للبناء على أداء حيوي، بعد تعافيها من تعثر في الجولة الافتتاحية. فبعد خسارة على أرضها 2-0 أمام بلجيكا في روما، ردت إيطاليا بقوة عبر فوز كبير خارج ملعبها 4-1 على تركيا. ومنحت أهداف الشوط الأول من أليساندرو باستوني ودافيدي فراتيسي ومايكل كايودي إيطاليا سيطرة كاملة، قبل أن يضيف بيو إسبوزيتو الهدف الرابع في الشوط الثاني، في دلالة على أن خطها الأمامي يملك الكثير من القوة الهجومية.

حيوية خط الوسط أمام اللمسة الإيطالية

المواجهات بين هذين العملاقين الأوروبيين تتسم باستمرار بحدة بدنية عالية وتعديلات تكتيكية غنية. وسيحاول خط وسط فرنسا بقيادة إدواردو كامافينجا وآندي ضيوف فرض إيقاع اللعب وفتح المساحات الإبداعية أمام برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي. وفي المقابل، ستعتمد إيطاليا على رؤية ساندرو تونالي ودافيدي فراتيسي للربط مع بيو إسبوزيتو وجياكومو راسبادوري. ومع وجود موقع مهم في المجموعة A1 على المحك، تعد مواجهة الجمعة بجرعة كبيرة من الإثارة الدولية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

تعرضت تشكيلة فرنسا بقيادة زين الدين زيدان بالفعل لانتكاسة إصابية واحدة خلال فترة التوقف الدولي هذه. واضطر إبراهيم كوناتي إلى الانسحاب بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي في ساقه اليمنى خلال التدريبات، ليعود فورًا إلى ريال مدريد، مع عدم تأكيد مدة غيابه حتى الآن. ونتيجة لذلك، حصل الشاب ليني يورو، لاعب مانشستر يونايتد، على أول استدعاء مفاجئ للمنتخب الأول. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات إضافية بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى أصحاب الأرض، على أن تُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لم يؤكد روبرتو مانشيني تشكيلة محتملة لإيطاليا، ولم تُقدَّم في هذه المرحلة أي تفاصيل محددة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف الفريق الضيف. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الحالة الفنية

فازت فرنسا في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضتها، وكانت آخر مواجهة لها انتصارًا 1-0 خارج أرضها على تركيا في دوري الأمم، ليمنح زيدان بداية منتصرة. وقبل ذلك، تعرض المنتخب الفرنسي لخروجين متتاليين من كأس العالم، بعدما خسر 6-4 أمام إنجلترا في نصف النهائي و2-0 أمام إسبانيا في ربع النهائي. وكان مشواره في كأس العالم قد أظهر وعودًا هجومية، مع انتصارات على المغرب وباراغواي، وسجلت فرنسا 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل استقبال ثمانية أهداف.

أما الحالة الأخيرة لإيطاليا فتروي قصة أصعب. خسر فريق مانشيني مباراته الافتتاحية في دوري الأمم 2-0 أمام بلجيكا، وحقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر خمس مباريات إجمالًا، جاءت على حساب اليونان ولوكسمبورغ وأيرلندا الشمالية. كما شهد ذلك المسار تعادلًا 1-1 أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس، وهو رقم يؤكد ملاحظة تونالي بشأن افتقار التشكيلة إلى حضور فردي مهيمن.

سجل المواجهات المباشرة

هيمنت فرنسا على هذه المواجهة في السنوات الأخيرة، إذ فازت في أربع من آخر خمس مباريات بين الطرفين. وانتهى أحدث لقاء بينهما، في مواجهة بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2024، بفوز فرنسا 3-1 مع كون إيطاليا صاحبة الأرض، كما أسفرت مباراة الإياب في وقت سابق من تلك النسخة نفسها عن النتيجة ذاتها 3-1 في باريس. ولم تهزم إيطاليا فرنسا في أي من المباريات الخمس المسجلة بين المنتخبين، وهي سلسلة تمتد إلى 2012 وتمنح فريق مانشيني سجلًا حديثًا صعبًا لتجاوزه.

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