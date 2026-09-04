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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
team-logoسوانسي سيتي
ستاد الحرية
team-logoريكسهام
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معاينة مباراة سوانزي سيتي ضد ريكسهام في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

سوانسي سيتي ضد ريكسهام
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
القنوات الناقلة
سوانسي سيتي
ريكسهام

معاينة شاملة لمباراة سوانزي سيتي ضد ريكسهام في دوري البطولة الإنجليزية. نستعرض نتائج الجولة الرابعة، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل ديربي ويلزي مساء السبت على ملعب سوانزي.كوم.

سوانزي سيتي ضد ريكسهام: تفاصيل المباراة

تنطلق مباراة سوانزي سيتي وريكسهام يوم 5 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش (3:00 مساءً بتوقيت EST / 20:00 بتوقيت BST / 21:00 بتوقيت SAST).

ديربي ويلزي خالص عالي المخاطر في سوانزي

يعود سوانزي سيتي إلى ملعبه لاستضافة غريمه ريكسهام على ملعب Swansea.com Stadium ضمن الجولة الخامسة من دوري البطولة الإنجليزية. وبعد انطلاقة قوية بسلسلة مطولة من المباريات من دون هزيمة في بداية مشواره بالدوري، يسعى سوانزي للدفاع عن أرضه ومواصلة الضغط في صدارة الترتيب. أما ريكسهام، فإن السفر إلى جنوب ويلز بعد تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم يمنحه فرصة مثالية لبناء زخم حقيقي في سباق البطولة.

Swansea City v Watford - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

انطلاقة سوانزي القوية المبكرة تُسقط واتفورد

يدخل سوانزي سيتي مباراة السبت بثقة كبيرة بعد فوزه 2-0 على واتفورد على أرضه في الجولة الرابعة (1 سبتمبر). وافتتح إيوم جي-سونغ التسجيل في الدقيقة الثامنة قبل أن يضاعف آدم إيداه التقدم قبل بلوغ نصف الساعة. ومع إضافة هذا الانتصار إلى فوزه 3-0 خارج أرضه على ديربي كاونتي، وتعادله 0-0 مع شيفيلد يونايتد، وفوزه 2-1 في الجولة الافتتاحية على ستوك، يملك سوانزي 10 نقاط من أربع مباريات، مع مباراتين متتاليتين بشباك نظيفة.

Millwall v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

انتصار التنانين الحمر بثلاثية في ذا دين

يتجه ريكسهام جنوبًا بثقة متجددة بعد تحقيقه فوزًا خارجيًا مهيمنًا 3-0 على ميلوول في ذا دين ضمن الجولة الرابعة (2 سبتمبر). ومهّد هدف عكسي من زاك ستورج الطريق لريكسهام في الشوط الأول، قبل أن يحسم المهاجم كيفر مور والظهير الجناح جاك إكومي المباراة في الشوط الثاني. وبعد تعادلين وخسارة بفارق ضئيل أمام برمنغهام في بداية الموسم، يملك فريق فيل باركنسون خمس نقاط، وبات أخيرًا يملك الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية اللازمتين للرحلات الصعبة خارج أرضه.

فخر الديربي وطموحات النصف العلوي

مباريات الديربي بين الغريمين الويلزيين تحمل دائمًا مواجهات بدنية قوية وانتقالات سريعة على أرض الملعب. وسيختبر خط هجوم سوانزي، بقيادة إيوم جي-سونغ وآدم إيداه، دفاع ريكسهام الثلاثي، بينما سيعتمد ريكسهام على الحضور البدني لكيفر مور وجوش وينداس لإرباك أصحاب الأرض. ومع وجود حقوق التفاخر المحلية وموقع مبكر في الموسم على المحك، يعد ديربي السبت بكثافة عالية منذ صافرة البداية.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

سوانزي سيتي: فيغورو؛ ليساه، كابانغو، ويلش، تايمون؛ ستامينيك أوبوكو، أوستاكيو، ويديل، إيوم؛ إيداه

ريكسهام: باترسون؛ كليوورث، هيام، دويل؛ كابوري، راثبون، وايتمان، إكومي؛ وينداس، أوبراين، مور

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة سوانسي سيتي ضد ريكسهام

سوانسي سيتي crest
سوانسي سيتي
SWA
التشكيل
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE

المدرب

  • V. Matos

يتولى فيتور ماتوس تدريب سوانزي سيتي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات تخص صاحب الأرض، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة متوقعة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتولى فيل باركنسون تدريب ريكسهام. وبالمثل، لا تتوفر أي تفاصيل مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بالفريق الضيف، كما لم يتم تقديم تشكيلة متوقعة. عُد لاحقًا للاطلاع على آخر أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الحالة الفنية

SWA

SWA - المستوى

BIR
خ0-1
STK
ف1-2
SHU
ت0-0
DER
ف0-3
WAT
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
WRE

WRE - المستوى

MID
خ1-0
CAC
ت1-1
WAT
ت1-1
BIR
خ1-2
MIL
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق سوانزي سيتي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-0 خارج أرضه على ديربي كاونتي في دوري البطولة يوم 29 أغسطس، بعد تعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد يوم 22 أغسطس. كما تغلب سوانزي على ستوك سيتي 2-1 خارج أرضه يوم 15 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام برمنغهام سيتي في كأس كاراباو. وخلال المباريات الخمس، سجل سوانزي ستة أهداف واستقبل هدفين.

