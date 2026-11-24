معاينة مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

يسافر برشلونة إلى أذربيجان يوم الأربعاء لمواجهة صباح على ملعب باكو أوليمبيا ستاديونو في دوري أبطال أوروبا. إنها رحلة طويلة لفريق هانسي فليك، الذي يصل بعد فوز مثير على ملعب كامب نو. وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 25 نوفمبر في الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش.

صباح يعاني في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا

يحتل صباح المركز 31 في جدول مرحلة الدوري، ووجد صعوبة في تحقيق النتائج بأوروبا. وخسر أمام فيكينغ 4-1 في وقت سابق من هذا الشهر، ويدرك فالداس دامبراوسكاس أن فريقه سيواجه هذه المرة منافساً أقوى بكثير. محلياً، اكتسح صباح سومقاييت 5-1 يوم 20 نوفمبر في الدوري الأذربيجاني الممتاز، لينهي سلسلة من 5 مباريات دون فوز في جميع المسابقات.

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مباريات برشلونة عادةً ما تشهد أهدافاً كثيرة

يحتل برشلونة المركز الخامس في الترتيب ويمر بفترة قوية. فقد عوّض تأخره بهدفين خلال الدقائق السبع الأولى ليفوز على فياريال 3-2 يوم الأحد، بعدما سجل 3 أهداف خلال 10 دقائق عقب الاستراحة، محافظاً على موقعه المريح في صدارة الدوري الإسباني. وأبقى هذا الفوز بطل إسبانيا متقدماً بفارق 3 نقاط على ريال مدريد في صدارة الترتيب، بعد مسيرة شبه مثالية حقق خلالها 12 فوزاً في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم. وجاءت خسارته الوحيدة مؤخراً أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في أواخر أكتوبر.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب لامين يامال عن مباراة برشلونة بسبب مشكلة طفيفة في الكاحل، لكنه سيعود في عطلة نهاية الأسبوع لخوض مباراة في الدوري الإسباني.

شهدت كل مباراة من مباريات برشلونة العشر الأخيرة في جميع المسابقات أكثر من 2.5 هدف، وينطبق الأمر نفسه على 14 من مبارياته الـ16 الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

التشكيلتان المتوقعتان

صباح (4-2-3-1): بوكاتيلوف؛ زدادكا، سولفيت، مكارثي، بوتشاتش؛ راخمونالييف، ليبينيتسا؛ نواتشوكو، خايبولايف، سيميتش؛ مبينا.

برشلونة (4-2-3-1): جارسيا؛ فاريناس، كوبارسي، مارتين، كانسيلو؛ جافي، بيدري؛ رافينيا، لوبيز، جوردون؛ خيسوس.

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