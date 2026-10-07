معاينة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

ريال مدريد لديه ما يعوضه بعد التوقف

تعود الليغا أخيرًا بعد توقف دولي دام ثلاثة أسابيع. ويحتاج ريال مدريد إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، خاصة في ظل الحالة المميزة لمتصدر الترتيب برشلونة. وتسببت الهزيمة الثانية لفريق جوزيه مورينيو في الليغا هذا الموسم في اتساع الفارق إلى ست نقاط خلف برشلونة، الذي استهل الموسم بسبعة انتصارات من سبع مباريات.

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الغواصة الصفراء تتحسن

بعد سلسلة من ست مباريات بلا فوز، تضمنت أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات، أظهر فياريال انتفاضة في الآونة الأخيرة. وجاء الانتصاران المتتاليان في الليغا على مالاجا وليفانتي في توقيت مثالي، ورفعت هذه النتائج الغواصة الصفراء إلى المركز الثامن في الليغا.

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هل سيتم استبعاد فيني؟

لم يسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور سوى هدف واحد فقط طوال الموسم، وقد يتم استبعاده هنا، رغم أن إصابة الركبة المستمرة لكيليان مبابي تعقد الأمور، لكن الشائعات تشير إلى أن النجم الفرنسي قد يشارك.

إحصاءات مهمة وأخبار الإصابات

تحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي، وإبراهيما كوناتي، وفيدي فالفيردي مع ريال مدريد، لكن الخبر الإيجابي هو عودة إيدر ميليتاو إلى التدريبات بعد فترة طويلة من الغياب.

فاز ريال مدريد في آخر أربع مواجهات مباشرة، وسجل كيليان مبابي خمسة أهداف خلال تلك السلسلة.

فشل ريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات، بينما لم يخرج فياريال بشباك نظيفة في أي من مبارياته الرسمية الثماني هذا الموسم.

سجل فياريال هدفين على الأقل في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات.

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أخبار الفريقين والقوائم

يواجه مورينيو أزمة كبيرة في الخط الدفاعي بسبب كثرة الغيابات. ويغيب كل من فيرلاند ميندي، وإيدر ميليتاو، وراؤول أسينسيو بسبب الإصابة، فيما يتعرض دين هويسن للإيقاف. كما أن رودريجو، وفيديريكو فالفيردي، وإبراهيما كوناتي، وكيليان مبابي غير متاحين أيضًا، ما يترك التشكيلة تحت ضغط في عدة مراكز. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة حتى الآن، ومن المنتظر صدور تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

يملك فياريال وضعًا أفضل من الناحية الطبية، إذ إن سانتي كوميسانيا هو حالة الإصابة الوحيدة المبلغ عنها. ولا توجد أي حالات إيقاف لدى إنيجو بيريز، وينبغي أن تكون الغالبية العظمى من قائمته متاحة للاختيار.

الحالة الفنية

فاز ريال مدريد في ثلاث وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بهزيمة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا، كما خسر 1-0 أمام ريال بيتيس في وقت سابق من هذه السلسلة. وتشمل النتائج الإيجابية فوزًا 4-1 على رايو فاييكانو وانتصارًا 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق عشرة أهداف واستقبل خمسة.

كما فاز فياريال في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات، مع هزيمة إضافية تستكمل هذا السجل. وتغلب مؤخرًا على ليفانتي 3-1، وسبق ذلك فوزه خارج أرضه 1-3 على مالاجا. وجاءت هزائمه أمام ريال بيتيس، وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وديبورتيفو دي لا كورونيا. وسجل عشرة أهداف واستقبل تسعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 0-2 خارج أرضه على فياريال في يناير 2026 في الليغا. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد في أربع وتعادل في واحدة، وكانت الحالة الوحيدة المختلفة هي التعادل 4-4 على أرض فياريال في مايو 2024. وسجل ريال مدريد 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، مقابل استقبال ستة أهداف.

الترتيب

يحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليغا، بينما يأتي فياريال في المركز التاسع. ويعكس الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب توقعات ريال مدريد بالمنافسة في القمة، وسيقربه الفوز من مجموعة الصدارة.