الدوري الإسباني - الجولة 3 30 أغسطس 2026 - 11:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مالاجا يوم 30 أغسطس 2026 عند الساعة 11:00 بتوقيت EST و16:00 بتوقيت GMT.

سياق مباراة ريال مدريد ضد مالاجا

احتاج ريال مدريد، تحت قيادة جوزيه مورينيو للمرة الثانية، إلى هدف في الدقيقة 90 من البديل كارلوس إسبي، المنضم حديثًا مقابل 22 مليونًا من ليفانتي، ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في افتتاح موسمه. وسجل جود بيلينجهام هدف التقدم، بصناعة من صانع الألعاب التركي الموهوب أردا جولر. ثم تبع ذلك بفوز مريح 4-1 على ريال سوسيداد بفضل ثلاثية كيليان مبابي وهدف من فيني جونيور.

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عانى مالاجا الصاعد حديثًا من بداية صعبة، إذ خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا، الصاعد الآخر. وكانت هذه مباراة تعيد إلى الأذهان الماضي من نواحٍ عدة، إذ هبط الفريقان من الدوري الإسباني في 2018 وعادا أخيرًا معًا إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم الإسبانية.

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من تعاقد معه ريال مدريد ومالاجا؟

تعاقد ريال مدريد مع عدة لاعبين جدد في الخط الخلفي، أبرزهم مارك كوكوريا من تشيلسي، وإبراهيما كوناتي من ليفربول، ودينزل دومفريس من إنتر. لكن الصفقة الأبرز كانت الجناح الإيفواري المراهق يان ديوماندي، الذي أصبح أحدث "جالاكتيكو" في مدريد مقابل 125 مليون يورو. ويعد برناردو سيلفا أيضًا استثمارًا ذكيًا آخر في خط الوسط قادمًا من مانشستر سيتي، إذ وصل صانع الألعاب البرتغالي في صفقة انتقال حر.

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أما القيود الميزانية لدى مالاجا فحصرت تعاقداته في الإعارات والصفقات الحرة. وقد بحث النادي في فرق أسفل الدوري الإسباني، فتعاقد مع خوسيه ساليناس من إسبانيول، وكارلوس دوتور من سيلتا فيجو، وخوان كروز من ليجانيس.

التشكيلتان المحتملتان

ريال مدريد (4231): كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويسين، كاريراس؛ سيلفا، فالفيردي؛ جولر، بيلينجهام، فيني جونيور؛ مبابي.

مالاجا (4231): هيريرو؛ بوجا، ريسيو، جاليليا، رافيتا؛ لورينزو، ميرينو؛ كروز، دوتور، مونيوث؛ تشوبي.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد جوزيه مورينيو عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول في هذه المباراة. إذ ترد أسماء إيدير ميليتاو، ورودريجو، وفيرلان ميندي، وراؤول أسينسيو، وتياجو بيتارتش، وإندريك جميعها ضمن قائمة المصابين، ما يترك عمق ريال مدريد الدفاعي والهجومي تحت ضغط. ولم يتم تأكيد أي تشكيل أساسي متوقع، كما لا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع تطور الوضع.

ويواجه خوان فونيس، مدرب مالاجا، أيضًا مخاوف تتعلق بالإصابات. فكل من موسى ديارا، وفيرناندو كاليرو، ودييجو موريو خارج الحسابات في رحلة الفريق إلى مدريد. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة للفريق الضيف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة.

الحالة الفنية

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في حالة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكانت آخر مواجهة له انتصارًا بنتيجة 1-2 خارج أرضه على إسبانيول في الدوري الإسباني، وسبق ذلك فوز 0-3 على شالكه 04 في مباراة ودية. كما تغلب ريال مدريد أيضًا على ديبورتيفو دي لا كورونيا بنتيجة 0-1 وعلى فيرينتسفاروش بنتيجة 1-2 في فترة الإعداد، فيما كانت مواجهة فيورنتينا التي انتهت 2-2 هي الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا عبر هذه المباريات الخمس.

أما سجل مالاجا الأخير فكان أكثر تذبذبًا بشكل واضح. فقد حقق فريق خوان فونيس فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة له في الدوري الإسباني خسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد، كما خسر أيضًا 2-1 أمام AD Ceuta FC في مباراة ودية خلال فترة الإعداد. وأظهر التعادل 2-2 مع فولهام والتعادل 2-2 أمام الاتحاد أن مالاجا قادر على المنافسة، بينما جاء الفوز 4-2 على العربي بوصفه انتصاره الوحيد عبر المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في أبريل 2018، حين استضاف مالاجا ريال مدريد في الدوري الإسباني وخسر 1-2. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، وجميعها في الدوري الإسباني، يمتلك ريال مدريد أفضلية واضحة بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لمالاجا، إلى جانب تعادلين. وسجل ريال مدريد 10 أهداف عبر تلك المباريات الخمس مقابل خمسة أهداف لمالاجا، وكانت النتيجة المشتركة الوحيدة تعادلًا 1-1 على ملعب مالاجا في فبراير 2016.

الترتيب

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل ريال مدريد المركز السادس، بينما يأتي مالاجا في المركز 19 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.