خسر ريكسهام ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة 2-1 على أرضه أمام برمنغهام سيتي في دوري البطولة يوم 28 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع واتفورد يوم 22 أغسطس، و1-1 مع كارديف سيتي يوم 17 أغسطس. واستقبل ريكسهام أهدافًا في كل واحدة من آخر أربع مباريات له، ولم يحقق بعد أي فوز في مباراة رسمية هذا الموسم.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

سوانسي سيتيتعادلريكسهام
1
1
3
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ريكسهام badge
ريكسهام
WRE
2
سوانسي سيتي badge
سوانسي سيتي
SWA
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
سوانسي سيتي badge
سوانسي سيتي
SWA
2
ريكسهام badge
ريكسهام
WRE
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة
سوانسي سيتي badge
سوانسي سيتي
SWA
0
ريكسهام badge
ريكسهام
WRE
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة
ريكسهام badge
ريكسهام
WRE
4
سوانسي سيتي badge
سوانسي سيتي
SWA
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
سوانسي سيتي badge
سوانسي سيتي
SWA
0
ريكسهام badge
ريكسهام
WRE
1
انتهت
2الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس 2026، حين فاز ريكسهام على سوانزي سيتي 2-0 في مباراة بدوري البطولة. وقبل ذلك، فاز سوانزي 2-1 على أرضه في مباراة الدور المقابل يوم 19 ديسمبر 2025. وعبر آخر مواجهتين رسميتين بينهما، يملك كل فريق فوزًا واحدًا. كما التقى الفريقان أيضًا في الدرجات الأدنى، مع مواجهات سابقة في League Two وLeague One خلال أوائل الألفينات.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سوانسي سيتيسوانسي سيتيSWA
431071+610
ف
ف
ت
ف
2
كوينز بارك رينجرزكوينز بارك رينجرزQPR
431073+410
ف
ف
ت
ف
3
تشارلتون أثليتكتشارلتون أثليتكCHA
431063+310
ت
ف
ف
ف
4
وولفرهامبتونوولفرهامبتونوولفرهامبتون
4211118+37
خ
ف
ف
ت
5
ميدلزبرهميدلزبرهMID
421175+27
ت
ف
خ
ف
6
بريستول سيتيبريستول سيتيBRC
421176+17
ف
ف
ت
خ
7
وست برومويتش ألبيونوست برومويتش ألبيونWBA
421176+17
ت
خ
ف
ف
8
برمنجهام سيتيبرمنجهام سيتيBIR
413054+16
ت
ف
ت
ت
9
شيفيلد يونايتدشيفيلد يونايتدSHU
413054+16
ف
ت
ت
ت
10
ميلوالميلوالMIL
420268-26
خ
خ
ف
ف
11
ريكسهامريكسهامWRE
412164+25
ف
خ
ت
ت
12
وست هاموست هاموست هام
412187+15
ف
ت
خ
ت
13
بلاكبيرن روفرزبلاكبيرن روفرزBLB
41215505
ت
خ
ف
ت
14
واتفوردواتفوردWAT
412145-15
خ
ت
ت
ف
15
بولتون واندررزبولتون واندررزBOL
411245-14
خ
خ
ت
ف
16
ديربي كاونتيديربي كاونتيDER
411257-24
ف
خ
ت
خ
17
لينكولن سيتيلينكولن سيتيLIN
411235-24
ت
ف
خ
خ
18
ساوثامبتونساوثامبتونSOU
4211105+53
ت
ف
ف
خ
19
كارديف سيتيكارديف سيتيCAC
403167-13
خ
ت
ت
ت
20
نورويتش سيتينورويتش سيتيNOR
410357-23
خ
ف
خ
خ
21
بورتسموثبورتسموثPOR
410358-33
خ
خ
ف
خ
22
ستوك سيتيستوك سيتيSTK
410349-53
ف
خ
خ
خ
23
بيرنليبيرنليبيرنلي
4022510-52
ت
خ
خ
ت
24
بريستون نورث إندبريستون نورث إندPNE
400439-60
خ
خ
خ
خ
صعود
تصفيات الصعود
هبوط

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