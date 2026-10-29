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الدوري الإسباني
team-logoراسينج سانتاندير
إل ساردينيرو
team-logoريال مدريد
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معاينة مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني: الملكي يسعى لكبح جماح راسينج سانتاندير المفعم بالحماس

راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
راسينج سانتاندير
ريال مدريد

منتشيًا بفوز لا يُنسى بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو، أعاد فتح المنافسة على لقب الدوري الإسباني، يتوجه ريال مدريد إلى ملعب إل ساردينيرو لمواجهة ريال بيتيس، الذي يعيش أجواءً حماسية بعد فوزه المثير على إسبانيول 2-1 عقب تأخره في النتيجة.

راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 11
إل ساردينيرو

عملاق العاصمة يواجه صمود كانتابريا

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

يحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير في ملعب إل ساردينيرو ضمن منافسات الدوري الإسباني، سعيًا إلى مواصلة الضغط على المتصدرين.

يصل فريق خوسيه مورينيو إلى سانتاندير وهو في حالة جيدة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على برشلونة 2-1 في كامب نو، وهي نتيجة قلّصت الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى ثلاث نقاط.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يحتل راسينج، بقيادة مدربه خوسيه لوبيز، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ويخوض المباراة بعد فوزه على أرضه أمام إسبانيول 2-1. ومنحه ذلك الفوز بعض الاستقرار بعد سلسلة مضطربة شهدت خسارته الثقيلة أمام سيلتا فيجو 5-0 وهزيمته أمام برشلونة 7-2.

وخارج الملعب، عاش ريال مدريد أسبوعًا مضطربًا. فقد وجد كيليان مبابي نفسه في قلب أزمة دبلوماسية عقب تصريحات عن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، أدت إلى إنهاء عقود رعاية ووقف بث مباريات الدوري الإسباني في الصين. وقدّم مبابي والنادي منذ ذلك الحين اعتذارين رسميين.

ورغم ما يجري خارج الملعب، سيطالب مورينيو لاعبيه بالتركيز. يملك ريال مدريد الجودة اللازمة لفرض سيطرته على راسينج، الذي عانى من تذبذب مستواه، وسيحتاج أصحاب الأرض إلى دعم جماهيري صاخب في ملعب إل ساردينيرو لتكون لهم أي فرصة.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد

المدرب

  • J. Lopez

المستوى الأخير

راسينج

راسينج - المستوى

برشلونة
خ7-2
سيلتا فيجو
خ5-0
فالنسيا
ت2-2
أوساسونا
خ2-0
إسبانيول
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/17
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

راسينج سانتانديرتعادلريال مدريد
0
1
4
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
6
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
1
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
2الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
109014011+2927
خ
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
10811208+1225
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
106221614+220
ت
خ
ف
ت
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
105231616017
ف
خ
ت
خ
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10262107+312
ت
ف
ت
ف
ت
10
فياريالفياريالفياريال
103341514+112
ف
ت
خ
ف
ف
11
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
14
ليفانتيليفانتيليفانتي
102441619-310
خ
ف
ت
ت
خ
15
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
92341220-89
خ
ت
ت
ف
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
10235515-109
خ
ت
خ
ف
خ
18
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
102261214-28
خ
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
10055719-125
ت
خ
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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