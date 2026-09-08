معاينة مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

سندرلاند ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 15:00 ملعب النور

تنطلق مباراة سندرلاند وآرسنال يوم 12 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة ليلية في الدوري الإنجليزي الممتاز بشمال شرق إنجلترا

يعود سندرلاند إلى ملعبه لاستضافة آرسنال، أحد المنافسين على اللقب، على ملعب النور ضمن الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد تعادل شاق خارج أرضه، يسعى سندرلاند لاختبار قوته على أرضه أمام أحد الفرق المتألقة في الدوري. أما آرسنال، الذي يخوض المباراة بعد رحلة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ومع حفاظه على سجل محلي مثالي بنسبة 100%، فإن حصد النقاط الثلاث خارج أرضه يعد أمراً حاسماً للحفاظ على زخمه في صدارة الترتيب.

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صلابة سندرلاند في الجولة الثالثة: ركلة جزاء من لو فيه تنقذ نقطة أمام برينتفورد

يدخل سندرلاند مباراة السبت بعد تعادل جيد بنتيجة 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد على ملعب جي تيك كوميونيتي في الجولة الثالثة يوم 5 سبتمبر. وبعد أن استقبل هدفاً من فيتالي يانيلت في الدقيقة 56، عاد سندرلاند إلى أجواء اللقاء وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 81، نفذها لاعب الوسط إنزو لو فيه بهدوء. وتبني هذه النتيجة على فوزه بنتيجة 1-0 على أرضه أمام فولهام في الجولة الثانية، ليحصد فريق ريجيس لو بريس أربع نقاط من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتصار آرسنال في الجولة الثالثة: هافيرتز وأوديغارد يقودان العودة في الديربي

يتوجه آرسنال إلى تاين ووير بثقة كبيرة بعد فوزه الدرامي على أرضه بنتيجة 2-1 على غريمه اللندني تشيلسي في ملعب الإمارات ضمن الجولة الثالثة يوم 6 سبتمبر. ورغم استقباله هدفاً مبكراً من مورغان روجرز في الدقيقة الثانية، رد فريق ميكيل أرتيتا بقوة. وعادل كاي هافيرتز النتيجة في الدقيقة 24 قبل أن يسجل القائد مارتن أوديغارد في وقت مبكر من الشوط الثاني، ليحافظ آرسنال على سجله الكامل برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

رهانات ملعب النور: دفاع متأخر على أرضه في مواجهة منافسين على اللقب

تاريخياً، تمثل الزيارات إلى ملعب النور تحدياً بدنياً للفرق الزائرة. وسيسعى التنظيم الدفاعي لسندرلاند، بقيادة كيفن دانسو وغرانيت تشاكا، إلى تعطيل بناء اللعب المركزي لآرسنال. وفي المقابل، سيعتمد آرسنال على التحركات الإبداعية لمارتن أوديغارد وبوكايو ساكا لاختراق الدفاع. ومع وجود مراكز مهمة في الدوري على المحك مبكراً في الموسم، تعد مواجهة السبت بصراع قوي منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لا يواجه ريجيس لو بريس أي غيابات مؤكدة بسبب الإصابة أو الإيقاف قبل هذه المباراة، كما لم يعلن سندرلاند أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة. ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

سيفتقد آرسنال خدمات يورين تيمبر وويليام ساليبا بسبب الإصابة. ولم يؤكد ميكيل أرتيتا التشكيلة الأساسية المتوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها.

النتائج

يدخل سندرلاند المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، مع فوز ودي إضافي ضمن تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه فوزاً بنتيجة 1-0 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس، كما فاز على رين بنتيجة 2-1 في مباراة ودية قبل الموسم. وجاءت الهزيمة أمام إيبسويتش تاون، الذي فاز 2-1 على ملعب النور يوم 22 أغسطس.

فاز آرسنال في آخر خمس مباريات من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مسجلاً عشرة أهداف ومستقبلاً هدفاً واحداً فقط. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 1-0 خارج أرضه على أستون فيلا يوم 31 أغسطس. كما تغلب على كوفنتري سيتي 3-0 في افتتاح موسمه، وفاز على مانشستر سيتي 3-0 في الدرع الخيرية. وتتضمن هذه السلسلة الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 7 فبراير 2026، عندما فاز آرسنال على سندرلاند 3-0 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب النور في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز آرسنال ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، وسجل 14 هدفاً مقابل أربعة أهداف لسندرلاند.