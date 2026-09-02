معاينة مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 12:30 فيلتينز أرينا

تنطلق مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و17:30 بتوقيت GMT.

بايرن يسعى لمواصلة هيمنته أمام شالكه

فرض بايرن ميونخ تفوقه على شالكه في السنوات الأخيرة، وسيكون واثقًا من قدرته على تمديد هذه السلسلة.

مراجعة الجولة الأولى

كانت البداية حتى الآن قاسية للغاية على شالكه بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى. مباراته الأولى في الموسم انتهت بخسارة 3-0 أمام أوجسبورج، واختباره التالي هو الأصعب الممكن تخيله، بمواجهة العملاق بايرن ميونخ، الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز 5-1 على شتوتجارت.

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أبرز اللاعبين والإحصائيات

سيعتمد شالكه كثيرًا على الخبرة الكبيرة للمهاجم البوسني إدين دجيكو عندما يستضيف حامل اللقب. خسر أصحاب الأرض آخر 12 مواجهة أمام بايرن بإجمالي نتائج بلغ 42-2. والمثير للدهشة أن هاري كين لم يسجل في فوز بايرن 5-1 على شتوتجارت في افتتاحية الموسم. وقدم جوشوا كيميش تمريرتين حاسمتين، وكذلك فعل صفقة الصيف إسماعيل صيباري.

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التشكيلتان المحتملتان

شالكه (3421): كاريوس؛ بيكر، كاتيتش، كوروكاي؛ ليوبيتشيتش، الفاوزي، شالنبرج، بيكر؛ أدامو، أوشيش؛ سيلا.

بايرن (4231): نوير؛ لايمر، أوباميكانو، كيم، ديفيز؛ كيميش، بافلوفيتش؛ أوليسا، براون، دياز؛ كين.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل شالكه هذه المباراة في غياب بريان لاسمي وأدريان جانتنباين بسبب الإصابة، بينما يقضي رون شالنبرج عقوبة إيقاف. ولا يملك موسليتش أي تشكيلة متوقعة مؤكدة في هذه المرحلة، ومن المنتظر صدور تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تضم قائمة إصابات بايرن كلًا من طارق بوخمان، وسيرج جنابري، وجمال موسيالا، فيما لم يعلن كومباني عن أي حالات إيقاف. وغاب موسيالا منذ انهياره خلال المباريات الودية في فترة ما قبل الموسم بسبب حالة عصبية، رغم أن التقارير تشير إلى تعديل أدويته وقد يعود قريبًا. كما أن تعافي جنابري من الإصابة التي تعرض لها في أبريل يتقدم أيضًا. ولا تتوفر أي تشكيلة أساسية مؤكدة لبايرن في هذه المرحلة.

الحالة الفنية

أسفرت آخر خمس مباريات لشالكه عن فوزين وثلاث هزائم، مع تسجيل ستة أهداف واستقبال أحد عشر هدفًا. وكانت آخر مبارياته خسارة 3-0 أمام أوجسبورج في الدوري الألماني يوم 30 أغسطس، ليستمر بذلك مسار تضمن أيضًا هزيمتين متتاليتين 0-3 في فترة ما قبل الموسم أمام ريال مدريد وأتالانتا. وجاء فوزاه أمام هاليشر إف سي في كأس ألمانيا، حيث فاز 5-2 بعد وقت إضافي، وأمام هيسن كاسل في مباراة ودية انتهت 5-0.

حقق بايرن خمسة انتصارات من آخر خمس مباريات، مع تسجيل 16 هدفًا واستقبال ثلاثة. وكانت آخر نتائجه فوزًا 5-1 على شتوتجارت في الدوري الألماني يوم 28 أغسطس. كما تغلب أيضًا على بوروسيا دورتموند 2-1 في السوبر، وحقق انتصارات على إف سي هايدنهايم، وRB Leipzig، وأستون فيلا في فترة ما قبل الموسم. ولم يخسر بايرن في أي من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 13 مايو 2023، حين فاز بايرن 6-0 في مباراة بالدوري الألماني لُعبت على ملعب أليانز أرينا. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز بايرن أربع مرات ولم يفز شالكه في أي منها، مع مباراة واحدة لم تنتهِ بفوز لبايرن جاءت في مواجهة بكأس ألمانيا في مارس 2020، والتي فاز بها بايرن أيضًا 1-0. وسجل بايرن 21 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل أي هدف.

الترتيب

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل بايرن ميونخ المركز الأول، بينما يأتي شالكه 04 في المركز السابع عشر.