معاينة مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

ريال مدريد ضد إنتر: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 8 سبتمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان يوم 8 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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صدام أوروبي كبير في الجولة الأولى

يعود ريال مدريد إلى سانتياجو برنابيو لافتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي القوي. وبعد عطلة نهاية أسبوع محبطة محليًا في الدوري الإسباني، يستهدف ريال مدريد الرد الفوري على الساحة الأوروبية ووضع نغمة حملته في دور المجموعات. أما إنتر ميلان، فإن رحلته إلى مدريد بعد انتصار مثير في الدوري تمثل فرصة مثالية لتوجيه رسالة مبكرة أمام منافس مباشر في المجموعة.

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إحباط عطلة نهاية الأسبوع لريال مدريد: تعثر أمام ريال بيتيس

يدخل ريال مدريد مباراة الثلاثاء باحثًا عن رد سريع بعد خسارته خارج أرضه بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني خلال الجولة الرابعة (4 سبتمبر). ورغم السيطرة على الاستحواذ والدفع بخط هجومي ضم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، استقبلت شباك الفريق هدف الفوز في الدقيقة 81 عبر تروي باروت. كما تصدى الحارس لمحاولة ركلة جزاء متأخرة من مبابي في الوقت بدل الضائع، ليخرج ريال مدريد خالي الوفاض وبحاجة ماسة لاستعادة الفاعلية أمام المرمى.

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فوز إنتر بخمسة أهداف في العودة أمام نابولي

يصل إنتر ميلان إلى مدريد بثقة كبيرة بعد تحقيقه فوزًا دراميًا بنتيجة 3-2 على إس إس سي نابولي في سان سيرو ضمن الدوري الإيطالي في الجولة الثالثة (5 سبتمبر). وبعد تأخره 2-0 في وقت مبكر من الشوط الثاني، أشعل لاوتارو مارتينيز العودة بهدف في الدقيقة 56، قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 82. ثم أكمل مارتينيز الانتفاضة البطولية بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الدقيقة 90، ليحصد الفريق النقاط الثلاث ويتوجه إلى مدريد بزخم كبير.

إرث أوروبي وهيمنة مبكرة على المجموعة

المواجهات بين هذين العملاقين القاريين تنتج باستمرار صراعات تكتيكية عالية الوتيرة. وستختبر هجمات ريال مدريد السريعة عبر الأطراف بقيادة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي المنظومة الدفاعية الثلاثية لإنتر، بينما سيشكل الثنائي الهجومي لإنتر، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، تهديدًا دائمًا عبر الهجمات المرتدة السريعة. ومع الفوارق الدقيقة التي تفصل بين نخبة أوروبا، تعد مواجهة الثلاثاء بإثارة من الطراز الرفيع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، رغم أنه لم ترد أي إصابات أو إيقافات مؤكدة قبل هذه المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة في هذه المرحلة، ومن المنتظر ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

ويقود إنتر كريستيان كيفو، وبالمثل لم يتم تأكيد أي أخبار تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف الفريق الضيف. وسيتم تحديث أخبار الفريقين مع توافر المعلومات.

الحالة

يصل ريال مدريد وهو في حالة محلية رائعة، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الإسباني والمباريات الودية التحضيرية. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على مالاجا في الدوري الإسباني، بعد فوز 4-1 على ريال سوسيداد قبل ذلك بثلاثة أيام. كما فاز فريق مورينيو خارج أرضه على إسبانيول بنتيجة 2-1، في دليل على قدرته على تقديم الأداء المطلوب بعيدًا عن ملعبه. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ريال مدريد 13 هدفًا واستقبل أربعة فقط.

كما يعيش إنتر فترة جيدة أيضًا، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل 1-1 مع ميلان في فترة الإعداد. ومنذ ذلك الحين، لم يخسر فريق كيفو، بما في ذلك فوزه 4-1 على مونزا في الدوري الإيطالي وانتصاره 1-0 خارج أرضه على كالياري يوم 30 أغسطس. وسجل إنتر ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات، واستقبل ثلاثة.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين هذين الناديين جاءت في دوري أبطال أوروبا يوم 7 ديسمبر 2021، حين فاز ريال مدريد 2-0 على ملعب برنابيو. وعلى مدار آخر أربع مواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال، لم يتعرض ريال مدريد لأي خسارة، إذ فاز في ثلاث ولم يتعادل في أي مباراة. وفي تلك السلسلة، فاز ريال مدريد 1-0 في ميلانو في سبتمبر 2021، ثم فاز 2-0 خارج أرضه أمام إنتر في نوفمبر 2020، وحسم مواجهة مثيرة بنتيجة 3-2 في برنابيو في وقت سابق من الشهر نفسه.